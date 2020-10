Ryanair, le offerte per passare l’inverno al caldo

editato in: da

Il solo pensiero di un inverno freddo e uggioso vi mette giù di morale? Ryanair ha la soluzione che fa per voi e per tutti coloro che sognano di trascorrere un inverno caldo e soleggiato.

La compagnia aerea ha infatti lanciato imperdibili offerte per chi prenota entro il 18 ottobre e sceglie di viaggiare verso i Paesi dell’estate da quella data fino al 30 novembre.

Qualche esempio? Con partenza da Milano Bergamo un biglietto solo andata (a persona) per Gran Canaria costa soltanto 9,99 euro. La terza isola più estesa dell’arcipelago delle Canarie sa come regalare incredibili emozioni tra vita da spiaggia, panorami unici e città tutte da scoprire come la capitale Las Palmas, ideale per gli amanti della cultura, Puerto Rico e Maspalomas dove si sviluppa la maggior parte della vita turistica.

230 chilometri di costa e quasi 60 chilometri di spiagge per tutti i gusti: sabbia dorata, sabbia nera vulcanica oppure scogli.

Ancora, da Roma Fiumicino potrete svernare a Lanzarote con 12,99 euro solo andata (a persona). Isola di fuoco delle Canarie dove il clima è sempre caldo (le temperature in inverno oscillano tra i 14 e i 20 gradi) e il sole sembra non tramontare mai, è una meravigliosa meta di vacanza che permette di godere appieno della vita da spiaggia ma anche di scoprire incredibili patrimoni naturali come, ad esempio, il Parco Nazionale Timanfaya, le grotte della Cueva de los Verdes e il Mirador del Rio.

Le principali località turistiche si trovano sul versante orientale dell’isola e sono tre: Playa Blanca, Puerto del Carmen e Costa Teguise.

Ma non finisce qui. Dall’aeroporto di Bologna chi ama il caldo in ogni periodo dell’anno può scegliere Tenerife e raggiungerla con 14,99 euro (solo andata, a persona). La più grande delle Isole Canarie cela scenari da cartolina e spiagge da sogno adatte sia alle famiglie che agli sportivi. Il clima è primaverile tutto l’anno, la natura rigogliosa, il vulcano Teide domina su tutto con i suoi 3718 metri di altezza: l’isola è perfetta per trascorrere qualche giorno nel più completo relax tra passeggiate alla scoperta del ricco patrimonio naturalistico e culturale, escursioni e un tuffo nell’oceano.

La capitale Santa Cruz de Tenerife affascina con gli eleganti palazzi d’epoca e le gallerie d’arte.