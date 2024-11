Non solo Italia, i Paesi che aiutano a riconnettersi con le proprie radici

Sempre più popolare il turismo delle radici che spinge le persone a viaggiare sulle orme della propria storia familiare in giro per il mondo. Ecco i Paesi che registrano più ritorni.

Fonte: 123RF Tornare in Italia

Viene chiamato “turismo delle radici” quando si intraprende un viaggio che mira a un ricongiungimento con i propri luoghi di origine. Più popolare che mai oggi, questo fenomeno si basa su dei test che offrono stime su percentuali della provenienza del DNA di un individuo per coloro che non hanno una conoscenza diretta della propria genealogia. In questo modo possono esplorare i luoghi in cui le loro famiglie potrebbero aver avuto origine. Dopo la pandemia di Covi-19, in particolare, c’è stato “un aumento drammatico complessivo dei viaggi multi-generazionali, poiché le famiglie hanno cercato davvero di riconnettersi attraverso il viaggio dopo molti mesi, e in alcuni casi anni, senza viaggiare”.

Inoltre, l’ascesa del viaggio delle radici viene considerata un’alternativa sostenibile all’overtourism. In particolare, l’Unione Europea, che registra i tassi più alti di turismo al mondo, ha chiesto ai suoi stati membri di promuovere il turismo delle radici che spesso può portare i visitatori a cercare villaggi più piccoli e regioni poco turistiche, che a loro volta stimolano lo sviluppo economico locale.

Il turismo delle radici: le agenzie di viaggio specializzate

Anche le agenzie di viaggio specializzate in viaggi e tour del patrimonio stanno diventando sempre più popolari. Nel 2021 Kensington Tours ha collaborato con Ancestry.com per creare una serie di viaggi culturali in luoghi come Italia, Germania, Giappone e Ghana, in collaborazione con un genealogista professionista, per fornire un’analisi più completa dei siti che potrebbero contenere più storia e significato per un viaggio sulle origini della famiglia.

“Questi viaggi hanno iniziato a guadagnare popolarità nel 2022, una volta terminata la pandemia e revocate le restrizioni di viaggio a livello globale“, ha affermato Debra Loew di Kensington Tours. Mentre molti Paesi europei promuovono i viaggi sulle radici da decenni, altri offrono modi nuovi e specifici per mettere in contatto i visitatori con le loro origini. Ecco alcuni dei luoghi che aiutano meglio i viaggiatori a tornare alle proprie radici.

Italia

Quasi 80 milioni di persone in tutto il mondo possono far risalire le proprie origini all’Italia e il Ministero del Turismo italiano incoraggia a tornare, definendo il 2024 “l’Anno delle radici italiane nel mondo“. Hanno persino lanciato il sito web Italea per rendere più facile per i visitatori trovare maggiori informazioni sulle 20 regioni del Paese, con suggerimenti su come scoprire le storie delle origini familiari. I tour operator hanno visto risultati impressionanti dalle iniziative.

“I viaggi culturali sono stati il ​​fondamento della mia attività, rappresentando oltre il 95% della nostra attenzione” ha affermato Marino Cardelli che ha fondato l’agenzia di viaggi Experience BellaVita nel 2018. “Questo lavoro è diventato più di un’attività: è una vocazione profondamente gratificante che mi consente di aiutare i clienti di tutto il mondo a riconnettersi con le loro radici italiane. La maggior parte dei miei clienti cerca città specifiche in Italia per scoprire le storie familiari e offriamo servizi di genealogia dedicati per assisterli“.

Fa notare che rintracciare la storia familiare in Italia può essere complesso, anche perché molti italiani emigrarono nei primi anni del 1900 e le loro case originali potrebbero essere state distrutte durante le guerre mondiali. Tuttavia l’Italia ha ampi registri civili e parrocchiali risalenti fino al 1400 che possono fornire informazioni utili e talvolta persino portare a localizzare parenti ancora in vita.

Fonte: iStock

Ghana

Questo Paese dell’Africa occidentale, un tempo epicentro della tratta degli schiavi transatlantica, accoglie da tempo i membri della diaspora africana per tornare alle proprie radici, tra cui The Year of the Return nel 2019 e The Joseph Project nel 2007. L’ascesa dei test del DNA è stata un particolare motore di crescita dei discendenti africani che cercano di comprendere meglio le regioni specifiche o i gruppi etnici da cui potrebbero provenire le loro famiglie.

A causa della sua storia come porto chiave durante la tratta degli schiavi, il Ghana segna spesso una tappa importante nel viaggio delle radici verso l’Africa. Tra il XVI e il XVIII secolo, decine di migliaia di schiavi all’anno passavano attraverso luoghi come il castello di Elmina, le ultime celle di detenzione continentali prima di essere inviati su navi verso il Nord e il Sud America. Oggi tour culturali come Door Of No Return Ancestral Journey di Kensington offrono visite a quei siti storici, insieme a incontri con esperti per esplorare storie di gruppi etnici e eredità specifiche dei visitatori e conoscere la loro migrazione, i loro costumi e le loro culture.

