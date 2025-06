Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

iStock Vista panoramica aerea di Bolzano

Quando si pensa a una vacanza estiva in città, le grandi Capitali europee sono spesso le prime a venire in mente. Tuttavia, sempre più viaggiatori stranieri stanno scoprendo il fascino di destinazioni alternative, più raccolte ma ricche di charme, cultura e opportunità di relax. Tra queste, Bolzano si distingue come una meta unica, capace di unire la bellezza delle montagne a un’offerta culturale di altissimo livello, il tutto in un’atmosfera rilassata e vivibile anche nei mesi più caldi.

Con i suoi eventi musicali internazionali, i panorami mozzafiato delle Dolomiti, i percorsi escursionistici accessibili e la sua doppia anima italiana e mitteleuropea, Bolzano è diventata una delle mete preferite per un city break estivo all’insegna della qualità della vita. Una città a misura d’uomo, perfetta per chi vuole rigenerarsi senza rinunciare al dinamismo culturale.

Insieme ad altre gemme europee, come Anversa, Göteborg, Riga e Ginevra, il Capoluogo dell’Alto Adige si conferma, secondo The Guardian, tra le cinque città più interessanti da esplorare quest’estate durante un city break.

Bolzano: natura, musica e cultura tra le Dolomiti

Bolzano è un piccolo gioiello incastonato tra le montagne, dove l’eleganza del mondo alpino si fonde con lo stile e il calore della cultura italiana. In estate, la città si trasforma in un vero paradiso per chi ama vivere all’aria aperta, passeggiare tra scenari incantevoli e partecipare a eventi musicali di altissimo livello.

Per gli appassionati di jazz, l’appuntamento imperdibile è il Südtirol Jazz Festival Alto Adige, che tra il 27 giugno e il 6 luglio propone oltre 50 concerti in tutta la regione, coinvolgendo anche location insolite e paesaggi mozzafiato. Per chi preferisce la musica classica, il Bolzano Festival Bozen – in programma tra il 5 agosto e il 7 settembre – offre esibizioni in luoghi iconici come il chiostro domenicano o Castel Mareccio, offrendo un connubio perfetto tra arte e storia.

Gli amanti dell’escursionismo trovano nella zona un’ampia rete di sentieri panoramici. Tra i più suggestivi c’è la Passeggiata del Guncina, un percorso di 4,5 km che dal centro città si snoda tra i vigneti fino alle colline, regalando scorci spettacolari. Da non perdere anche una corsa sulla funivia per l’altopiano del Renon e un giro nei sentieri escursionistici che partono dalla stazione della funivia di Soprabolzano con l’unica ferrovia a scartamento ridotto che è stata conservata in Alto Adige.

iStock

Per chi è incuriosito dalla storia, il Museo Archeologico dell’Alto Adige ospita Ötzi, il famoso uomo di 5.300 anni fa rinvenuto mummificato nel ghiaccio nel 1991, offrendo un viaggio affascinante indietro nel tempo.

Altre destinazioni europee perfette per una fuga estiva

Se Bolzano è la regina delle city break montane, non mancano altre città europee che, in estate, offrono atmosfere dinamiche, eventi all’aperto e occasioni per rilassarsi in mezzo alla natura senza rinunciare alla cultura. Alcune sono destinazioni sorprendenti, lontane dai soliti circuiti turistici, mentre altre stanno vivendo una vera rinascita grazie alla loro offerta artistica, gastronomica e al contatto diretto con il paesaggio circostante.

Dal fascino baltico di Riga all’eleganza rilassata di Ginevra, ecco altre mete che meritano di essere considerate per un city break estivo fuori dalle solite rotte.

Riga in Lettonia

Ancora poco conosciuta dal turismo di massa, Riga è una delle capitali europee più affascinanti grazie al suo mix di storia, cultura e vita notturna. Le sue giornate estive, lunghe e luminose, sono ideali per esplorare la città vecchia con le sue strade acciottolate, i maestosi edifici art nouveau e i parchi rigogliosi dove si tengono concerti gratuiti ogni settimana.

A soli 30 minuti si trovano le spiagge sabbiose della costa baltica, perfette per un tuffo rinfrescante. Da non perdere il Mercato Centrale, ricavato in ex hangar Zeppelin tedeschi, per un’immersione nei sapori locali.

Anversa in Belgio

Frizzante e creativa, Anversa è la dimostrazione che il Belgio può essere tutto fuorché noioso. In estate, la città diventa un grande palcoscenico urbano grazie al festival Zomer van Antwerpen – dal 19 giugno al 31 agosto – che propone teatro di strada, cinema all’aperto e spettacoli musicali in parchi e piazze.

La zona lungo il fiume Schelda si anima con bistrot e caffè dove assaporare le classiche moules-frites o gustare una birra artigianale locale. L’arte è ovunque, dal moderno MAS Museum alla straordinaria collezione di sculture a cielo aperto del Museo Middelheim.

iStock

Göteborg in Svezia

Situata sulla costa occidentale della Svezia, Göteborg è una delle città nordiche più accoglienti da visitare nei mesi caldi. Spiagge urbane, isole facilmente raggiungibili in traghetto, kayak tra le rocce e ristoranti vista mare fanno di questa città una perla scandinava.

Il suo celebre mercato del pesce, Feskekörka, è un must per gli amanti del mare, mentre la vivace scena delle birra artigianale e dei 40 birrifici indipendenti rende Göteborg una meta interessante anche per i buongustai. Il tocco in più? Le saune pubbliche affacciate sull’acqua, perfette per un’esperienza rilassante dopo una giornata di esplorazioni.

Ginevra in Svizzera

Spesso vista solo come centro finanziario o punto di partenza verso le Alpi, Ginevra d’estate mostra il suo lato più sorprendente. Le sue rive diventano vere e proprie spiagge urbane con piattaforme galleggianti, pontili panoramici e strutture per sport acquatici.

Tra un tuffo nel Lago di Ginevra e una visita alla Cattedrale di San Pietro, ci si può fermare in una delle numerose enoteche della città vecchia o passeggiare tra i banchi dei mercati agricoli – come quello al Plainpalais. La città ospita anche eventi musicali all’aperto e rassegne culturali che animano le serate estive con stile e raffinatezza.