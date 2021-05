San Marino ti ospita 2 notti su 3: l’iniziativa per le vacanze

editato in: da

Trascorrere una vacanza nella Repubblica più antica del mondo è un’occasione unica per scoprire e conoscere la bellezza di un territorio ricco di tradizioni, e vivere esperienze irripetibili in un contesto storico e naturalistico apprezzato in tutto il mondo. Un sogno da oggi ancora più appetibile e vicino, grazie a una splendida e vantaggiosa promozione.

Da questa mattina, si potrà soggiornare a San Marino per 3 notti al prezzo di una. Basterà acquistare i Voucher Vacanza San Marino sul sito dell’iniziativa o su alcuni siti delle strutture ricettive aderenti, fino al 31 luglio 2021, con la possibilità di utilizzarli fino al 31 marzo 2022.

Ecco come funziona: dovrete scegliere la struttura in ci soggiornerete, il numero di camera e le date del soggiorno. A quel punto, il vostro voucher sarà già inserito nel sistema e il prezzo della seconda e terza notte non verranno aggiunti al vostro preventivo. Il soggiorno dovrà essere acquistato direttamente online. Ricordate, però, che non è possibile cumulare più voucher a fronte di una permanenza più lunga delle tre notti previste e che non è utilizzabile per il turismo vaccinale.

Sul sito sarà possibile acquistare a prezzi agevolati anche alcune experience ed attività che compongono l’offerta turistica, tra cui arrampicate, tour con ebike, tiro con l’arco, trekking guidato, moto tour e visite guidate del centro storico, alla scoperta di luoghi meno noti ma incredibilmente suggestivi, immersi nella natura.

Da sempre il fascino antico della Repubblica di San Marino cattura l’attenzione di turisti provenienti da ogni parte del mondo. Un gioiello incastonato nel cuore dell’Italia tutto da scoprire, dominato da tre imponenti torri, con scorci nascosti, luoghi in cui leggende e storia si intrecciano ad avvenimenti e tradizione, circondati da panorami mozzafiato.

Qui c’è davvero tanto da esplorare: castelli ricchi di storia e bellezze artistiche, musei, chiese e monumenti, piazze ma anche negozi, mercatini, parchi divertimento, il tutto avvolto in un’atmosfera medievale che percorre le strade e i vicoli della Repubblica. E le ricette per trascorrere vacanze indimenticabili non mancano, tra eventi, itinerari gastronomici, sport e attività outdoor, cultura e passeggiate panoramiche al cospetto di una natura traboccante di meraviglie.

San Marino offre iniziative emozionanti durante tutto l’anno, facendo di ogni periodo il momento giusto per visitare l’Antica Terra della Libertà, eletta Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco.