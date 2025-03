Le location di Spider-man: Homecoming, il film Marvel con Tom Holland

L'uomo ragno questa volta non vola solo da un grattacelo all'altro di New York. Ecco le varie location del film con un giovane Peter Parker tra i banchi di scuola

Fonte: Warner Bros/iStock Spider-man homecoming location

Con Spider-man: Homecoming si riavvia l’avventura dell’uomo ragno sul grande schermo con un Peter Parker più giovane interpretato da Tom Holland. La città che fa da sfondo alle imprese dell’eroe Marvel, tuttavia, resta la Grande mela, New York City, anche se la produzione di questo cinecomic si è svolta in gran parte ad Atlanta. Il film si apre con un prologo ambientato nelle rovine della Grand Central Station, location molto usata al cinema da sempre, dopo la feroce battaglia degli Avengers contro i Chitauri che ha raggiunto il culmine in The Avengers del 2012.

Il proprietario della società di recupero Adrian Toomes, interpretato da Michael Keaton, non vede l’ora di fare un sacco di soldi con il lavoro di “pulizia” del disastro e, nel frattempo, impossessarsi di tutti i tipi di rottami preziosi. Non è per niente contento quando il suo contratto potenzialmente redditizio viene fatto naufragare dall’arrivo del Dipartimento statunitense per il controllo dei danni, guidato da Anne Marie Hoag. Per aggiungere al danno la beffa, Toomes scopre che questo Dipartimento sta lavorando con Stark Industries, il che significa che il profitto della bonifica va alle stesse persone che hanno contribuito a crearla.

Dopo aver già portato via un piccolo ma prezioso tesoro di tecnologia aliena, Toomes è determinato a capitalizzare l’unica risorsa rimasta e, otto anni dopo, gestisce un’attività clandestina piuttosto redditizia che vende armi ad alta tecnologia. E ha anche sviluppato per sé un’impressionante tuta da volo alata, diventando L’Avvoltoio.

La trama di Spider-man: Homecoming

Un giovane Peter Parker inizia a destreggiarsi nella sua nuova identità di supereroe Spider-Man. Emozionato per la sua esperienza con gli Avengers, Peter torna a casa, dove vive con la zia May, sotto l’occhio vigile del suo nuovo mentore Tony Stark. Peter cerca di tornare alla sua normale routine quotidiana, distratto dal pensiero di dimostrare di essere più del semplice amichevole Spider-Man di quartiere, ma quando l’Avvoltoio emerge come un nuovo cattivo, tutto ciò a cui Peter tiene di più verrà minacciato.

Fonte: Warner Bros.

Dove è stato girato

Nella parte iniziale di Spider-man: Homecoming Peter scopre che il suo abito ha ricevuto una “piccola miglioria” e l’interno del posto dove si rende conto di questo è il Mandarin Oriental Hotel al 3376 Peachtree Road NE, nel Buckhead District di Atlanta. Peter mette a frutto poi il suo nuovo costume durante la battaglia che si vede per intero in Captain America: Civil War, prima di tornare a casa nell’appartamento che condivide con zia May al settimo piano di 43-25 43rd Street, a nord di Queens Boulevard, Long Island, appena a nord-ovest del famoso Calvary Cemetery.

La scala antincendio su cui Peter siede sconsolato in attesa di una chiamata da “Happy” si trova su Queens Boulevard tra la 44a e la 45ª Strada, di fronte alla sopraelevata IRT Flushing Line. Questo accade proprio accanto al punto in cui Tobey Maguire correva per prendere lo scuolabus sulla 44th Street in Spider-Man di Sam Raimi del 2002. Dopo la sua prima missione con gli Avengers, Peter ha comprensibilmente problemi a tornare alla vita di tutti i giorni sui banchi di scuola. Tuttavia, prende il treno per la stazione ferroviaria sopraelevata, 36th Avenue Station, che si trova al 75 St-Elderts Lane Station, su Jamaica Avenue. La scalinata della stazione è stata spostata digitalmente per mantenere quella vista impressionante di quella che è la Franklin K Lane High School, 999 Jamaica Avenue, Brooklyn, come Midtown Science & Tech. Gli ex alunni della scuola includono il musicista Richie Havens e il boss mafioso John Gotti. Tuttavia l’interno della scuola è in realtà la Henry W Grady High School, 929 Charles Allen Dr NE, Atlanta, molto più vicina alla base della produzione.

