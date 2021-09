È Treviso la città più sostenibile del nostro Paese

editato in: da

Sono anni che la vicina di casa di Venezia sta lavorando duramente affinché tutto il mondo la riconosca non più come una semplice alternativa. E a guardare il lavoro fatto dalla città di Treviso, fino a questo momento, possiamo dire che ci è riuscita egregiamente, complice anche la bellezza che da sempre la contraddistingue.

Spesso scelta come pausa dal sovraffollamento della Serenissima, Treviso in realtà è una città che stupisce e incanta sin dal primo sguardo. I canali d’acqua che contraddistinguono il territorio, e che costeggiano le mura cittadine, creano dei paesaggi magici e surreali, ai quali si aggiunge un vivido centro storico fatto di palazzi eleganti, portici, negozi e botteghe storiche.

Non è un caso che anche il New York Times abbia elogiato la città di Treviso, consigliandola ai viaggiatori per un break all’insegna dell’arte, della cultura e della tranquillità. Tuttavia c’è un nuovo motivo per cui vale davvero la pena di inserire la città veneta nei nostri itinerari di viaggio, ed è la sua particolare attenzione all’ambiente e alla sostenibilità.

Treviso è la città più green d’Italia e lo conferma il recente riconoscimento che ha ottenuto rientrando nella top 10 del concorso European Green Capital Leaf Award che ogni anno riconosce e premia i risultati ambientali dei territori europei.

Per i progetti avviati a tutela della natura, dell’ambiente e della biodiversità, Treviso si è classificata al sesto posto tra le città più green d’Europa. Ed è l’unica e prima città italiana ad aver avuto questo riconoscimento.

Il motivo è presto detto: negli ultimi anni la città si è impegnata tantissimo affinché i cittadini potessero vivere in un ambiente più salutare e rispettoso della natura. A partire dalla qualità dell’aria, dalla raccolta differenziata e dalla promozione della mobilità alternativa. Questa grande strategia ecosostenibile, e attenta all’ambiente circostante, ha fatto sì che Treviso entrasse di diritto tra le vincitrici del concorso.

Nella classifica anche Valongo in Portogallo e Winterswijk nei Paesi Bassi che hanno vinto il titolo come città più green d’Europa a pari merito.

Nella sezione dedicata alle capitali più verdi del continente, invece, troviamo al primo posto Tallinn che ha ottenuto il riconoscimento come Green capital 2023. La capitale dell’Estonia, infatti, si impegna da anni per trasformare la città in un’oasi verde puntando tutto su aziende attente all’ambiente, trasporti sostenibili ed energia alternativa.

Non ci resta quindi che complimentarci con Tallin per aver ricevuto il premio come premio Capitale verde d’Europa e con la nostra Treviso che ha portato in alto il nome dell’Italia.