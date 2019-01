Salperà a novembre la nuova MSC Grandiosa

editato in: da

Salperà a novembre 2019 la nuova nave da crociera di MSC, la Grandiosa.

Sorella della Meraviglia, la nave più grande d’Europa, partirà per la sua crociera inaugurale dal porto di Genova.

Rispetto alla gemella avrà una promenade ancora più grande. Uno spazio enorme dove i passeggeri potranno passeggiare, con negozi, bar e locali affacciati su quella che sembra una vera piazza italiana. Un luogo d’incontro per chi viaggia sulla nave che non si annoierà di certo durante la crociera.

Tra i numerosi ristoranti gourmet ci sarà anche il nuovo lounge bar L’Atelier Bistrot, una sorta di caffè-teatro con palchi e posti a sedere, una sala da ballo, la proiezione di opere d’arte Impressioniste e una terrazza in stile bistrot parigino.

Sulla promenade ci saranno performance a sorpresa, tra cui flash mob e party a tema, oltre a spettacolari proiezioni sullo schermo a LED lungo quasi cento metri (98,5 m.).

Ma i divertimenti non si fermano qui. A bordo della Grandiosa ci saranno ben due show esclusivi del Cirque du Soleil at Sea. Durante il giorno i passeggeri che non scendono per le escursioni potranno rilassarsi a bordo piscina nella Atmosphere pool: con circa 10 metri quadrati di spazio pubblico per ospite, il bordo piscina della Grandiosa è una delle zone più confortevoli della nave, con una mega schermo e un design molto moderno. L’alternativa è farsi massaggiare nella Aurea Spa in stile balinese.

L’altra grande novità di questa nave è Zoe. Inaugurata sulla MSC Bellissima varata nel febbraio 2018, è la prima assistente digitale a bordo di una nave da crociera con la funzione MSC for Me. In pratica Zoe assiste i passeggeri fornendo loro un modo più semplice e intuitivo per ricevere le comunicazioni rispetto al tradizionale banco informazioni.

Tante le cabine dove alloggiare, dallo studio per i single, con il divano che si trasforma in letto, alle cabine family fino alle suite Yacht Club – anche a due piani – che hanno un maggiordomo 24 ore su 24 e una Spa privata.

La MSC Grandiosa è in fase di costruzione e ha appena celebrato il float out nel cantiere navale di Saint-Nazaire. La nave è stata quindi trasferita in bacino dove il lavoro continuerà fino alla consegna prevista per ottobre 2019.

Lunga 331,43 metri, larga 43 e alta 65, è una nave da 181mila tonnellate. Potrà ospitare 6.334 passeggeri in 2.421 cabine e un equipaggio di 1.704 persone.

Questa nave sarà la terza nave della classe Meraviglia e la prima delle tre Meraviglia-Plus, navi che per stazza e capacità di accoglienza passeggeri superano le prime due navi della classe Meraviglia (MSC Meraviglia e MSC Bellissima).

La Grandiosa sarà anche la quinta nave ad entrare nella flotta di MSC Crociere in soli due anni e mezzo, così come previsto dal piano di espansione di MSC Crociere che prevede la costruzione di altre 12 navi di nuova generazione entro il 2027. Tra queste anche navi più piccole ma superlusso per crociere speciali riservate a passeggeri che se lo possono permettere.

Il viaggio inaugurale della MSC Grandiosa partirà il 16 novembre con destinazione Mediterraneo. Farà tappa a Civitavecchia, Palermo, La Valletta (Malta), Barcellona e Marsiglia.