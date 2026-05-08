Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

Ufficio stampa Valdichiana Eating nel borgo medievale di Cetona in Toscana

Il weekend del 9 e 10 maggio 2026 è quello della Festa della Mamma e quale migliore modo di festeggiare se non organizzando una gita fuori porta in famiglia? Abbiamo trovato alcuni eventi che sicuramente incontreranno i vostri gusti sparsi per tutto il territorio nazionale.

Sagre, mostre mercato, eventi di quartiere, degustazioni di ottimi vini e chi più ne ha più ne metta, ecco gli appuntamenti da non perdere.

Monterosso Val d’Arda Festival 2026 Castell’Arquato (PC)

Torna nel weekend del 9 e 10 maggio 2026 la festa enogastronomica dedicata a un vino storico ma giovane, in un autentico borgo medievale risalente all’VIII secolo: Castell’Arquato. Riconosciuto tra i Borghi più belli d’Italia e insignito della Bandiera Arancione dal Touring Club Italiano, si prepara ad accogliere visitatori da tutto il mondo per la tredicesima edizione del Monterosso Val d’Arda Festival. Un weekend di piaceri autentici con degustazioni, incontri e musica, nella suggestiva cornice del centro storico, tra antichi vicoli acciottolati e torri merlate. Il festival offrirà l’occasione di degustare il Monterosso Val d’Arda DOC, un vino bianco autoctono fermo, frizzante e spumante, ottenuto da un blend di uve locali (tra cui Ortrugo, Malvasia di Candia Aromatica, Moscato Bianco e Trebbiano Romagnolo). Questo vino rappresenta un’eccellenza enologica dalla storia plurisecolare, apprezzato persino da Papa Paolo III Farnese (1536). Per due giorni, lungo la pittoresca via della barricaia, le cantine del territorio presenteranno le loro versioni del Monterosso, accompagnate da stand gastronomici con prodotti tipici piacentini, mostre d’arte e spettacoli musicali.

Sagra dell’Asparago a Poggio Moiano (RI)

Domenica 10 maggio, a Poggio Moiano, borgo della Sabina, torna la 19^ Sagra dell’Asparago tra gusto, solidarietà e festa. Protagonista assoluto sarà, naturalmente, l’asparago, ingrediente simbolo di questa stagione e del territorio. Non a caso, quello selvatico non si coltiva: si cerca, si trova, si conquista. Ed è proprio questo legame con la terra a rendere ancora più autentica la festa. Il cuore dell’evento sarà il menu a base di asparagi, che accompagnerà i visitatori in un percorso di sapori genuini, dalle fettuccine agli asparagi al formaggio con asparagi, passando per lo spezzatino e, naturalmente, gli immancabili asparagi selvatici, preparati secondo la tradizione locale.

Mostra del Torchiato a Osigo di Fregona (TV)

Dal 7 maggio e fino al 24, nell’ambito della Primavera del Prosecco, a Osigo di Fregona si tiene la 50^ Mostra del Torchiato e dei vini dei Colli di Conegliano docg, un lungo evento che si svolge nei fine settimana e che prevede tantissimi appuntamenti tra cui degustazioni, visite guidate, escursioni a piedi e in mountain bike, eventi culturali e show cooking. Per celebrare questo primo mezzo secolo della mostra, la Pro Loco ha deciso di personalizzare le etichette di una serie limitata di bottiglie di Torchiato di Fregona docg grazie alla collaborazione con l’artista-pittore Paolo Loschi, che esporrà le proprie opere all’interno di una mostra.

Ufficio stampa

Valdichiana Eating a Cetona (SI)

Il 9 e 10 maggio, si tiene nel borgo medievale di Cetona, in provincia di Siena, Valdichiana Eating, un weekend di mercato contadino itinerante dei produttori a km 0 che ogni anno sceglie un luogo diverso con degustazioni e cucina del territorio. L’ottava edizione dell’evento si svolge in piazza Garibaldi dove si radunano i produttori locali di olio extravergine d’oliva, vino, salumi, formaggi pecorini, legumi, conserve e ortofrutta di stagione. Le degustazioni guidate accompagnano i visitatori lungo gli stand per tutta la giornata, in un percorso che privilegia la relazione diretta con chi produce. Focus sull’aglione, prodotto identitario sempre più vicino al riconoscimento IGP, protagonista di mercato e cooking show.

Nizza è Barbera a Nizza Monferrato (AT)

Nizza Monferrato si prepara ad accogliere una nuova edizione di Nizza è Barbera, in programma dall’8 all’11 maggio 2026, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi del panorama enogastronomico piemontese. Una manifestazione che, negli anni, ha saputo crescere, evolversi e attrarre migliaia di visitatori, in particolare giovani e pubblico internazionale. Un risultato che testimonia la capacità di rinnovare il racconto del vino, intercettando nuovi linguaggi e nuovi stili di consumo, grazie anche al lavoro sinergico di produttori e realtà del territorio. Cuore della manifestazione sarà il Barbera Forum, con oltre 70 produttori e più di 400 etichette in degustazione. Uno spazio al coperto pensato per garantire al pubblico un’esperienza di degustazione capace di valorizzare al meglio l’incontro diretto con i produttori. Attorno al Forum si svilupperanno quattro giorni di festa diffusa tra degustazioni, street food e musica nelle piazze della città. Grande protagonista anche il format “Nizza, Barbera & Music”, con tre palchi e un ricco programma di concerti e DJ set che animeranno il weekend, trasformando la città in un palcoscenico a cielo aperto.

