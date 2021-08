Ryanair, l’offerta per volare a settembre a partire da 9,99 euro

editato in: da

Ryanair ha lanciato una nuova offerta ‘last minute’ per raggiungere alcune delle destinazioni più amate d’Europa e d’Italia a prezzi super convenienti. Prenotando il volo entro la mezzanotte del 5 agosto, si potrà avere l’opportunità di accaparrarsi posti a partire da 9,99 euro per viaggiare dal 1° al 30 settembre 2021.

Nel periodo indicato si può volare alle suddette tariffe, ad esempio, per la bellissima Corfù da diversi aeroporti, tra cui quelli di Milano, Bologna e Napoli. Con il suo mare cristallino e le spiagge più belle della Grecia, l’affascinante isola ionica è perfetta per una vacanza settembrina all’insegna del relax. Se l’acqua dovesse essere troppo fredda per i vostri gusti, troverete tanto altro da fare, tra escursioni nella natura incontaminata e una passeggiata alla scoperta di una città ricca di meraviglie, per viuzze lastricate e piazze pittoresche, su cui si affacciano chiese bizantine e veneziane e incantevoli palazzi e dimore storiche.

Chi parte da Roma Fiumicino può raggiungere per la stessa cifra mete da sogno come Barcellona, con le sue incredibili vibrazioni artistiche e culturali. Per permettere visite in tutta sicurezza ai luoghi di interesse più celebri della città spagnola, nei mesi scorsi è stata lanciata la app Check Barcelona, che permette ai viaggiatori di controllare l’occupazione di ogni museo o attrazione della città, di effettuare prenotazioni anticipate ed evitare così code e assembramenti.

Tra le tratte interessate dall’offerta last minute di Ryanair non mancano le destinazioni italiane: da Alghero, ad esempio, per tutto il mese di settembre si può volare a prezzi stracciati verso mete nazionali ambite come Bologna, Napoli, Venezia, Pisa e Milano, oppure raggiungere Siviglia, straordinaria perla dell’Andalusia.

Tanti anche gli aeroporti, tra cui quelli pugliesi di Bari e Brindisi, dove la compagnia low cost mette a disposizione voli settembrini a partire da 9,99 euro anche per Malta, rinomata per gli scenari e le architetture sempre pronte a offrire uno sfondo spettacolare, tra colori, atmosfere e bellezze naturali inaspettate.

Come dicevamo, per usufruire dell’offerta Ryanair bisogna necessariamente prenotare entro la mezzanotte di oggi (5 agosto), per volare a prezzi stracciati dal 1° al 30 settembre 2021. In ogni caso, prima di programmare il vostro viaggio, vi consigliamo di informarvi costantemente sulle regole di ingresso di ciascun Paese e sulle misure richieste dal nostro Ministero della Salute, una volta rientrati in Italia.