La bellissima casa in miniatura, che puoi portare con te in viaggio

C’è chi sogna di trascorrere il proprio tempo all’interno di case grandissime, a più piani e con almeno dieci stanze e chi invece, sperimenta, spazi assai ristetti.

È questo il caso delle Tiny Houses, strutture ecosostenibili che sposano l’idea di vivere una vita semplice e meno strutturata, a misura di uomo.

Queste micro case, sono dei veri e propri gioielli di architettura ecosostenibile: costruite con materiali e tecniche a basso impatto ambientale, le Tiny Houses presentano la particolarità di poter essere portate ovunque, anche in viaggio.

Si tratta di una piccola abitazione confortevole pensata all’insegna del downsizing e dell’ecosostenibilità. Queste case in miniatura, hanno subito suscitato interesse, sul web e non solo.

A differenza delle sempre più ambite, esperienze di lusso, abitare in venti metri quadrati, è un avventura che in molti vogliono provare, almeno una volta nella vita.

Le Tiny Houses, fanno sentire a casa, seppur con qualche metro quadrato in meno. Il design di queste strutture è accogliente e ricercato, non mancano poi le comodità per permettere a chiunque di soddisfare le proprie esigenze, in qualsiasi posto del mondo.

Cucina attrezzata, elettrodomestici e zone di comfort, le micro case offrono davvero tutto, se pur concentrate in uno spazio piuttosto ridotto.

Ogni piccola casa è attrezzata con prese elettriche, sia per le operazioni più funzionali, sia per l’utilizzo di smartphone e altri device.

La vera rivoluzione delle Tiny Houses sta nel concetto stesso dell’idea di vivere in uno spazio piccolo, ovunque, nel pieno rispetto dell’ambiente. Si tratta infatti di una scelta dall’impronta ecologica piuttosto importante, che permette di sentirsi a casa, in qualunque parte del mondo.

Le minuscole strutture, si integrano e si fondono con il paesaggio circostante: il concetto di casa si trasforma nella ricerca del proprio posto del mondo. Un’idea che rivoluziona il concetto stesso dei wanderlust e di chiunque si sente cittadino dell’universo.

Non sarebbe infondo bellissimo, sentirti sempre a casa in qualunque posto del mondo?