Scozia

Più di 40 milioni di persone che vivono in tutto il mondo possono rivendicare un’ascendenza scozzese di qualche tipo, secondo Visit Scotland, e di conseguenza, milioni di viaggiatori tornano ogni anno per riconnettersi con le loro radici. In particolare, il 70% dei visitatori “a lungo raggio” (quelli provenienti da più lontano come Canada, Stati Uniti, Australia e Asia) afferma che la storia e la cultura sono il motivo della loro visita, e molti di coloro che ci vengono riferiscono di aver provato una sensazione di “ritorno a casa” o di appartenenza dal momento in cui mettono piede sul suolo scozzese. La Scozia ha anche assistito a un aumento dei viaggi basati sulla genealogia e sulla storia basati su popolari serie tv ambientate nel Paese come Outlander.

Per i viaggiatori che conoscono i nomi di alcuni dei loro antenati, il sito governativo Scotland’s People offre cordoni ricercabili per nome e anno. Altri, che potrebbero iniziare con un cognome scozzese distintivo, possono provare a ricercare il nome del loro clan; una piccola attività con sede a Leith, Scots Clan, offre un elenco completo dalla A alla Z di ogni clan, con motti, tartan e persone e luoghi associati. Con oltre 30 siti e 5.000 anni di storia, l’Explorer Pass offerto da Historic Environment Scotland è un modo per scoprire luoghi che potrebbero essere degni di nota per la famiglia, come Campbell Castle o gli antenati ancora più antichi dell’insediamento preistorico e norreno di Jarlshof.

Fonte: iStock

India

Con la più grande diaspora del mondo, con circa 18 milioni di persone nate nel Paese registrate come residenti all’estero, l’India ha buone ragioni per attrarre sia quei cittadini che altri con origini indiane per una visita. Più di recente il governo ha lanciato il Pravasi Bharatiya Express, un nuovissimo treno turistico proprio per coloro che hanno un’origine indiana. Tuttavia bisogna avere un’età compresa tra 45 e 65 anni per qualificarsi per il viaggio, la cui partenza è prevista per il 9 gennaio 2025, una data scelta per commemorare il ritorno del Mahatma Gandhi dal Sudafrica all’India nel 1915.

Sebbene il treno abbia una capacità di soli 156 passeggeri, il viaggio di tre settimane toccherà importanti siti turistici e religiosi in tutto il Paese, tra cui Ayodhya, Patna, Gaya, Varanasi, Mahabalipuram, Rameshwaram, Madurai, Kochi, Goa, Ekta Nagar (Kevadia), Ajmer, Pushkar e Agra. Le candidature possono essere inviate al governo che coprirà la maggior parte dei costi per i selezionati.

È probabile che questi tipi di investimenti continueranno mentre l’India concentra i suoi sforzi turistici sulla promozione del patrimonio. Il Paese ha già assistito a una spinta post-pandemia, con una crescita del 46% sia nel turismo in entrata che in uscita, secondo Trevolution Group. Dietro questa tendenza, il rapporto ha visto un grande balzo negli indiani americani che tornano nel Paese per vedere amici e parenti, suggerendo che il viaggio delle radici continuerà a essere un motore di crescita del turismo per il Paese.

Stati Uniti

Sebbene gli Stati Uniti e il Canada abbiano entrambi visto molta immigrazione europea come colonie britanniche, il costo di quell’immigrazione per gli indigeni è stato troppo spesso spazzato via. Spesso costretti ad andare lontano dalle loro terre locali, gli indigeni non avevano altra scelta che vivere altrove. Oggi alcuni uffici del turismo hanno compiuto sforzi significativi per accogliere di nuovo i discendenti, lavorando in collaborazione con i leader indigeni locali per preservare e condividere l’importante storia con i discendenti sfollati e altri visitatori della regione.

Un esempio è l’area che ora è Macon, Georgia, che un tempo era composta da 60 villaggi che formavano la Muscogee (Creek) Nation. Tuttavia, l’Indian Removal Act del 1830 trasferì forzatamente la Muscogee Nation in Oklahoma. Tuttavia l’importanza del sito storico originale non è mai andata perduta e l’ufficio turistico Visit Macon ha lavorato in collaborazione con la Muscogee Nation per preservare siti storici come l’Ocmulgee Mounds National Historical Park che ospita 17.000 anni di storia indigena.

Le parti interessate hanno entrambe spinto affinché l’area venisse designata come parco nazionale e, se ciò fosse concesso, diventerebbe uno dei primi parchi del Paese ad essere co-gestito da una tribù indigena. I cittadini della Muscogee Nation sono tornati nella loro terra non solo come visitatori, ma anche come partecipanti attivi alle iniziative edilizie e alle celebrazioni per la città di Macon. Il National Park Service assume regolarmente cittadini Muscogee (Creek) e la priorità è data ai membri della Nation per le posizioni disponibili. A settembre 2024 sono stati svelati i primi segnali stradali che condividono sia il nome inglese che Creek, con altri 100 che saranno installati nel distretto del centro nei prossimi mesi.