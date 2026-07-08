In più, possono essere raggiunte facilmente e a piccoli prezzi grazie alla nuova offerta flash di Ryanair . Acquistando i vostri biglietti entro il 9 luglio 2026 , potrete volare nel periodo compreso tra l’8 luglio e il 30 settembre 2026 con biglietti a partire da 19,85 euro .

Cosa fanno le persone quando si stancano della vita di città, degli impegni quotidiani e del caldo provocato dal cemento? Scappano e cercano rifugio su un’isola . Non necessariamente troppo lontana, perché di isole splendide, in Europa, ne abbiamo diverse.

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Da Napoli a Creta

Da Napoli, potete sfruttare l'offerta flash di Ryanair per atterrare a Chania, porta d'accesso ideale alla meravigliosa isola di Creta. Considerata la città più suggestiva dell'isola, Chania incanta con il suo centro storico, un labirinto di vicoli su cui si affacciano palazzi veneziani ed eredità ottomane. Il cuore pulsante è proprio l'antico Porto Veneziano, dominato dal celebre faro e dalla Moschea di Kioutsouk Hasan. Tra musei archeologici, antichi arsenali e botteghe artigiane, la città si rivela una tappa imperdibile per gli amanti della storia e della buona cucina cretese, famosa per le sue taverne tradizionali e la deliziosa bougatsa al formaggio mizithra.

Oltre alle bellezze storiche e urbane, Chania è la base perfetta per esplorare la natura circostante. A breve distanza si trovano i pittoreschi villaggi in pietra come Vamos, mentre lungo la costa vi aspettano alcune delle spiagge più spettacolari di Creta, tra cui la celebre laguna di Balos e la sabbia rosa di Elafonissi, tra le migliori spiagge d'Europa nel 2026.

Da Milano Bergamo alle isole della Croazia

Atterrando a Dubrovnik, invece, con un traghetto potreste raggiungere la meno conosciuta Korčula. Piccola isola dalmata immersa nell'Adriatico, offre un'alternativa intima e rilassante alle rotte più affollate, affascinando per la sua natura incontaminata e la sua storia millenaria.

Il suo gioiello è il centro storico medievale fortificato, con una singolare pianta a spina di pesce, dominato dalla Cattedrale di San Marco, da cui godere di viste spettacolari. Ma Korčula è anche un paradiso di baie e tradizioni: dai vigneti di Lumbarda, dove si producono rinomati vini locali come il Grk, alle spiagge sabbiose di Vela Pržina e Bilin Žal, perfette per momenti di puro relax.

Dalle sue rive, inoltre, è facile esplorare il piccolo arcipelago circostante in kayak o water taxi, facendo tappa sull'isola di Badija tra daini curiosi e antichi monasteri, o tuffandovi nelle acque cristalline dell'isolotto disabitato di Proizd.

Da Bari a Santorini

Con l'offerta flash di Ryanair, potrete volare anche a settembre. Quindi, perché non aspettare la fine dell'estate per raggiungere la famosa Santorini? Questo è probabilmente il mese migliore per visitarla, unendo il calore estivo a una netta diminuzione della calca, per un'atmosfera decisamente più rilassata.

Con temperature piacevolissime e un mare ancora caldo, l'isola offre le condizioni ideali sia per il relax in spiaggia che per l'esplorazione. I celebri scorci di Oia e Imerovigli, tra cupole blu e tramonti mozzafiato sulla caldera, si godono finalmente senza la frenesia di agosto. In più, le acque calme del periodo rendono perfette le escursioni in catamarano.

Per chi cerca un'esperienza più autentica, settembre è anche il momento perfetto per spingersi nei villaggi dell'interno come Pyrgos o Megalochori, dove la vita scorre a ritmi più dolci.