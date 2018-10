In Sardegna c’è un eccezionale luogo visibile solo a pochi

editato in: da

Il Nuraghe Sirai, in Sardegna, è un insediamento unico.

Si tratta, infatti, dell’unico sito in cui la fase più recente della civiltà nuragica (750-550 a.C. circa) è documentata da elementi visibili (architettura, produzione ceramica, tecnologia, ecc.).

Il secondo aspetto riguarda la tipologia dell’insediamento: si tratta di una fortezza, la sola di questo periodo (625-550 a.C. circa), cinta da terrapieni e specializzata in attività artigianali e produttive come il vetro, i metalli, le pelli, la ceramica, tanto da far pensare a una sorta di grande “area industriale” fortificata, al servizio del comprensorio di Monte Sirai.

Questi due aspetti configurano una fase storica unica e assolutamente originale, perché si è formata all’interno di una comunità mista composta di nuragici e fenici. Le fortificazioni sono di tipo orientale, l’area sacra è stata costruita in continuità con la tradizionale architettonica, e nei nuovi isolati la tradizione sarda si evolve in forme innovative.

Della fortezza, che include il grande complesso del Nuraghe vero e proprio, risalente alle ultime fasi dell’età del Bronzo, sono numerosi anche gli aspetti tecnologici: dal ritrovamento della più antica officina del vetro della Sardegna fino alla recente scoperta di un sistema di canalizzazione delle acque piovane, che sistematizzava la raccolta dell’acqua dalla cima dell’insediamento fino ai piedi della collina.

L’area archeologica del Nuraghe Sirai fa parte del Parco archeologico di Monte Sirai-Nuraghe Sirai e del Sistema museale di Carbonia (SiMuC), nella Provincia di Carbonia-Iglesias. Lo scavo è un raro caso di una concessione di ricerca affidata a un Comune attraverso il Museo archeologico.

Attualmente, in attesa di un’apertura definitiva, il Nuraghe Sirai è un cantiere di lavoro e di ricerca, ma eccezionalmente nel mese di ottobre lo si potrà visitare. L’iniziativa Domeniche al Nuraghe offre l’occasione di accedere agli scavi finora condotti e anche a quelli in corso.

Da domenica 7 ottobre e per tutte le domeniche del mese la fortezza sardo fenicia apre quindi al pubblico. La città di Carbonia, in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, la Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara e la Cooperativa Sistema Museo organizza visite guidate.

Le visite guidate al Nuraghe comprendono le fortificazioni, la porta pedonale, l’area sacra, l’officina del vetro, l’area di lavorazione delle pelli e le cortine esterne del Nuraghe vero e proprio. Le visite partono quattro volte al giorno: alle 9.30, 11.30, 15.30 e 17.30. Il costo è di 5 euro a persona. È consigliata la prenotazione.