@Andrea Pesce

Fiera dell’Agricoltura a Montepulciano (SI)

Da giovedì 7 fino a domenica 10 maggio 2026, a Montepulciano si svolge la 42^ edizione della Fiera dell’Agricoltura che propone buona cucina, musica dal vivo e valorizzazione del settore zootecnico, varie iniziative equestri, la 15^ mostra mercato della razza Chianina e naturalmente, per gli appassionati, l’esposizione di attrezzature per l’agricoltura. La Fiera dell’Agricoltura è ormai un evento molto atteso anche per le iniziative con i cavalli che faranno il loro ingresso in fiera venerdì alle 17:00; il giorno seguente, alle 9:00, l’appuntamento è con la prima tappa della Mandriano Cup, prova di equitazione ispirata al lavoro dei mandriani, mentre alle 21:00 si terrà lo spettacolare Galà Equestre. Domenica, alle 9:00 avranno inizio le gare di gare di dressage e le dimostrazioni freestyle e alle 14:30 riprenderà la Mandriano Cup. Alle ore 18:00 sono previste le premiazioni e i saluti conclusivi della 42esima edizione. Una novità in programma quest’anno è la Gara dello “scavatorista”, un’originale competizione che mette alla prova le abilità alla guida dell’escavatore sabato alle ore 10:00 e, per chi accede alla finale, domenica alle ore 17:30.

Ufficio stampa

Roma Borgata Festival

Un festival dei borghi romani che prende il via sabato 9 maggio e che dura fino al 13 settembre, con oltre 80 appuntamenti distribuiti in otto quartieri. Per tre mesi, torna il Roma Borgata Festival, il festival diffuso delle borgate e delle periferie di Roma, tra Centocelle, Alessandrino, Primavalle, Montespaccato, Trullo, Magliana, Tor Marancia e Torpignattara. Tantissimi appuntamenti trasformano le periferie in un sistema vivo di palcoscenici diffusi, tra teatro, danza, musica colta e d’autore, circo contemporaneo, residenze e laboratori. Dal mercato rionale ai bar di quartiere fino a un ex scuolabus che diventa palco itinerante, attraversando le strade con musica e racconti.

Lambrusco a Palazzo a San Benedetto Po (MN)

Il 9 e 10 maggio torna a San Benedetto Po la decima edizione della rassegna dedicata al Lambrusco con degustazioni, masterclass e prodotti tipici del territorio. L’evento si terrà negli spazi del Chiostro dei Secolari e della Galleria del Museo dell’incantevole Abbazia del Polirone, luogo chiave del territorio mantovano per la diffusione della viticoltura a opera dei benedettini, che diventerà punto d’incontro tra produttori, appassionati e operatori del settore. Una trentina le cantine partecipanti, provenienti dai principali territori di produzione del Lambrusco, che proporranno degustazioni libere con possibilità di asporto. Un percorso di assaggio che racconta la ricchezza e la varietà di uno dei vini più rappresentativi dell’enologia nazionale, dalle espressioni tradizionali alle più contemporanee.

Mercato della Terra e della Biodiversità a San Giorgio Canavese (TO)

Il 9 e 10 maggio 2026 il centro storico di San Giorgio Canavese torna ad animarsi per la X edizione del Mercato della Terra e della Biodiversità. Per due giorni le vie del centro storico si popoleranno con oltre cento espositori fra Presìdi Slow Food, Prodotti del Paniere della Provincia di Torino, Maestri del Gusto ed eccellenze regionali e internazionali, che racconteranno le proprie storie attraverso i prodotti che custodiscono tradizioni, territori e saperi agricoli secolari. Il tema di quest’anno è “RADICATA 2026 – ORCO CHE ZUPPA”, un invito a riflettere sull’importanza del legame profondo con il territorio e, al tempo stesso, un gioco ironico e affettuoso con due elementi fortemente identitari del luogo: la terra e l’acqua. Il sottotitolo “Orco che Zuppa” è invece un omaggio al torrente Orco, linfa vitale della frazione di Cortereggio, l’Eva d’òr – “acqua d’oro” in dialetto piemontese – del Canavese: è proprio sulle sue sponde, infatti, che la tradizione agricola locale trova la sua massima espressione nella coltivazione della Piattella Canavesana di Cortereggio, Presidio Slow Food. A chiudere la festa sarà un finale da record: prima del taglio della torta dei 10 anni, verrà presentata la “Zuppa dei Record, un’impresa gastronomica senza precedenti con cui il mercato punta a entrare nel Guinness World Record per la maggiore biodiversità leguminosa mai contenuta in un unico piatto.

Ufficio stampa

Winesurf a Castellina in Chianti (SI)

Il 9 maggio 2026 si festeggiano i vent’anni di Winesurf, una originale competizione che si celebra a Castellina in Chianti. “Enocup, il campionato a squadre di degustazione e cultura del vino” è una gara a squadre (da 2 a 4 persone per squadra) dove si dovrà rispondere a domande sul mondo del vino e degustare sei vini bendati rispondendo ad alcune domande. Le domande saranno proposte da riconosciuti professionisti del vino, giornalisti, comunicatori, enologi e una parte di loro andrà anche a far parte della giuria. Gli appassionati, i sommelier, ma anche gli esperti e gli enologi, i giovani che si avvicinano al vino e chi vive nel mondo del vino da anni non possono perdersi l’occasione per mettersi simpaticamente alla prova.