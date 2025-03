Questi Paesi straordinari sul grande schermo con Chaos Walking, il film sci-fi con Tom Holland

Il mondo distopico e futuristico del film di Doug Liman è creato in parte in CGI e in parte in alcune location reali bellissime e da visitare almeno una volta nella vita

Fonte: Ufficio stampa/iStock Le location del film Chaos Walking

Il film Chaos Walking, diretto da Doug Liman e interpretato dal giovane attore Tom Holland che molti conoscono come l’amichevole Spider-man di quartiere, si svolge come un western spaziale nel 2257 d.C. su un pianeta che sembra una versione molto boscosa della Terra. Le riprese infatti si sono svolte in una foresta montuosa fuori Montreal e lo scenografo Dan Weil ha fatto un lavoro sorprendente di world-building, creando una comunità agricola fatta di strutture basse e compatte che suggeriscono materiali di assemblaggio futuristici e, al contempo, richiamano l’immagine della tradizionale città di frontiera americana.

Chaos Walking è un film di fantascienza ricco di azione che si concentra su un’avventura basata sulla trilogia di romanzi omonimi scritti da Patrick Ness, in particolare il primo intitolato The Knife of Never Setting Go. La storia è ambientata in un futuro non troppo lontano sul pianeta “Nuovo Mondo”, che nasconde alcuni oscuri segreti. La troupe del film ha scelto con cura un assortimento di location che avrebbero contribuito a creare l’ambientazione distopica e futuristica dei romanzi sul grande schermo.

Dove è stato girato

Le riprese principali del film sono iniziate ad agosto 2017 e si sono concluse a novembre 2017. Il team di produzione ha richiesto un uso massiccio di CGI per creare l’atmosfera distopica del mondo creato da Ness nei suoi romanzi, ma le riprese si sono svolte in luoghi reali come il Canada, la Scozia e l’Islanda. Inoltre alcune riprese aggiuntive si sono svolte dal 17 aprile 2019 al 6 maggio 2019 ad Atlanta, Georgia.

Fonte: iStock

Montreal

Chaos Walking è stato ampiamente girato a Montreal, su un’isola del fiume San Lorenzo, in Quebec, che ha origine nel Lago Ontario. Montreal ha una forte influenza delle culture francese e britannica e combina un’ampia varietà di stili architettonici che danno origine al suo aspetto gotico e moderno. Queste sue caratteristiche la rendono una location perfetta per un film di fantascienza distopico. Una delle fermate da considerare è il Vieux-Montréal, il centro storico della città dove è possibile passeggiare lungo strade acciottolate, ammirare la Basilica di Notre-Dame e gustare deliziosi piatti nei ristoranti locali. Fare una visita anche al Mercato Jean-Talon, famoso per i suoi prodotti freschi e le specialità locali che rappresentano la ricca gastronomia del Quebec è d’obbligo. Inoltre c’è il Museo delle Belle Arti o il Centro Canadese di Arti di Montreal per scoprire opere di artisti locali e internazionali.

Saint-Elie-de-Caxton

Il team di produzione ha girato alcune scene nel comune di Saint-Elie-de-Caxton, situato nella regione di Mauricie, in Quebec. Si trova ai piedi dei Monti Laurentian ed è ricoperto di vegetazione naturale e laghi. Des Souris, Goulet e Grand Long Lakes sono alcuni dei laghi più belli della zona che attraggono turisti locali e stranieri e regalano paesaggi suggestivi che vale la pena vedere dal vivo.

Saint-Paulin

Saint-Paulin si trova sempre nella regione di Maurice ed è una tranquilla e calma località di campagna con dei bellissimi cottage in riva al lago che fanno venire voglia di trasferirsi immediatamente. Il resort Le Baluchon è una tappa popolare per i turisti che cercano di fuggire dalla frenetica vita della grande città. Offre rilassanti trattamenti termali e una cucina squisita. Diverse scene di Chaos Walking sono state girate nei giardini e nei boschi del famoso hotel.

Fonte: iStock

Atlanta

Alcune delle riprese aggiuntive hanno avuto luogo ad Atlanta, la capitale della Georgia, situata ai piedi dei Monti Appalachi. Atlanta è una famosa location per le riprese di film di Hollywood ad alto budget e vanta un forte personale locale esperto nella produzione cinematografica. La facile disponibilità di strutture moderne che si abbinano all’aspetto futuristico del film insieme a una troupe competente è ciò che probabilmente ha attratto la produzione di Chaos Walking. Questa città è famosa per la sua ricca storia, i musei, il caffè prodotto localmente e il cibo delizioso ed è sede della produzione di molti film Marvel come Spider-Man: Homecoming e Ant-Man.

Una delle attrazioni più famose è il Parco di Piedmont, un’area verde splendida dove è possibile passeggiare e fare un picnic, ma vale la pena anche fare una visita al World of Coca-Cola, un museo interattivo dedicato alla famosa bevanda, dove puoi conoscere la storia e fare degustazioni. Se sei appassionato di storia, il Martin Luther King Jr. National Historical Park è assolutamente da vedere. Qui puoi esplorare la vita e l’eredità del famoso leader dei diritti civili.

Scozia

Le riprese del film si sono svolte anche in Scozia. La Scozia offre un mix di storia e misticismo, e ci sono diverse produzioni popolari girate lì come Harry Potter e il calice di fuoco e Il Trono di Spade. Entrambi sono ambientate in mondi unici ricreati da romanzi come Chaos Walking, dimostrando ulteriormente l’attrattiva della Scozia come location. Questa è famosa per i suoi castelli, i sentieri rocciosi, il whisky e il cibo. La costa scozzese conta quasi 800 isole, ognuna con le sue caratteristiche e la sua bellezza distintive con paesaggi naturali mozzafiato, tra cui meravigliose cascate, vaste spiagge sabbiose, spettacolari faraglioni e formazioni rocciose uniche.

Islanda

Parti del film sono state girate anche in Islanda. Ampiamente conosciuta come la “Terra del ghiaccio e del fuoco”, l’Islanda è rinomata per i suoi imponenti ghiacciai che perforano le nuvole e per i suoi enormi vulcani, la maggior parte dei quali sono attivi. Il paese è noto per la sua natura incontaminata e per la sua scarsa urbanizzazione. Ciò conferisce alle location utilizzate nel film un tocco inesplorato e inutilizzato, necessario per qualsiasi film d’avventura. L’Islanda non è estranea al grande schermo e film di successo come Batman Begins, Into Darkness – Star Trek e Prometheus sono stati girati nel paese.