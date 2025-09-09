Barcellona celebra la Festa de la Mercé 2025: 20mila biglietti gratis per la Sagrada Familia e tanti eventi tra tradizione, musica e fuochi d’artificio

iStock Sagrada Familia a Barcellona

In occasione della Festa de la Mercé, che si terrà a Barcellona dal 23 al 28 settembre 2025, la città si prepara a una settimana di celebrazioni, spettacoli e tradizioni. Tra i momenti più attesi spiccano le giornate porte aperte che permettono di visitare luoghi iconici della città in modo del tutto gratuito.

La protagonista indiscussa è la Sagrada Família, capolavoro incompiuto di Gaudí, che per l’occasione mette a disposizione 20.000 biglietti gratuiti, offrendo a tante persone la possibilità di scoprire l’interno della basilica e un’opera d’arte raramente visibile.

Biglietti gratuiti per la Sagrada Família: come funziona

Dal 19 al 24 settembre (escluso il 22 e 23), la Sagrada Família aprirà le sue porte per quattro giornate straordinarie di visite gratuite. A causa della capienza limitata, i biglietti non saranno distribuiti direttamente, ma estratti a sorte online.

Chi desidera partecipare deve registrarsi tramite il modulo ufficiale disponibile sul sito della basilica. Le iscrizioni sono aperte fino alle 21:00 del 14 settembre, indicando giorno e fascia oraria preferiti.

È importante sapere che:

ogni persona può partecipare una sola volta,

il modulo è disponibile solo in catalano o spagnolo (si consiglia l’uso di un traduttore se necessario),

(si consiglia l’uso di un traduttore se necessario), i vincitori riceveranno una notifica via e-mail il 15 settembre ,

, rimarrà chiuso l’accesso alle torri e non saranno possibili i tour guidati e l’acquisto dei biglietti tradizionali.

Durante la visita sarà possibile non solo ammirare le zone più belle della basilica, ma anche accedere alla Cappella dell’Assunzione, che ospiterà temporaneamente una scultura in pietra alta tre metri raffigurante le Nozze di Cana. Saranno inoltre visibili altre scene bibliche. Ogni biglietto gratuito include un’audioguida scaricabile.

Questa iniziativa rappresenta un’occasione unica per vivere da vicino uno dei monumenti più iconici del mondo, entrando nello spirito della festa che ogni anno trasforma Barcellona in un palcoscenico a cielo aperto.

Gli eventi principali della Festa de la Mercé 2025

La Festa de la Mercé è la celebrazione più attesa dell’anno a Barcellona, capace di unire tradizione, arte e innovazione. Il programma è ricco e diffuso in tutta la città, con eventi gratuiti e accessibili a tutti.

iStock

Tra i più importanti ricordiamo: