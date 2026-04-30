Dalle feste del vino alle sagre di primavera, gli eventi da non perdere per il Ponte del 1° maggio 2026 in Italia

Dieci idee per una gita fuori porta tra sagre di prodotti tipici, eventi enogastronomici e feste di primavera in tutta Italia per il ponte del 1° maggio 2026

Foto di Sara Boccolini

Sara Boccolini

Travel Blogger

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

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Dalle feste del vino alle sagre di primavera, gli eventi da non perdere per il Ponte del 1° maggio 2026 in Italia
Ufficio Stampa
STRAdeGUSTANDO a Marene

Il Ponte del 1° maggio 2026 è l’occasione perfetta per mettersi in viaggio alla scoperta dell’Italia più autentica, quella fatta di sapori locali, tradizioni e piccoli borghi che si animano con tantissimi eventi enogastronomici e culturali.

Da nord a sud, il calendario è ricchissimo di appuntamenti: sagre dedicate ai prodotti tipici, festival del vino, manifestazioni green e percorsi tra arte e gusto. Abbiamo selezionato 10 eventi imperdibili per organizzare una gita fuori porta all’insegna del buon cibo e della convivialità.

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