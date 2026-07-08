Fuga sulle isole: 3 mete d’Europa da sognare con la nuova offerta flash Ryanair

Voglia di mare cristallino e centri storici da sogno? Ecco tre meravigliose mete insulari da scoprire quest'estate con i nuovi voli low cost di Ryanair

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Elena Usai

Travel blogger & content creator

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

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Fuga sulle isole: 3 mete d’Europa da sognare con la nuova offerta flash Ryanair
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La meravigliosa spiaggia di Elafonissi a Creta

Cosa fanno le persone quando si stancano della vita di città, degli impegni quotidiani e del caldo provocato dal cemento? Scappano e cercano rifugio su un’isola. Non necessariamente troppo lontana, perché di isole splendide, in Europa, ne abbiamo diverse.

In più, possono essere raggiunte facilmente e a piccoli prezzi grazie alla nuova offerta flash di Ryanair. Acquistando i vostri biglietti entro il 9 luglio 2026, potrete volare nel periodo compreso tra l’8 luglio e il 30 settembre 2026 con biglietti a partire da 19,85 euro.

Dove andare? Ecco i nostri consigli!

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