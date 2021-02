Londra: la scultura di ghiaccio che vuole cambiare il mondo

editato in: da

Cosa ci fa una scultura di ghiaccio nel quartiere di Southbank di Londra? Vi anticipiamo già che non si tratta né di un progetto di uno stravagante artista né tantomeno di un’opera dedicata all’inverno tutta da fotografare. A guardarla, probabilmente, penserete che si tratti di un’installazione un po’ Kitsch ma, in realtà, questa scultura nasconde un messaggio bellissimo e meritevole di attenzioni: vuole cambiare il mondo.

Guardatela bene, il volto inciso sul grande blocco di ghiaccio non vi ricorda qualcuno? Forse i più attenti lo avranno riconosciuto, si tratta di una riproduzione di sir David Attenborough, naturalista britannico e divulgatore scientifico di fama mondiale, nonché pioniere del documentario naturalistico.

Ma chi ha portato la scultura nel popolare quartiere londinese, e perché? Il mistero è stato presto svelato: a sponsorizzare l’iniziativa è stata Tenzing Natural Energy, azienda leader nella vendita di bevante energetiche, che ha voluto lanciare, con questa scultura vivente realizzata dall’artista Jamie Hamilton, un messaggio chiaro e conciso per sensibilizzare le persone sul riscaldamento globale.

Veder sciogliersi così, giorno dopo giorno, una scultura di ghiaccio che porta i lineamenti del grande naturalista del resto fa un certo effetto. Ed è proprio questa la missione: invitare le persone, attraverso questo monumento dinamico e temporaneo, a cambiare abitudini e a non ignorare le conseguenze del riscaldamento globale.

La scultura di sir David Attenborough è alta 2 metri ed è stata posizionata sulla riva sud del Tamigi, in quella che è una delle aree più dinamiche della scena culturale di Londra. L’installazione artistica è stata realizzata utilizzando 5 metri cubi d’acqua ghiacciata, non una scelta a caso, ovviamente. Questa, infatti, coincide con la stessa quantità di ghiaccio che si scioglie nell’Artico in un periodo di due settimane a causa delle emissioni di carbonio di un singolo abitante del Regno Unito.

La presenza della scultura nel cuore di Londra vuole lanciare un messaggio forte ma necessario affinché cambino le cose: ci vuole consapevolezza di quello che accade nel mondo a causa delle nostre azioni, ecco perché cambiare le piccole abitudini quotidiane può fare una differenza enorme.