“Sex and the City”, ora si può soggiornare nell’appartamento di Carrie

Sta per uscire “And Just Like That“, il revival di “Sex and the City”, disponibile sulla piattaforma HBO Max Original già a dicembre. Per l’occasione, Airbnb ha pensato di fare a tutti i fan della serie Tv un regalo di Natale. Si potrà infatti prendere in affitto l’appartamento di Carrie Bradshaw a New York.

L’attrice Sarah Jessica Parker diventa host e apre le porte del suo famosissimo piccolo “flat” in mattoni rossi che si trova al civico 66 di Perry Street, nel quartiere di West Village. “Sono entusiasta che il nostro pubblico possa vivere la New York di Carrie come mai prima d’ora e mettersi nei suoi panni, letteralmente, per la prima volta”, ha commentato l’attrice entusiasta dell’iniziativa.

Quando si potrà soggiornare

Sarah Jessica Parker ospiterà per le notti del 12 e 13 novembre due soggiorni per due persone da una notte ciascuno all’interno di quello che è divenuto famoso per essere l’appartamento di Carrie, ricreato per l’occasione. I soggiorni avranno un costo di soli 23 dollari a notte (tasse e fee escluse), in onore del 23° anniversario da quando abbiamo incontrato per la prima volta Carrie e le sue tre inseparabili amiche, Miranda (l’attrice Cynthia Nixon), Charlotte (Kristin Davis) e Samantha (Kim Cattrall).

Cosa prevede il soggiorno

Durante il soggiorno, gli ospiti avranno l’opportunità di essere accolti con un check-in virtuale dall’host Sarah Jessica Parker, ammirare e indossare gli outfit più iconici del guardaroba di Carrie (tra cui il celebre tutù firmato Patricia Field), scarpe incluse, sorseggiare il celebre cocktail “Cosmopolitan” per un brindisi tra amici e prendere parte a una sessione di styling e photoshooting per trasformarsi in veri fashion addicted.

Un giorno “alla Carrie”

Prendere in affitto per una notte l’appartamento di Carrie significa calarsi nei suoi panni e rivivere di persona tutte quelle scene che abbiamo visto mille volte sul piccolo schermo. Ci si potrà sedere alla sua scrivania davanti alla finestra da dove la Carrie giornalista scriveva i suoi articoli per la rubrica sul “New Yorker”: con il proprio pc si può fare smart working e sentirsi come lei, Carrie ha persino lasciato la password per il Wi-Fi.

Si dormirà nel suo letto, quello Carrie ha trascorso notti insonni, ma anche notti brave con i numerosi fidanzati (ne abbiamo contati 28), a partire dal mitico riccone Mr Big – che resta sempre il numero uno nel suo cuore – passando per lo scrittore Jack Berger, il politico Bill Kelley, l’artista Aleksandr Petrovsky, e poi Aidan Shaw, col quale è quasi convolata a nozze (se non fosse stato per il tradimento con Mr Big, mai perdonato da lui). E che dire dell’armadio di Carrie, pieno zeppo di abiti firmati e di meravigliose scarpe tacco 12?

Sex and the city Hai mai pensato di leggere il libro da cui tutto è iniziato? Cartaceo o in formato Kindle

Nessun dettaglio è stato lasciato al caso. C’è persino il telefono fisso di fianco al letto con cui Carrie ha trascorso serate, nottate e lunghe ore conversando di problemi di sesso, amore e di futilità con le amiche. Non manca però il cordless che portava ovunque e che ritroviamo su un comò, insieme all’inseparabile catenina con la scritta “Carrie”.

Solo per residenti negli Usa

Purtroppo per noi italiani, coloro che fanno richiesta di prenotazione devono risiedere negli Stati Uniti al momento della domanda. Per celebrare il ritorno di Carrie sugli schermi, Airbnb farà una donazione a The Studio Museum in Harlem, il museo di arte contemporanea che promuove il lavoro di artisti di origine africana.