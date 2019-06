Stars box: la scatola di legno dove dormire e guardare le stelle

editato in: da

Spartane, suggestive ed emozionali: le Stars box permettono di ammirare le stelle prima di dormire.

Presentate alla Milano Design week, queste scatole, ideate a Garessio, Cuneo, stanno letteralmente spopolando tra tutti coloro che hanno sempre sognato e amato, dormire nella natura, sotto a un manto di stelle.

La particolarità di questi alloggi, è data dal fatto che il tetto, può aprirsi, mostrando appunto il cielo in tutta la sua bellezza.

La Stars box non è altro che una piccola camera da letto con struttura esterna in legno, il cui spazio interno è sufficiente all’inserimento di un letto matrimoniale.

Le prime due strutture, sono state installate nel rifugio Mongioie in val Tanaro, tra Piemonte e Liguria. Altre le troviamo oggi a Cascina Montebi, Trisobbio e Merana, nell’alessandrino.

Il Baladin Open Garden a Piozzo, conosciuto anche come parco della birra, ha scelto di inaugurare le Stars box in occasione della sua apertura estiva. Teo Musso, il mastro birraio cuneese che ha ideato il birrificio, ha aggiunto la sua firma all’arredamento di queste camere con vista cielo: i cuscini, sono stati imbottiti con soffice luppolo.

Queste strutture, che ci mettono a diretto contatto con le stelle, sono state progettate dagli architetti Lara Sappa e Fabio Revetria di Officina 82. L’idea è nata come una rivisitazione delle baracche-giaciglio dei pastori, la cui ispirazione torna nella forma e nella dimensione. Le Stars box però sono temporanee e reversibili, offrono infatti riparo ma si aprono al cielo per regalare un’esperienza unica nel suo genere.

La struttura è realizzata in legno di betulla multistrato. Le prime due, sono state inaugurate un anno fa il 10 Agosto, quale occasione migliore per presentarle al mondo se non durante la notte delle stelle cadenti?

L’esterno laterale della box in legno è caratterizzato dalla scritta in inglese “look up”. Non è sicuramente una scelta casuale e neppure estetica, i due inventori hanno voluto con questa, lasciare un messaggio con un duplice significato a tutti coloro che entreranno nella box: guardare oltre, guardare in alto.

Stars box vuole essere un suggerimento di turismo emozionale, leggero e rispettoso per l’ambiente: un’esperienza a cielo aperto che incanta e stupisce.