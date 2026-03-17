Come dovevano sentirsi gli ambasciatori del Cinque e del Seicento in visita a Genova? Potete scoprirlo anche voi durante i Rolli Days il 27, 28 e 29 marzo

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock L'elegante Palazzo Reale, parte dei Palazzi dei Rolli

Anche quest’anno potrete rivivere gli antichi fasti dei palazzi che a Genova ospitavano personaggi di rango con i Rolli Days. Nel 2026, però, l’edizione che si terrà il weekend del 27, 28 e 29 marzo celebra una data importante perché si festeggiano i vent’anni dal riconoscimento UNESCO delle Strade Nuove e del Sistema dei Palazzi dei Rolli. Un compleanno che trasforma la Superba in un museo diffuso, dove le porte delle dimore aristocratiche che un tempo ospitavano re e ambasciatori si spalancano per rivelare i loro tesori.

Con il titolo “Condividere è proteggere”, la manifestazione celebra la bellezza puntando a rendere il patrimonio un bene collettivo. Ad accompagnarvi in questo viaggio tra il Cinquecento e il Settecento ci saranno 102 giovani divulgatori scientifici, pronti a intrecciare il rigore dell’architettura con il fascino della vita quotidiana, della diplomazia e dell’economia immergendovi in un’atmosfera di altri tempi.

Rolli Days, programma e novità del 2026

Il weekend dei Rolli Days è dedicato alla scoperta dei palazzi più belli e fastosi di Genova. I Palazzi dei Rolli, infatti, sono un insieme di palazzi (dei quali 42 fanno parte dell’UNESCO) che, a partire dal 1576, ospitavano per decreto del senato genovese le personalità di riguardo in visita in città.

Il cuore pulsante dell’evento rimane via Garibaldi, dove i grandi classici confermano il loro fascino senza tempo. Tra i protagonisti più famosi ci sono Palazzo Rosso, con i suoi affreschi, gli arredi seicenteschi e la collezione d’arte dei Brignole Sale, e Palazzo Bianco, che ospita una mostra dedicata a Giovanni Andrea de Ferrari.

Tra le novità più attese citiamo l’apertura della Grotta Doria Pavese a Sampierdarena: un gioiello polimaterico del Cinquecento, decorato con conchiglie e coralli, restituito al pubblico dopo un delicato restauro. Il viaggio prosegue a Cornigliano presso la Badia di Sant’Andrea, antico complesso monastico oggi sede dell’Academy del Genoa CFC, dove sono stati recentemente riscoperti rilievi del celebre scultore Bertel Thorvaldsen.

Tra gli eventi collaterali, ci sarà il ritorno di Palazzi in Luce nelle sere di venerdì e sabato, quando le finestre di via Garibaldi e piazza della Meridiana resteranno illuminate, permettendo ai passanti di ammirare gli affreschi dei piani nobili direttamente dalla strada.

Non dimenticate di includere nel vostro itinerario anche le visite alla Basilica di Santa Maria Immacolata, dove è possibile scoprire i segreti del restauro della facciata, e la mostra sull’accoglienza aristocratica presso l’Archivio di Stato.

Come prenotare

La popolarità dei Rolli Days a Genova è cresciuta esponenzialmente e, con il traguardo del ventennale UNESCO, l’interesse è ai massimi storici. Secondo i dati più recenti, le prenotazioni hanno già superato l’80% della capienza totale. Molti dei siti più richiesti sono già vicini al sold out, rendendo necessaria una certa tempestività per chiunque desideri partecipare!

Se state pianificando la vostra visita, il consiglio è di farlo il prima possibile. Le prenotazioni si effettuano esclusivamente online attraverso i canali ufficiali, dove è necessario selezionare le singole dimore e le fasce orarie desiderate, ricordando che i siti più piccoli, come la Grotta Doria Pavese o i laboratori per famiglie del progetto Rolli Kids, hanno ingressi contingentati per ragioni di tutela.