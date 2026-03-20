Il primo weekend di primavera è ricco di appuntamenti, ghiotte occasioni per stare in compagnia di parenti e amici

Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

Ufficio stampa Al via l'Italy Beer Week 2026

Il primo weekend di primavera è ricco di appuntamenti, ghiotte occasioni per stare in compagnia di parenti e amici, ma soprattutto di deliziarsi con le nostre specialità enogastronomiche. Tante le feste di primavera nei Comuni italiani, ma tante anche le sagre stagionali legate alle specialità di interi territori che possono essere scoperti nel fine settimana.

Si va dal pesto genovese alle seppie della Riviera Romagnola, dai canederli altoatesini al salame di cinghiale piemontese. Abbiamo scelto le dieci migliori da non perdere. Dal dolce al salato, ce n’è per tutti i gusti.

Italy Beer Week in tutta Italia

Il grande evento diffuso, iniziato lo scorso 16 marzo, si concluderà domenica 22 e sta coinvolgendo realtà diverse su tutto il territorio nazionale. Quest’anno, celebra i 30 anni della birra artigianale italiana con oltre 150 eventi e iniziative a tema. Ogni realtà contribuisce con degustazioni, cotte pubbliche, incontri con birrai, tap takeover, presentazioni di nuove birre, cene di abbinamento, seminari, webinar, dirette sui social e altro ancora. Grazie a un calendario di eventi molto variegato, i neofiti possono approcciarsi con curiosità a questo mondo. Chi invece è già un appassionato troverà sicuri spunti di interesse.

The Alpine Table a Rio Pusteria (BZ)

Dal 15 al 22 marzo 2026, i rifugi dell’Area Vacanze Sci e Malghe Rio Pusteria propongono piatti speciali, preparati esclusivamente con ingredienti regionali e serviti al di fuori del menu abituale. Ogni struttura interpreta i prodotti del territorio secondo la propria sensibilità, dando vita a momenti di gusto unici nel cuore di un paesaggio mozzafiato. Un’esperienza culinaria che unisce tradizione, stagionalità e l’atmosfera accogliente delle baite di montagna.

Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio a Genova

Sabato 21 marzo, cento “pestaioli” di tutto il mondo si sfideranno a Palazzo Ducale di Genova per il Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio giunto all’XI edizione. Una grande festa e una grande gara attesa e sentita un po’ in tutto il mondo che si rinnova ogni due anni in nome dell’eccellenza e dell’alto livello della nostra cultura alimentare. Una giuria composta da 30 esperti, tra gourmet, operatori e opinion leader del settore, avrà il compito di valutare i partecipanti, organizzandoli al mattino in batterie da dieci. Nel pomeriggio si terrà la decisiva “disfida” finale, al termine della quale verrà proclamato il nuovo Campione del Mondo di Pesto Genovese al Mortaio.

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Gli eventi collaterali, parte integrante del campionato da quasi vent’anni, attualmente in programmazione, riguardano l’area culturale con “Pesto da leggere”, premio letterario dedicato alle pubblicazioni sulla cucina italiana e internazionale, “Fumetti al Pesto” per giovani illustratori, la tradizionale mostra degli antichi mortai delle famiglie genovesi e i “mortai della pace”, la visita alle botteghe dell’artigianato artistico nel centro storico non il percorso tematico in alcuni palazzi storici: “Pesto&Rolli”. Infine, l’rea bambini prevede un campionato dedicato a loro e alle famiglie.

Sagra della Seppia a Pinarella di Cervia (RA)

A partire da sabato 14 e fino a domenica 22 marzo 2026, a Pinarella di Cervia torna la tradizionale festa di apertura della stagione dedicata alla seppia, giunta quest’anno alla sua 25^ edizione. Nel grande stand gastronomico, un menu dal sapore tutto marinaro con risotto alla marinara, fritto misto, spiedini di gamberi e calamari, oltre ad antipasti e altri primi. Protagonisti indiscussi sono le seppie con i piselli e alla romagnola. Nel weekend si aggiunge la fiera di San Giuseppe con il mercatino e, la domenica, uno spettacolo con canti e balli della tradizione romagnola.

