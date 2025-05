Zara, dove l’Adriatico abbraccia la terra

Una piccola perla incastonata nell'Adriatico con un arcipelago di oltre 200 isole: se non sei mai stato a Zara, questo è il momento per scoprirla

Fonte: Fabio Šimićev Molat - un'oasi tranquilla di natura incontaminata e mare cristallino

C’è un luogo, affacciato su un Adriatico limpido come cristallo, in cui il tempo sembra dilatarsi e ogni sguardo si riempie di luce. Zara, in Croazia, è un posto unico dove il mare incontra la storia e la natura accarezza ogni angolo di pietra. Basta un passo sul lungomare per sentire che sei arrivato in un luogo speciale che rapisce i sensi e risveglia il desiderio di scoprire luoghi nuovi.

La regione di Zara non è solo una destinazione ma è più un’esperienza profonda che conquista chiunque vi arrivi. Qui, dove le montagne guardano il mare e il vento sussurra storie millenarie, il presente si fonde con il passato in un’armonia che lascia senza fiato. Che tu stia cercando avventure marine, scorci mozzafiato o quiete rigenerante, qui potrai lasciarti sorprendere dalla natura più vera.

Un patrimonio culturale che vive e respira

Immagina di camminare su una strada romana, con l’eco dei secoli sotto i tuoi piedi, e di arrivare in una piazza dove il moderno incontra il sacro. A Zara, la storia non è relegata ai musei. È viva e presente. La città poi, con la sua architettura stratificata, ti accompagna in un viaggio nel tempo. La Chiesa di San Donato ad esempio, con la sua struttura imponente e austera, racconta l’epoca bizantina con la forza silenziosa della pietra. Poco distante, la Cattedrale di Sant’Anastasia invita a salire sulla torre campanaria per una vista che toglie il respiro.

Poi percorri la Kalelarga, la via principale della città, dove ogni pietra racconta una storia. Sulla Piazza Petar Zoranić osserva la memoria che si mantiene di oltre duemila anni – dalle rovine romane agli eleganti palazzi rinascimentali. Ma non fermarti qui. Continua la tua passeggiata fino alla suggestiva Piazza dei Cinque Pozzi, un luogo dove ingegno e bellezza si incontrano in un equilibrio perfetto.

Fonte: Darko Kešnjer

Non perdere però la sua anima contemporanea, che vibra con l’Organo Marino – un’opera geniale che trasforma il moto delle onde in musica – e si illumina al Saluto al Sole, un’installazione che celebra l’energia del giorno negli ultimi attimi di luce. Qui, ogni tramonto è un inno alla bellezza, un abbraccio tra natura e arte. E dopo tante scoperte, concediti un momento di relax: scegli uno dei numerosi ristoranti di Zara e lasciati coccolare dai sapori locali, tra mare e terra.

Il gusto della tradizione, la cucina come memoria e passione

Quando si parla di questa regione, non si può prescindere dai suoi sapori. Ogni piatto racconta una storia, ogni ingrediente è parte di un’eredità ancora viva. Sul litorale, i ristoranti servono pesce appena pescato, preparato con semplicità e rispetto per la materia prima che arriva direttamente dall’Adriatico. Un’orata alla griglia, una zuppa di scampi, un piatto di cozze con aglio e prezzemolo. Basta davvero poco per comprendere quanto il mare sia parte dell’identità di questo luogo.

Ma la cucina zaratina sa anche deliziare con la ricchezza della terra. Gli uliveti antichi donano un olio profumatissimo, dorato come il sole che li nutre. E il Maraschino, il celebre liquore a base di ciliegie marasche, racchiude l’eleganza di una tradizione che ha affascinato imperatori e poeti. E invece, se cerchi un pasto che sia anche un rituale, la peka è la scelta ideale. Cucinate lentamente sotto una campana di terracotta, le carni e le verdure si fondono in una sinfonia di aromi che parla di pazienza, condivisione e calore.

Un viaggio tra sogno e realtà tra le isole dell’arcipelago

Navigare tra le isole è come entrare in un dipinto che cambia ad ogni rotta. Biograd na Moru, elegante borgo marinaro, è di certo il punto di partenza giusto per scoprire l’arcipelago zaratino che si sviluppa in oltre 200 isole. Qui, dove il mare è limpido come uno specchio e il vento guida i velisti esperti, si apre un mondo fatto di insenature segrete, borghi silenziosi e natura primordiale.

Ugljan, l’isola degli ulivi, riscalda con la quiete del suo verde. Pašman invece invita alla lentezza, tra spiagge morbide e profumi di macchia mediterranea. Per le emozioni forti c’è Dugi Otok: la sabbia bianca di Sakarun e le alte scogliere di Telašćica parlano la lingua della meraviglia. Poi arriviamo a Molat, rifugio per chi cerca pace e immersione nella natura più pura. E infine Galešnjak, l’isola a forma di cuore, simbolo di un amore che solo luoghi così sanno ispirare.

Avventura e scoperta, per ogni età e in ogni stagione

Zara è anche terra di attività all’aria aperta, di adrenalina gentile e di scoperte emozionante. Gli amanti della bicicletta troveranno nel Parco Naturale del Lago di Vrana un itinerario tra cielo e acqua, mentre chi preferisce il kayak potrà esplorare angoli nascosti dal ritmo lento, immerso nel silenzio. Il mare invita alle immersioni, con fondali che custodiscono tesori sommersi e vita marina rigogliosa.

Fonte: Aleksandar Gospić

Anche le famiglie trovano in questa regione un rifugio perfetto per ogni età: musei interattivi, parchi tematici come Dalmaland, percorsi nella natura e panorami spettacolari, come quello del punto panoramico di Kamenjak, rendono ogni giorno un piccolo frammento da conservare nei propri ricordi.

Dormire tra lusso e natura, l’esperienza di Aminess Avalona

Per completare questa avventura, l’alloggio deve essere all’altezza della destinazione. L’Aminess Avalona Camping Resort, sull’isola di Pag, risponde con un’offerta su misura per ogni esigenza. Ville glamping, case mobili e piazzole con piscina privata per un comfort che incontra la natura senza compromessi.

Fonte: Aminess Hotels & Resorts

Con una vista impareggiabile sul mare e un servizio attento ma mai invadente, il resort propone tutto ciò che serve per rilassarsi, divertirsi o semplicemente godersi il silenzio. Piscine, ristoranti, sport, passeggiate lungo la costa in cui ogni dettaglio è pensato per rispondere alle richieste di chi cerca un rifugio per staccare dalla routine quotidiana.