Aspettando impazientemente un nuovo incarico, Peter passa il tempo lavorando a una Morte Nera versione Lego con il migliore amico nerd Ned mentre cova una cotta per una ragazza dell’ultimo anno di nome Liz. Rinuncia persino alla finale nazionale a squadre di Academic Decathlon a Washington DC per non perdere una chiamata urgente. Dopo aver scambiato qualche amichevole battuta con il proprietario del suo negozio di gastronomia locale preferito, Delmar’s Deli Grocery, che si trova al 92 di Peachtree St SW all’angolo orientale di MLK Jr Drive, Peter non vede l’ora di attraversare la strada e indossare il suo nuovo costume da Spidey.

Fonte: iStock

Da Atlanta a New York

Atlanta non ha una ferrovia sopraelevata, quindi all’improvviso, si torna a New York con Peter che insegue attraverso la 31st Street tra la 23rd Avenue e Ditmars Boulevard. Dopo due mesi, Peter sta ancora aspettando notizie da Happy per una nuova missione, e scaccia la noia lavorando di nascosto come Spider Man, anche se è preoccupato per i crimini di strada locali come il furto di biciclette. Catturando un ladro di biciclette, Spidey lascia la bicicletta rubata con un biglietto per il proprietario fuori da Rainbow, un negozio di abbigliamento femminile nel vecchio edificio art déco Lerner Shops Building al 62 Peachtree St SW, Atlanta, a poche porte di distanza dalla gastronomia di “Delmar”.

Gran parte del resto della pattuglia di Spidey stabilisce la vera New York come un montaggio sulle note di Blitzkrieg Bop dei Ramones, in cui Spidey supera i pendolari in attesa alla stazione di Astoria Boulevard, con il Ponte Robert F Kennedy in lontananza, e viaggia con nonchalance in cima alla carrozza della metropolitana sulla curva tra Court Square e Hunters Point Avenue a Long Island City. Sul tetto del King’s Fried Chicken, 116-23 Jamaica Avenue alla 117th Street a Jamaica Hill, è felice di eseguire un salto mortale per il ragazzo che gestisce un chiosco di hot dog sulla Jamaica Avenue sottostante.

C’è poi un po’ più di tensione quando Peter vede quattro ladri che indossano maschere degli Avengers rapinare la Queens Community Bank, presumibilmente su 51-116A 21st Street. In realtà, l’edificio è al 99 di Peachtree St, ad Atlanta, proprio di fronte alla gastronomia Delmar’s. I rapinatori di banche risultano essere in possesso di un’arma straordinaria che distrugge non solo la banca, ma praticamente manda in fumo anche la gastronomia. Preoccupata per le strane abitudini di Peter, zia May lo porta a cena e a fare due chiacchiere al Prachya Thai, dove Peter svia i suoi sospetti ammettendo che lo Stark Internship che presumibilmente sta seguendo lo sta stancando. Questo ristorante tuttavia è stato costruito nella proprietà vuota al 233 di Mitchell Street, nel Sylvan Building, a Ted Turner Drive SW, nel centro di Atlanta ma non esiste nella realtà.

La doppia vita di Peter è costantemente vulnerabile e una volta che Ned scopre la sua identità segreta, è solo questione di tempo prima che non riesca a resistere alla tentazione di dire qualcosa di troppo a scuola, in un maldestro tentativo di apparire cool. Questo, però, procura alla coppia un invito inaspettato a una festa a casa di Liz. La famiglia di Liz è ovviamente benestante, proprietaria dell’imponente casa moderna con pareti in vetro al 229 Little John Trail NE, Atlanta, costruita nel 2015 nel quartiere Ansley Park Sherwood Forest con vista sull’Ansley Golf Course. Nel 2016 questa straordinaria casa è apparsa anche nell’ultimo film di Garry Marshall, Mother’s Day, con Jennifer Aniston. La serata non va proprio come previsto quando Peter nota il lampo di un’esplosione lontana e scompare, senza preavviso, per indagare.