Festa di Primavera di Spirano (BG)

Dal 20 al 29 marzo 2026 torna la Festa di Primavera di Spirano, la sagra contadina del Palaspirà uno degli appuntamenti più seguiti della stagione bergamasca. La manifestazione animerà due weekend consecutivi (20-21-22 e 27-28-29 marzo) con un programma che unisce gastronomia e intrattenimento. In primo piano la cucina tradizionale, con i casoncelli alla bergamasca fatti a mano, ripieni e conditi come vuole la tradizione, la trippa e la pasta al S’Ugama oppure la polenta con stinco, il coniglio e gli oselì scapac. Non mancano costine e salamelle alla brace, salumi e formaggi locali e una selezione di dolci tipici, tra cui la polenta e osei dolce, fatta con zucchero, cioccolato, pan di spagna, marzapane. Il tutto accompagnato da ottimi vini e birre artigianali.

Festa del Cioccolato in Piazza a Brescia

Da venerdì 20 a domenica 22 marzo, torna in piazza Vittoria a Brescia la Festa del Cioccolato in Piazza. La manifestazione vedrà la presenza di 12 stand in cui saranno presenti artigiani provenienti da tutta Italia per portare una storia di tradizione e amore per il cioccolato. Saranno proposti dolci senza lattosio, senza glutine e vegani. Sabato alle 18 sarà possibile assistere alla creazione di una tavola di cioccolato da record lunga 15 metri. Inoltre, per tutto il weekend sarà allestita una Fabbrica di Cioccolato, un laboratorio dedicato alle lezioni sulla lavorazione del cioccolato sia per bambini sia per adulti. Infine, verrà proposto un cooking show sulla torta Sacher, a cui sarà possibile partecipare sia sabato sia domenica alle 15.30. L’evento dura dalle 10 della mattina alle 21.

Beef & Snow a Obereggen (BZ)

Tra il 13 e il 29 marzo 2026, nei comprensori sciistici di Carezza e Latemar torna l’appuntamento con le settimane del gusto Beef & Snow. L’evento coinvolge rifugi e ristoranti delle aree sciistiche di Oberegge, sulle Dolomiti, in una festa della tradizione altoatesina, per deliziare gli ospiti con piatti d’eccellenza a base di pregiata carne bovina locale della Val d’Ega.

Festa del Cioccolato Artigianale a Cecina (LI)

Da venerdì 20 a domenica 22 marzo, arriva a Cecina, in corso Matteotti, la prima edizione della Festa del Cioccolato. Si tratta di un’occasione speciale per gli amanti del cioccolato artigianale che potranno assaggiare e scoprire nei vari stand tantissimi prodotti, tra cui praline, cremini, gianduiotti, cioccolato con frutta secca e spezie e tante altre specialità realizzate con tecniche tradizionali.

Sagra di Primavera a Cameri (NO)

Dal 20 al 22 marzo, torna a Cameri la Sagra di Primavera. L’area mercato del Comune del novarese diventa protagonista per tre giorni dedicati ai sapori e ai prodotti tipici del territorio, tra cui i formaggi della Latteria sociale di Cameri. Venerdì e sabato a cena, dalle 19,30, e domenica a pranzo, dalle 12,30, sarà possibile gustare i piatti del menu preparato per l’occasione.

Sagra del Salame di Cinghiale a Val della Torre (TO)

Domenica 22 marzo, Val della Torre accoglie la XXI edizione della Sagra del Salame di Cinghiale, manifestazione che valorizza uno dei prodotti più autentici del territorio: il Salame Valtorrese di cinghiale, riconosciuto con Denominazione Comunale d’Origine e inserito tra i prodotti tipici dell’Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone. L’evento, che si svolge nel suggestivo Parco Cravanzola, propone un mix di gastronomia, cultura e intrattenimento per tutta la famiglia. Tra le specialità in degustazione, i visitatori potranno assaporare polenta e cinghiale e un ricco tagliere di salumi e formaggi.