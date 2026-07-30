L’estate 2027 è più vicina di quanto sembri: con easyJet potete già scegliere date, voli e nuove avventure da vivere tra le mete più amate

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Spalato tra i voli dell'estate 2027 di easyJet

Chi è appena tornato dalle vacanze potrebbe già sognare la prossima fuga in costume da bagno e infradito. Accanto a chi sta prenotando mete da foliage autunnale e mercatini di Natale c’è anche chi sogna la prossima estate e con easyJet programmarla è facile: la compagnia aerea ha aperto il calendario delle prenotazioni fino al 26 settembre 2027. Ecco le mete consigliate.

Da Milano Linate a Spalato

Per passare dalla città al blu dell’Adriatico può bastare un volo da Milano Linate. Tra le tariffe disponibili per Spalato si trovano proposte a meno di 37 euro a tratta: un buon punto di partenza per organizzare qualche giorno in Croazia senza aspettare l’ultimo minuto.

Molti considerano Spalato come base per raggiungere le isole dalmate, ed è vero ma anche il suo centro storico con il palazzo di Diocleziano merita attenzione. Per chi volesse fare un tuffo senza allontanarsi troppo, magari per un weekend, c’è la spiaggia sabbiosa di Bačvice. Alternative? Le spiagge limpide che si trovano ai piedi di Marjan come Kašuni.

iStock

Da Napoli a Corfù

Da Napoli a Corfù con meno di 28 euro? Assolutamente fattibile per chi prenota già ora le vacanze per l’estate 2027 con easyJet. La promozione ha un numero limitato di posti e potrebbero cambiare per esaurimento o aumento della domanda.

Corfù ha quel mix che conquista proprio tutti: mare, paesini, strade immerse negli ulivi e una città piena di carattere. Il centro storico di Corfù Town, riconosciuto dall’UNESCO, porta ancora i segni delle diverse dominazioni che hanno attraversato l’isola. Passeggiate senza una direzione precisa tra edifici dai colori chiari, portici, piazze e fortezze affacciate sul mare. È il modo migliore per scoprirla. Non perdetevi le insenature di Paleokastritsa queste baie sono un sogno.

iStock

Da Palermo a Maiorca

Partite da Palermo e, con meno di 43 euro a tratta, potete ritrovarvi a Maiorca. Un’occasione imperdibile per godersi una delle perle delle Baleari a un prezzo competitivo per la stagione estiva. Un giorno va assolutamente dedicato alla città di Palma e al suo centro storico dove fermarsi per godersi piazze ombreggiate, boutique e cortili. Se avete modo salite su un rooftop per godervi la vista dall’alto; ci sono ristoranti e locali che offrono questo servizio.

E per fare il bagno? C’è davvero l’imbarazzo della scelta tra località vicine alla città e baie e calette più appartate. L costa è un sogno e le spiagge di Palma di Maiorca sono tutte ben collegate, anche se muoversi in auto o in motorino è decisamente più pratico. Per chi vuole vedere un altro lato dell’isola consigliamo di raggiungere Serra da Tramuntana dove montagne e borghi di pietra regalano scorci sul mare unici.Potete fermarvi a Valldemossa, raggiungere Sóller o semplicemente scegliere una strada e vedere dove porta.

Se avete voglia di vedere un’altra Maiorca, guidate verso la Serra de Tramuntana. Qui il paesaggio cambia: montagne, curve panoramiche, borghi in pietra e scorci sul mare. Potete fermarvi a Valldemossa, raggiungere Sóller o semplicemente scegliere una strada e vedere dove porta.