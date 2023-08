Le vacanze dei reali: dove vanno d’estate le teste coronate

Fonte: IPA/123rf Le mete delle vacanze delle Famiglie reali

Spiagge, ristoranti e persino mercati. D’estate è facile incontrare qualche testa coronata nelle località di villeggiatura più frequentate dai turisti, dove i membri delle Famiglie reali si mischiano con la gente comune.

Tenete gli occhi bene aperti perché potreste imbattervi in Letizia di Spagna, in William e Kate o Charlene di Monaco nei luoghi più impensati.

Palma di Maiorca per i Reali di Spagna

Quanti italiani vanno in vacanza a Palma di Maiorca e alle Baleari! Se siete da quelle parti potreste incontrare Felipe VI e Letizia di Spagna. I Reali di Spagna ci vanno ogni estate. Risiedono a Palazzo di Marivent, un edificio moderno degli Anni ’20 situato nella zona turistica di Cala Mayor a Palma.

È il loro buen retiro affacciato sul Mediterraneo, indirizzo da cui si muovono per aggirarsi per la città insieme alle figlie Leonor e Sofia, confondendosi tra la folla in short ed espadrillas. Spesso le si vedono lungo Passeig del Born o mentre fanno shopping da Zara. A cena hanno spesso un tavolo prenotato da El Txoko de Martin dello chef basco Martín Berasategui, nel quartiere di Santa Catalina, vicino al mare, ma adorano anche i frutti di mare serviti da Ola del Mar.

William e Kate alla Isole Scilly

Certo, la loro non è una delle classiche mete mare, visto che alle Scilly non si fa spesso il bagno visto la temperatura dell’acqua. Ma se siete in zona Cornovaglia non fatevi sfuggire un incontro esclusivo con i principi del Galles, Will e Kate. È la meta prediletta dell’erede al trono d’Inghilterra che ama soggiornare a Tresco, una delle sei isole abitate dell’arcipelago, insieme ai tre figli, George, Charlotte e Louis. Sull’isola non ci sono auto e i Reali si divertono ad andare in bicicletta, incrociando i residenti (solo 175 abitanti) e i turisti che d’estate affollano l’isola.

La famiglia Reale solitamente affitta un cottage, la Dolphin House, e durante la vacanza ne approfitta per fare gite in barca, in kayak o paddle, magari visitando il Cromwell Castle o gli Abbey Garden, o giocare a tennis, anche con altri tennisti del luogo.

Charlene e Alberto nel Principato di Monaco

Non sono soliti fare molte vacanze, specie in coppia, i principi monegaschi. Chi frequenta il Principato di Monaco o la Costa Azzurra li può incontrare in giro per la città in qualunque momento. Così come tutti gli altri membri della famiglia Grimaldi, da Caroline a Charlotte Casiraghi.

Il mese di agosto è ricco di eventi Montecarlo, tra balli, feste benefiche e raccolte fondi così che la famiglia Reale deve tenersi sempre a disposizione per presenziare in via ufficiale.

L’unica fuori dal coro, da sempre, è Stéphanie, che ama rintanarsi tra i monti anche se non lontano da Montecarlo, a Fontbonne, sulle Alpi marittime. Nella proprietà della famiglia (o meglio, del fratello Alberto) la principessa si rilassa nell’orto dove ha fatto seminare tanti fiori e dove gironzolano caprette, pecore, mucche e un asino, oltre a diversi cani. Una vacanza bucolica insomma.