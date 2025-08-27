La spiaggia di Fetovaia, sull’Isola d’Elba, è una baia di sabbia bianca e mare cristallino, circondata da macchia mediterranea e protetta da Punta Fetovaia

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

iStock Fetovaia, spiaggia di Marina di Campo, sull'Isola d'Elba

La spiaggia di Fetovaia, situata sulla costa sud-occidentale dell’Isola d’Elba, è una delle più esotiche e affascinanti dell’isola. Circondata da un paesaggio incontaminato, offre un mare cristallino, una sabbia fine e un contesto naturale che la rende una meta imperdibile per chi desidera passare una giornata all’insegna del relax e della bellezza a contatto con la natura.

Dove si trova la spiaggia di Fetovaia e come arrivare

La spiaggia di Fetovaia si trova nel comune di Campo nell’Elba, lungo la suggestiva Costa del Sole. Dista circa nove chilometri da Marina di Campo ed è facilmente raggiungibile in auto percorrendo la strada provinciale 25. La discesa verso la spiaggia è ben segnalata e conduce direttamente al litorale.

Chi preferisce lasciare l’auto a casa può optare per i mezzi pubblici: la spiaggia è infatti servita da autobus di linea ATL Marina di Campo – Pomonte. In alta stagione, il servizio è abbastanza frequente e consente di evitare il problema del parcheggio.

Per chi arriva in macchina è disponibile un’area di sosta pubblica o parcheggi lungo la discesa al mare o alla fine della spiaggia. Nei periodi di maggiore affluenza è consigliabile raggiungere la spiaggia nelle prime ore del mattino, in modo da garantirsi un posto auto e un angolo tranquillo in riva al mare.

Caratteristiche della spiaggia

La spiaggia di Fetovaia all’Isola d’Elba si estende per circa duecento metri di lunghezza. Il litorale è composto da sabbia granitica bianca e fine che si accumula in piccole dune dove si possono trovare anche tracce di tartarughe marine. Il fondale degrada dolcemente, rendendo l’accesso in acqua sicuro e ideale per vacanze con bambini.

Uno degli elementi distintivi della baia è Punta Fetovaia, un promontorio ricoperto di macchia mediterranea lungo quasi ottocento metri. Questa formazione naturale protegge la spiaggia dai venti – a parte lo Scirocco. Il mare, che alterna sfumature di turchese e verde smeraldo, invita a lunghe nuotate e a momenti di relax.

La spiaggia è ben attrezzata con stabilimenti balneari con affitto di lettini, ombrelloni e canoe. Ma non mancano anche tratti di spiaggia libera. A Fetovaia si trovano anche bar, ristorante, bazar e campo da tennis.

Consigli per una giornata in spiaggia

Per vivere al meglio l’esperienza a Fetovaia in Toscana è utile seguire alcuni accorgimenti. Per prima cosa, è importante arrivare presto: durante i mesi estivi la spiaggia è molto frequentata.

Chi cerca un’esperienza più rilassata può valutare l’opzione di muoversi in scooter o con i mezzi pubblici, evitando così lo stress legato alla ricerca del parcheggio.

Oltre al semplice relax sotto l’ombrellone, la spiaggia di Fetovaia offre opportunità per attività leggere come il noleggio di canoe, che permettono di esplorare le calette e gli scorci nascosti lungo la costa, o lo snorkeling per ammirare il fondale marino.

Fetovaia è perfetta per famiglie con bambini, ma le sue acque limpide e il contesto paesaggistico rendono la spiaggia ideale anche per coppie in cerca di romanticismo o viaggiatori che desiderano immergersi nella calma di un luogo autentico. Una giornata trascorsa qui lascia il ricordo di un angolo di paradiso che raffigura tutta la magia dell’Isola d’Elba.