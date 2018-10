L’Indonesia è la migliore meta per vacanze di lusso low cost

editato in: da

L’Indonesia è una delle mete preferite dagli italiani che, sempre più numerosi, scelgono questo Paese per trascorrervi le vacanze.

Il motivo è molto semplice: qui è possibile regalarsi una vacanza di lusso accessibile. A Bali, in particolare, si possono trovare meravigliosi resort dagli standard elevatissimi a prezzi che in Europa neppure ci sogniamo. I prezzi partono dai 200 euro, ma in frete si possono trovare offerte anche meno (certo, in altissima stagione anche i costi salgono).

Bali è una delle 17mila isole che formano l’arcipelago indonesiano, ma negli Anni ’70 fu scoperta dai primi hippy che la elessero a meta prediletta, paradiso del surf, fama che non è mai più tramontata. Il termine “paradiso” è molto usato a Bali e non senza motivo.

Qui la natura la fa da padrona. Le spiagge sono lunghe e di sabbia bianca, l’Oceano Indiano dalle acqua tiepide regala bagni rilassanti, la natura rigogliosa e incontaminata offre allo sguardo paesaggi meravigliosi che vanno dalle montagne ai fiumi, dalle foreste tropicali alle risaie terrazzate. In mezzo a tutto ciò spuntano templi buddisti dal grande fascino. E, come fossero stati posati dalla mano di qualcuno, sorgono, nascosti tra la natura, fantastici resort.

Molti degli hotel più belli dell’isola sono ubicati lungo le coste meridionali, con affaccio diretto sulla spiaggia che spesso è privata. Le zone in cui sono concentrati sono Nusa Dua, Seminyak e Jimbaran. Chi desidera fare una vacanza mare troverà qui alcuni dei resort superlusso più eleganti che si possano trovare al mondo. Molti hanno la Spa, ristoranti gourmet e molte attività offerte dalla struttura. Come il COMO Uma Canggu, The St Regis o il Banyan Tree Ungasan.

Spesso, però, i più affascinanti, esotici ed esclusivi si nascondono in mezzo alla fitta vegetazione dell’isola di Bali che per raggiungerli bisogna prima conoscerli. Luoghi incantevoli, silenziosi, fatti apposta per il relax e la privacy.

Hanno suite e ville con piscina privata a sfioro che si affacciano su corsi d’acqua o su foreste tropicali o risaie terrazzate che sono un piacere per gli occhi.

Hanno Spa con liste infinite di trattamenti e attività legate allo yoga, all’ayurveda e alla meditazione. Angoli romantici, amati dalle coppie in luna di miele, ma non solo. Come il Four Seasons Resort Bali At Sayan immerso in una valle verdeggiante o l’Hanging Gardens of Bali, uno dei resort più instagrammati, o il Maya Ubud Resort & Spa. Chi ha il coraggio di dire che questi resort non sono un vero paradiso?