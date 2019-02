La suite più costosa degli USA, scelta da Meghan per il baby shower

editato in: da

Da quando si è fidanzata con il principe Harry, Meghan Markle è sotto l’attenzione (talvolta eccessiva) dei riflettori. Soprattutto quando parte per un viaggio.

Dopo l’uscita delle tappe del tour che porterà la coppia in Marocco, ecco che – la futura mamma – è salita su un aereo in direzione New York. Il motivo? Il baby shower in onore del bimbo (o della bimba) in arrivo, al fianco delle sue amiche più care. Ma, anche nella Grande Mela, l’attenzione si è accesa sui dettagli più “materiali”. Secondo le indiscrezioni, Meghan avrebbe festeggiato con tutto uno stuolo d’amiche (Serena Williams e Amal Clooney incluse) all’interno della suite più cara degli Stati Uniti. Il costo? 75mila dollari a notte (circa 66mila euro).

La suite si trova all’interno del The Mark Hotel, nell’Upper East Side. Ed è la più costosa del mondo, insieme alla Royal Suite al President Wilson Holten di Ginevra (Svizzera). La Penthouse Suite scelta da Meghan comprende cinque camere da letto, sei bagni, un soggiorno, una zona pranzo, una terrazza panoramica, un ascensore privato e – ovviamente – servizio in camera 24 ore su 24.

Sita al 16° piano del The Mark Hotel, la suite da 10mila metri quadrati ha un interior design straordinario. Coi suoi soffitti a volta alti 8 metri, i mobili bianchi luminosi e le ampie finestre, accoglie un pianoforte a coda, un’enorme biblioteca, una cucina di Piero Lissoni per l’italiana Boffi ed elettrodomestici di lusso Miele e Gaggenau, con l’isola dal ripiano in pietra e una cantinetta per i vini.

Progettata dall’interior designer Jacques Grance, la Penthouse Suite ha un bagno padronale affacciato sui tetti della città, e ospita persino un giardino d’inverno con terrazza sul tetto e un camino che – nei mesi invernali – regala alla stanza una calda atmosfera.

Secondo quanto riportato dai siti di gossip, per il suo baby shower Meghan Markle ha chiesto che ci fosse uno speciale allestimento floreale e un buffet di dolci preparato dallo chef stellato Michelin Jean-Georges Vongerichten.

Una sistemazione straordinaria, dunque, per festeggiare il nuovo arrivo. Sebbene i molti soldi spesi da Meghan siano da tempo al centro delle polemiche…