La scalinata della casa di Sex and the City avrà un cancello: troppi turisti

La New York di Sex and the City è un vero e proprio personaggio della serie, importante tanto quanto le quattro protagoniste: Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda. La città diventa uno sfondo vibrante, simbolico e reale per le loro vite amorose, lavorative e sociali, offrendo un mix perfetto di glamour, caos e romanticismo. Dalla difficoltà di trovare un taxi durante un temporale alla vita sentimentale e sociale vorticosa, la città è una metafora della complessità e dell’imprevedibilità delle vite delle protagoniste.

Per tutte loro, New York rappresenta la libertà e l’indipendenza. Un luogo dove costruiscono carriere, cercano l’amore e scoprono loro stesse, ma anche un posto che offre infinite possibilità e sfide costanti. La New York di Sex and the City è una città che sembra promettere che tutto è possibile, purché si indossino le scarpe giuste. Ma la location più iconica è senza dubbio la casa di Carrie Bradshaw, la protagonista interpretata dall’elegante e ironica Sarah Jessica Parker fin dalla prima stagione.

Dove si trova la casa di Carrie Bradshaw

La casa di Carrie Bradshaw in Sex and the City è uno degli elementi più iconici della serie, un luogo che incarna perfettamente la personalità della protagonista. Sebbene la rappresentazione sia una versione romanzata e idealizzata della vita a Manhattan, l’appartamento di Carrie resta uno degli spazi più riconoscibili della televisione. Carrie vive nel West Village, un quartiere bohémien e chic a Manhattan.

L’indirizzo citato è 245 East 73rd Street, anche se le riprese esterne sono state realizzate al 66 Perry Street, una strada del West Village. L’edificio in Perry Street è diventato un’attrazione turistica per i fan di tutto il mondo, anche se in realtà si trova a diversi isolati da dove sarebbe situato secondo la trama. Nonostante la sua carriera da scrittrice di una rubrica settimanale e uno stile di vita costoso (scarpe Manolo Blahnik e serate nei locali più esclusivi), Carrie vive in un appartamento sorprendentemente spazioso per gli standard di New York.

Chiusa la famosa scalinata

Un elemento iconico della casa di Carrie a New York, che ha attirato negli anni tantissimi turisti da tutto il mondo, è la scalinata esterna che porta all’ingresso, apparsa spesso nei vari episodi della serie tv. In stile brownstone, tipico degli edifici del XIX secolo a New York, questa scalinata è incorniciata da una ringhiera in ferro battuto ed è stata scenario di moltissime foto di appassionati che hanno fatto un salto da quelle parti, visitando la Grande Mela.

La Landmarks Preservation Commission della città ha preso una decisione che ha fortemente turbato i fan di Sex and The City: sarà montato un cancello per chiudere la scalinata al pubblico. La proprietaria dello stabile, Barbara Lorber, che acquistò l’immobile nel lontano 1978, si è più volte lamentata del grande flusso di fan che ogni giorno affollano la scalinata per fare foto e video e ora sembra che sia stata ascoltata. “Dopo decenni di speranze, devo ammettere che questa situazione non cambierà nel prossimo futuro” ha detto Lorber, prendendo coscienza della situazione che crea disagio nel quartiere.

In loco è presente già da tempo il cartello “No Trespassing” che però molti hanno spesso ignorato, affollandosi di fronte all’edificio e arrecando disturbo ai residenti. Questo ha richiesto misure più rigide per evitare ulteriori problemi e per questo è stata approvata all’unanimità l’installazione di un cancello davanti alla scalinata. Il progetto sarà seguito dall’architetto di Lorber e il personale della commissione. Questa modifica potrebbe influire sull’aspetto esterno dello stabile, ma la proprietaria ha assicurato che sarà rispettato lo stile architettonico senza danneggiare l’estetica del posto.

Cosa rappresenta

Come si poteva immaginare molti fan non sono per niente d’accordo con questa novità, anche perché per loro non è solo una scalinata, ma un luogo speciale che custodisce alcuni dei momenti più iconici della loro serie del cuore. Ha fatto da sfondo ad arrivi e partenze nella vita di Carrie Bradshaw, assistendo all’inizio e alla fine di un’amicizia o di una storia d’amore. Spesso è stata un rifugio per la scrittrice di New York che si sedeva sulla scalinata con un Cosmopolitan e una sigaretta per riflettere sulle sue avventure. Ha custodito confidenze, dolori e gioie, nel corso dei vari episodi.

Inoltre è indubbio il legame di Sex and the City con la moda e in ogni episodio il personaggio di Carrie usa un po’ la scalinata come una passerella, mostrando al pubblico il suo outfit uscendo di casa. Pertanto questa celebre scalinata si può considerare una soglia tra la vita pubblica e privata, un punto di raccordo tra la caotica New York e l’intimità di Carrie, oltre che un luogo di riflessione, uno spazio dove ci si ferma per pensare, sognare e vivere i momenti più intensi della storia di quattro amiche che hanno incollato al piccolo schermo intere generazioni.

La reazione dei fan

“Capisco che possa essere fastidioso avere sempre gente davanti a casa, ma è un luogo iconico. Con un cancello, non sarà più la casa di Carrie Bradshaw” ha dichiarato Anthony Gillbe, un turista australiano che poco tempo fa ha scattato alcune foto davanti alla casa di Carrie con suo figlio. Sei stagioni di Sex and The City, in onda dal 1998, inevitabilmente hanno lasciato il segno nella cultura pop, continuando anche al cinema con due film e la serie sequel And Just Like That.

Questo ha tenuto vivo l’entusiasmo e l’affetto per le quattro amiche di New York che si confrontano sulle loro esperienze di vita e spettegolano davanti a un cocktail nei locali alla moda. Sono molti i luoghi a New York che sono apparsi in un film o in una serie tv, diventando mete di pellegrinaggio per cinefili e appassionati, e questo alimenta anche un’idea sana e curiosa di turismo. La decisione di installare un cancello per limitare l’accesso alla scalinata servirà veramente a tenere lontano i fan? O si accontenteranno comunque di una foto a distanza con la casa di Carrie sullo sfondo?