Perù, il mistero delle linee di Nazca

Fonte: iStock Linee di Nazca

Nel Perù del sud, tra la città di Nazca e quella di Palpa, c’è un arido altopiano lungo un’ottantina di chilometri. È il deserto di Nazca, ed è culla di un mistero: si trovano infatti qui le linee di Nazca, geoglifi famosi in tutto il mondo composti da oltre 13.000 linee, per un totale di 800 disegni (anche se nuove scoperte vengono fatte ogni anno). Ma cosa si nasconde dietro queste linee?

Cosa sono le linee di Nazca in Perù

Realizzate probabilmente tra il 300 a.C. e il 500 d.C., le linee di Nazca del Perù sono oggi Patrimonio dell’Umanità. Tra queste si trovano soprattutto animali stilizzati: condor, colibrì, scimmie, un ragno di 45 metri, una lucertola di 180, pesci, balene. E poi, l’ultimo ad essere scoperto: un animale misterioso, individuato da un gruppo di archeologi giapponesi, col corpo maculato, la lingua penzolante e un enorme numero di zampe.

Nel corso degli anni continue scoperte sono state fatte su altre centinaia di geoglifi presenti nell’area desertica di Nazca, anche grazie all’Intelligenza Artificiale, che nel 2024 ha permesso, all’Università di Yamagata e all’Università del Michigan, di scovare ben 303 nuovi disegni in sei mesi.

Per tracciarle, anticamente la popolazione del luogo ha probabilmente rimosso dalla superficie del deserto pietre ricche di ossidi di ferro, in un contrasto col pietrisco più chiaro. A conservarle intatte, e a consegnarle ai giorni nostri, è stato il clima della zona. Un clima arido, quasi mai ventoso.

Fonte: iStock

Il mistero delle linee di Nazca: a cosa servivano?

Ma a cosa servivano, queste linee? Negli anni sono state fornite diverse interpretazioni. Si è supporto che fossero una forma di culto, che avessero un significato astronomico (la scimmia sarebbe l’Orsa Maggiore, il delfino e il ragno la Costellazione di Orione), o che fossero una sorta di messaggio per gli dei.

Tuttavia, gli studi moderni ne hanno individuato una funzione più pratica, che ha a che fare con l’acqua. Di recente, un team di ricercatori italiani – grazie alle immagini satellitari – ha analizzato i disegni più famosi e quelli di più recente scoperta, rinvenuti a pochi chilometri da Cahuachi, capitale religiosa della civiltà Nazca. L’ipotesi è che alcune di queste linee – soprattutto quelle a zig-zag e quelle meandriformi – servissero proprio a indicare ai pellegrini la via verso la città cerimoniale. Altre, invece, convergono verso le quattro piramidi più celebri dell’area.

Fonte: iStock

Ma le linee di Nazca avrebbero anche un’altra funzione, forse ancora più importante. Molte di loro seguono il percorso degli “huaicos”, le tracce di antiche inondazioni fatte di fango e di detriti: è come se – rappresentando un paesaggio fluviale – i Nazca volessero mantenere con gli dei un rapporto armonico, così da scongiurare quelle calamità.

Ma c’è di più. Una ricercatrice del Cnr, l’ingegnere elettronico Rosa Lasaponara, ha individuato nel 2016 nuove costruzioni risalenti all’antica civiltà: dei pozzi (o, meglio, delle buche a forma di spirale), detti “puquios”, da cui gli uomini pescavano l’acqua che scorreva nel sottosuolo per poi distribuirla nei terreni circostanti.

Le linee di Nazca – coi loro delfini, le orche e i pesci – rimanderebbero proprio all’acqua, che è simbolo di vita e di potere per chi la “possiede”: i Nazca ebbero la capacità di scovarla, l’acqua, e di attirare così i popoli dei territori circostanti, che a Cahuachi ci arrivavano per il suo significato religioso, ma anche per la fertilità del luogo.