Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

Ufficio stampa Georgica 2026 a Guastalla

L’ultimo weekend di marzo ci tende con un calendario ricco di appuntamenti enogastronomici. Tante le degustazioni di eccellenti vini, tante anche le manifestazioni tra cibo e divertimento per tutta la famiglia e molte le sagre tipiche di paese con specialità di stagione, dal mare alla montagna. A ciascuno il panorama che preferisce.

Abbiamo selezionato dieci eventi imperdibili, alcuni rinomati a livello internazionale, altri confinati a piccoli territori che meritano di essere scoperti con la scusa di assaggiare un piatto speciale.

Sagra della Farinata di marzo 2026 a Pegli (GE)

Ultimo weekend, quello di sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 (che coincide con i Rolli Days di primavera), per la Sagra della Farinata a Pegli, uno tra gli eventi gastronomici più amati della Riviera ligure. La manifestazione si svolge sul Lungomare di Pegli, in largo Calasetta, e rende omaggio a una delle ricette più rappresentative della cucina ligure: la farinata di ceci. Preparata secondo la tradizione dai celebri fainotti (o farinotti – storici venditori di torte salate a base di farina di ceci, castagne o altre specialità da strada tipiche del territorio), la farinata viene cotta nei classici forni a legna, mantenendo intatto quel sapore autentico che la rende così apprezzata. La farinata si può gustare dalle ore 12 alle 20 circa.

DiVinNosiola a Trento e nella Valle dei Laghi

Dal 27 marzo al 10 aprile 2026, in Valle dei Laghi e a Trento, si svolge DiVinNosiola, il primo di quattro appuntamenti, da marzo a ottobre, pensati per raccontare i vini del Trentino. Giunto alla sedicesima edizione, l’evento è dedicato al Vino Nosiola e al Vino Santo. Quest’anno, DiVinNosiola si amplia e ospita i produttori di un altro vino autoctono nazionale: l’Albana di Romagna. Sabato 28 marzo la cantina f.lli Pisoni ospita tre appuntamenti: dalle 10.00 alle 10.30 la tavola rotonda “I vini autoctoni motore di sviluppo dell’enoturismo” (ingresso libero); dalle 12.30 alle 14.30 “Gourmet experience”, show cooking con lo chef Giada Miori (30 euro, prenotazione obbligatoria); dalle 14.30 alle 19.00 “Di vino e di sapori, degustazione alla Nosiola” (15 euro, prenotazione consigliata). Domenica 29 marzo è il giorno dedicato al Rito della Spremitura, guidato dalla Confraternita della Vite e del Vino di Trento che nominerà tre nuovi confratelli (Cantina Gino Pedrotti a Cavedine al Lago, ingresso libero). Per chi ama camminare, ci sono le escursioni tra i vigneti: la prima è domenica 29 marzo con partenza alle 9.00 dalla Cantina Gino Pedrotti a Cavedine al Lago. Anche per l’edizione 2026 torna il “Nosiola Express – Il trenino del Vino Santo”. La partenza è lunedì 6 aprile alle 9.30 da Sarche per un percorso in 4 tappe lungo le cantine del Trentino, per degustare la Nosiola e il Vino Santo, accompagnati da piatti della tradizione trentina.

©Trentino Marketing Aquest

Formaticum & Salum’È a Roma

Circa 40 espositori selezionati e oltre 300 specialità italiane tra formaggi e salumi saranno protagonisti, sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, negli spazi de La Pelanda presso il Mattatoio di Roma, di un appuntamento che valorizza le piccole filiere di qualità e promuove il dialogo diretto tra produttori, operatori e pubblico. Formaticum, che quest’anno raddoppia e si unisce a Salum’È, non è una semplice esposizione, ma di un mercato vero e proprio dove si entra per conoscere le facce di chi produce, assaggiare prodotti difficili da trovare altrove e portarsi a casa un pezzo di storia gastronomica italiana. La lista dei partecipanti tocca diverse regioni: dalla Campania al Trentino, dal Lazio all’Abruzzo. Oltre alla vendita diretta, le due giornate prevedono seminari e incontri pensati per chi vuole approfondire la conoscenza di queste materie prime.

Fiera di Primavera a Tirano (SO)

Domenica 29 marzo, a Tirano, in Valtellina, si tiene la Fiera di Primavera. La manifestazione è un’occasione speciale per vivere la città tra colori vivaci, sapori locali e un’atmosfera festosa. Passeggiando tra gli stand, si possono scoprire prodotti artigianali unici e gustare specialità enogastronomiche del territorio. È il momento ideale, per residenti e visitatori, di riscoprire le tradizioni e l’energia del centro cittadino di Tirano.

