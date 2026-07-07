Montespertoli è un borgo toscano tra colline, vigneti e storia, arricchito dal festival FORME che porta l'arte pubblica contemporanea nel centro storico

iStock Montespertoli vista dal drone

Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Valdelsa e a pochi chilometri da Firenze, Montespertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti in Toscana, Montespertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere.

Cosa vedere e fare a Montespertoli

Il territorio di Montespertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca grazie alla sua posizione lungo la Via Volterrana. Fin dall’Alto Medioevo poi gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana.

Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant’Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il Museo d’Arte Sacra, che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio.

Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche – Pieve di San Piero in Mercato – ville storiche e castelli immersi nelle colline – Castello di Montegufoni, Castello di Sonnino, Castello di Poppiano – oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti.

Montespertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Montespertoli, si svolge la Mostra Mercato del Vino Chianti.

Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi.

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FORME, il festival di arte pubblica

Fino a novembre 2026 Montespertoli ospita la prima edizione di FORME, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specif di street art realizzati da sette artisti internazionali. L’iniziativa, promossa dal Comune di Montespertoli insieme all’associazione A Testa Alta A.P.S., con la curatela di Street Levels Gallery e alcuni main sponsor, punta a trasformare il borgo in una galleria d’arte contemporanea a cielo aperto.

Il progetto coinvolge artisti provenienti da diversi Paesi, chiamati a realizzare opere in loco ispirate alla storia, alle tradizioni e al paesaggio locale. Tra loro figurano Thiago Mazza, che dedica il suo intervento alla vite e all’olivo, simboli del territorio, Luca Zamoc, Ufo Cinque, Manolo Mesa, Skan, Nelio e Nespoon, ciascuno con una diversa interpretazione dell’identità culturale di Montespertoli.

FORME nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale, capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo.

Dove si trova Montespertoli e come raggiungerlo

Montespertoli si trova nel Chianti fiorentino a circa 30 chilometri da Firenze, nel cuore della Toscana, non lontano da Empoli e San Casciano in Val di Pesa.

In auto è facilmente raggiungibile percorrendo l’autostrada A1 fino al casello di Firenze Scandicci e poi la superstrada Firenze-Pisa-Livorno (FI-PI-LI) con direzione Empoli e uscita Ginestra Fiorentina. Un’altra opzione è quella di percorrere la strada panoramica Via Volterrana dal Galluzzo attraverso le colline del Chianti.

Chi preferisce i mezzi pubblici può arrivare in treno fino alla stazione di Empoli o a quella di Firenze e proseguire con un autobus che collega giornalmente il borgo ai principali centri della zona.