Road to Washington DC

Ciò che trova sono gli scagnozzi di Toomes che tentano di vendere armi al piccolo gangster locale Aaron sotto il Park Drive Bridge, Park Drive NE, Midtown Atlanta, che in realtà si trova appena a sud del campo da golf. Costretto a intervenire quando un telefono che squilla lo tradisce, Spidey viene improvvisamente portato via da un’enorme creatura volante che senza tante cerimonie lo getta nel fiume. Ovviamente si tratta di Toomes stesso nel suo costume da Avvoltoio. Prima che Peter possa annegare, viene tirato fuori dall’acqua da – apparentemente – Iron Man. Il soccorritore si rivela essere niente più che la tuta telecomandata di Stark, e il vero Tony Stark chiama Peter dall’India. È qui che Atlanta dimostra perché è così adattabile per i registi. Il luogo baciato dal sole non è più esoticamente orientale del Tempio indù di Atlanta, 5851 GA-85, Riverdale, GA 30274, costruito nel 1990, nella città di Riverdale a poche miglia a sud di Atlanta.

Fonte: iStock

Tony avverte seriamente Peter di non uscire dalla sua profondità, ma non appena Peter scopre una delle armi lasciate inconsapevolmente indietro dopo il traffico di armi, si mette subito alla ricerca della fonte. Un dispositivo di localizzazione indirizza Peter verso Maryland. Fortunatamente, la squadra di Decathlon accademico di Midtown Science & Tech sta partecipando a una competizione nazionale che si terrà a Washington DC e Peter, prima riluttante, sviluppa un’improvvisa lealtà nei confronti della squadra. L’hotel in cui viene sistemata la squadra, con il suo vasto atrio e le cascate, è l’Embassy Suites by Hilton Atlanta Perimeter Center, al 1030 Crown Pointe Parkway nel Perimeter Center a nord del centro. Una volta a Washington, la lealtà di Peter verso la squadra evapora rapidamente come era apparsa e presto scappa di nascosto la sera prima del torneo per dare la caccia ai cattivi.

Grazie all’aiuto della solitaria eccentrica Michelle Jones, la squadra di Midtown vince comunque e festeggia con una visita all’altissimo e vulnerabile Washington Monument, 2 15th Street NW, sul The Mall a Washington DC. Quasi a est della Reflecting Pool e del Lincoln Memorial, il monumento in marmo e granito è stato, una volta completato nel 1884, la struttura più alta del mondo per cinque anni. Rimane la struttura in pietra più alta del mondo e contiene una scala a chiocciola in ferro, ma anche un ascensore fino al pyramidion, con otto finestre di osservazione. Questo luogo potrebbe non essere il massimo una volta che la tecnologia aliena, ora trasportata da Ned nel suo zaino, viene attivata. Tocca naturalmente a Spidey organizzare uno spettacolare salvataggio dal Monumento in una sequenza spettacolare che fonde il vero punto di riferimento con set da studio ed effetti digitali. Rintracciando Aaron, che in confronto a Toomes e alla sua squadra, si rivela non essere poi così cattivo, Peter riceve una soffiata che Toomes ha in programma di condurre un traffico clandestino di armi a bordo del traghetto di Staten Island a New York, in partenza dal terminal di Whitehall all’estremità meridionale di Whitehall Street, Lower Manhattan.

Fonte: iStock

Da Brooklyn al quartier generale degli Avengers

Come Spider-Man, Peter lancia da solo il suo attacco ai criminali ma alla fine finisce per tagliare nettamente a metà il traghetto. Fortunatamente Iron Man, che ha saggiamente monitorato gli eventi, è lì per salvare la situazione. La strana costruzione circolare in cima alla quale Peter riceve una severa lavata di capo da Tony Stark, che pretende persino la restituzione della tuta hi-tech, è il Brooklyn-Battery Tunnel Ventilation Shaft al largo di Governors Island nel porto di New York. Peter acconsente con riluttanza e torna alla sua modesta vita da studente, finché una rivelazione inaspettata non lo riporta a combattere. Scopre un attacco pianificato dall’Avvoltoio su un aereo che trasporta le armi avanzate degli Avengers dalla Avengers Tower di New York al nuovo quartier generale della squadra.

Incapace di chiedere aiuto, Peter deve sventare questo attacco con l’aiuto solo di Ned. L’aereo senza pilota alla fine viene abbattuto a Coney Island, distruggendo nel frattempo il Parachute Jump. Peter osserva la pulizia dal suo trespolo in cima alle montagne russe Cyclone al Luna Park e affronta un’ultima prova di carattere nel nuovo quartier generale degli Avengers che, come sappiamo da Captain America: Civil War, è l’Aerotropolis Atlanta Porsche Experience Center, One Porsche Drive, Atlanta.