Georgica 2026 a Guastalla (RE)

Il 28 e 29 marzo 2026, le rive del Lido Po di Guastalla e Gualtieri (riconosciuto tra i Borghi più belli d’Italia), a pochi chilometri da Reggio Emilia, Parma e Mantova, ospitano la XII edizione di Georgica, festa della terra, delle acque e del lavoro nei campi. Mostra-mercato che riunisce ogni anno migliaia di visitatori attratti da enogastronomia, vivaismo e artigianato, Georgica si conferma un appuntamento imperdibile per appassionati e turisti grazie anche a un ricco calendario di incontri, laboratori e attività dedicati alla biodiversità e pensati per l’intera famiglia nello splendido scenario del fiume Po che sarà possibile conoscere attraverso navigazioni in barca con tappe a Pomponesco e visite a Sabbioneta. L’evento offrirà oltre 200 espositori selezionati. Un mosaico di eccellenze che spaziano dall’enogastronomia, che celebra i sapori autentici del territorio, al vivaismo.

Weinkost a Bolzano

Dal 26 al 29 marzo 2026, torna la Weinkost, la Mostra dei vini organizzata dall’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano in collaborazione con l’Accademia Italiana della Cucina, che da quasi cent’anni (questa è l’edizione 99) scandisce l’inizio della bella stagione, sottolinea l’antica tradizione enologica bolzanina e si mette in “mostra” nel suo maniero: Castel Mareccio, location tra le più suggestive della città. Qui, tra il cortile, le sale e la taverna, gli ospiti potranno partecipare a un ricco programma di degustazioni dei migliori vini altoatesini, eventi culinari, seminari tematici, laboratori del gusto e concerti dal vivo. Giovedì, giorno dell’inaugurazione, invito a cena con “L’Oste nel castello” che vede protagonista Günther Lobiser del ristorante Signaterhof di Signato/Renon per un’esperienza gastronomica dedicata ai sapori del territorio. L’appuntamento si rinnova venerdì con lo chef Anton Dalvai della locanda alpina Dorfnerhof nella Bassa Atesina, sabato con Luis Agostini del ristorante Luna, emblema della nuova wave contemporanea del panorama culinario bolzanino, e domenica (a pranzo) con Florian Patauner del Restaurant Patauner di Terlano. Esclusive le degustazioni al tavolo durante le quali i sommelier serviranno direttamente i diversi vini e li “racconteranno” svelando anche curiosità legate alle varie cantine: 180 etichette di circa 40 cantine locali, una selezione eccezionale che dal 1896 è il tratto distintivo e unico della Weinkost.

@Elisa Biscardi

Polentata di Zenevredo (PV)

Domenica 29 marzo 2026, il piccolo borgo di Zenevredo, nell’Oltrepò Pavese, si prepara ad accogliere una delle feste più attese della primavera: la storica Polentata di Zenevredo, giunta alla sua quinta edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica dal vivo e sport solidale, richiamando ogni anno visitatori e appassionati delle tradizioni locali. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Zenevredo, si svolgerà nell’Ortone della Chiesa, suggestiva location nel cuore del paese, dove dalle ore 12:00 sarà possibile gustare una delle specialità più rappresentative della cucina contadina lombarda: la polenta preparata secondo la tradizione. La polenta, infatti, è uno dei piatti simbolo della cultura gastronomica dell’Oltrepò Pavese.

Sagra della Panorra ad Amorosi (BN)

Da giovedì 26 a domenica 29 marzo 2026, ad Amorosi, nella Valle Telesina, si terrà la VII edizione Sagra della Panorra. La Panorra amorosina è un antico piatto della tradizione contadina nato come piatto povero e preparato con ingredienti semplici come cime di rapa, pane vecchio e olio. Un piatto per le giornate fredde, cucinato a fuoco lento e condiviso in famiglia. La Panorra è una sagra che dura quattro giorni con buon cibo e tanta musica, divertimento e tradizioni da vivere insieme in piazza Umberto I.

Festa di Primavera di Spirano (BG)

Iniziata il 20 marzo, la Festa di Primavera di Spirano, la sagra contadina del Palaspirà uno degli appuntamenti più seguiti della stagione bergamasca, prosegue anche questo weekend, 27-28-29 marzo. Il programma della manifestazione unisce gastronomia e intrattenimento. In primo piano la cucina tradizionale, con i casoncelli alla bergamasca fatti a mano, ripieni e conditi come vuole la tradizione, la trippa e la pasta al S’Ugama oppure la polenta con stinco, il coniglio e gli oselì scapac. Non mancano costine e salamelle alla brace, salumi e formaggi locali e una selezione di dolci tipici, tra cui la polenta e osei dolce, fatta con zucchero, cioccolato, pan di spagna, marzapane. Il tutto accompagnato da ottimi vini e birre artigianali.

Beef & Snow a Obereggen (BZ)

Prosegue fino al 29 marzo 2026, nei comprensori sciistici di Carezza e Latemar, anche l’appuntamento con le settimane del gusto Beef & Snow. L’evento coinvolge rifugi e ristoranti delle aree sciistiche di Oberegge, sulle Dolomiti, in una festa della tradizione altoatesina, per deliziare gli ospiti con piatti d’eccellenza a base di pregiata carne bovina locale della Val d’Ega.