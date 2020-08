San Marino outdoor, in cammino tra grotte e natura

editato in: da

Tra l’Emilia Romagna e le Marche sorge la più antica Repubblica del mondo ancora esistente: San Marino. Una località straordinaria e in cui si susseguono stradine strette stracolme di deliziose botteghe artigianali, torri che sovrastano il maestoso monte Titano, il blu e l’arancio delle uniformi delle guardie all’ingresso, le sciabole da cavallerie e i cappelli con le piume. Insomma, un luogo in cui si vive tuttora un’atmosfera particolarmente regale.

Ma San Marino non è solo questo. Da queste parti, infatti, è possibile dedicarsi anche a diverse attività all’aria aperta e che lasciano il visitatore davvero senza fiato. Per esempio, questa zona è la meta ideale per chi ama passeggiare tra le meraviglie create da Madre Natura.

Non a caso il territorio offre scorci e panorami mozzafiato tra cui i sentieri che si possono percorre sul maestoso Monte Titano, autentica icona di questo straordinario lembo di terra e riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Oppure, si può decidere di svolgere anche diverse escursioni in grotta. Infatti, l’antica città cela cunicoli, cisterne, gallerie e cantine da esplorare fino in fondo. Realtà che sono armoniosamente sospese tra leggende popolari, incredibili enigmi e frammenti di storia senza tempo.

Altrettanto interessanti sono le spettacolari falesie dell’assolutamente affasciante Monte Titano in cui potersi dedicare ad arrampicate mozzafiato. E per i meno coraggiosi niente paura. Questo magico territorio consente di svolgere numerose passeggiate in bicicletta lungo intriganti percorsi che attraversano i profumati vigneti sammarinesi.

Infine, ma non per importanza, chi ama l’adrenalina non può di certo rinunciare al brivido del parapendio. Infatti, negli ultimi anni la Repubblica di San Marino è divenuta la meta per eccellenza per tutti gli appassionati di questa eccitante attività. Basti pensare che il volo libero in parapendio a paramotore conduce alla scoperta della parete rocciosa del Monte Titano e dell’elegante profilo delle Tre Torri. Senza dimenticare, chiaramente, l’impagabile vista sulle vette degli Appennini e il cristallino mare circostante.

Ma queste sono solo alcune delle incredibili esperienze che è possibile vivere in questa meravigliosa località. Non resta che organizzarsi e andare alla scoperta di tutte le bellezze della natura sammarinese e innamorarsene profondamente.