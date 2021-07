Malta, le nuove regole d’ingresso per i turisti

editato in: da

Il diffondersi della nuova variante del Covid-19 spinge Malta, paradiso del Mediterraneo, a cambiare le norme di ingresso nel Paese al fine di garantire la sicurezza dei turisti e dei suoi abitanti. Scopriamo insieme quali sono le regole per dirigersi a Malta e per trascorrere serenamente delle vacanze in questo luogo da sogno.

Le regole per entrare a Malta

Negli ultimi giorni a Malta si sta assistendo a una crescita dei contagi da Covid-19. Basti pensare che attualmente ci sono ben 80 ragazzi italiani, tutti minorenni, bloccati in quarantena in un hotel covid nell’arcipelago. Per questo motivo si sono inasprite le regole di ingresso nel Paese.

A partire dal 14 luglio tutti i turisti dai 12 anni in su potranno entrare solo dietro presentazione di un certificato vaccinale rilasciato dopo almeno 14 giorni dalla data della seconda dose di vaccino anti Covid-19 (o dose singola in caso di vaccino Johnson & Johnson). Se una persona si è imbarcata senza un certificato che attesti il completamento del ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, l’ingresso nel territorio maltese è rifiutato.

La certificazione deve essere riconosciuta dalla Soprintendenza alla Sanità Pubblica maltese, oppure deve corrispondere a uno dei seguenti casi: certificato di vaccinazione maltese, certificato digitale Covid UE (Green Pass) o NHS Covid Pass Letter/App NHS (Regno Unito). Pertanto, come ha spiegato la Malta Tourist Authority, non saranno validi per l’ingresso nel Paese i certificati di guarigione dal Covid-19; i certificati vaccinali per una sola dose di un vaccino che richiede due dosi, anche per persone che sono guarite dal Covid-19; i Green Pass rilasciati a meno di 14 giorni dalla dose finale.

In sostanza, quindi, dalla data suddetta non sarà più possibile accedere all’Arcipelago maltese esibendo il risultato negativo del test PCR, ad eccezione dei bambini. Infatti, i minori tra i 5 e i 12 anni accompagnati dai genitori dovranno presentare un test PCR negativo svolto entro le 72 ore precedenti all’ingresso sul territorio maltese. Naturalmente i genitori o i tutori legali che li accompagnano dovranno a loro volta presentare un certificato di vaccinazione riconosciuto. I bambini sotto i 5 anni non hanno bisogno di un test per viaggiare, se accompagnati da genitori o tutori legali completamente vaccinati. I minori non accompagnati non possono al momento viaggiare a Malta.

È obbligatorio anche presentare una dichiarazione di viaggio della sanità pubblica e modulo di localizzazione dei passeggeri (PLF); oppure il modulo di localizzazione digitale dei passeggeri accessibile da qui e che deve essere compilato prima dell’imbarco per ogni passeggero.

Infine, si segnala che, in caso di positività al Covid-19 una volta giunti nell’arcipelago, le Autorità maltesi si riservano il diritto di tracciare tutti i contatti diretti di individui positivi al virus. Qualora la positività venisse registrata durante il soggiorno nel Paese, sia gli individui positivi che i contatti diretti saranno isolati in quarantena, in strutture selezionate dalla Autorità maltesi, per la durata di circa 14 giorni. La quarantena potrà essere revocata dalle Autorità maltesi esclusivamente a seguito di esito negativo di tampone PCR. Alla luce di casi già rilevati, si segnala che in tale eventualità i costi di quarantena, tamponi PCR, rientro nel Paese di origine e del vitto sono a carico dei visitatori.

Situazione epidemiologica a Malta

A Malta il turismo è assolutamente possibile. L’uso di mascherine sulle spiagge e nelle piscine non è obbligatorio (anche se raccomandato). I ristoranti possono consentire 6 persone per tavolo; gruppi fino a 6 persone sono ammessi in pubblico; cinema e i teatri sono riaperti; i bar hanno aperto seguendo i protocolli dei ristoranti.

Inoltre, gli orari di apertura di bar, ristoranti e każini sono estesi fino alle 2 del mattino se la licenza lo permette, i parchi acquatici sono aperti secondo gli standard e tutti i tipi di imbarcazioni possono operare con occupazione al 65 %. Dall’1 luglio, inoltre, c’è stata la rimozione della mascherina negli spazi pubblici per le persone vaccinate, se sono da sole o con un’altra persona vaccinata. E anche i bambini sotto i 12 anni possono togliersi la maschera se sono con un adulto vaccinato.

I punti vendita al dettaglio sono aperti, secondo specifiche norme obbligatorie. Infine, per quanto riguarda cinema, musei e attrazioni all’aperto, le mascherine devono essere indossate in ogni momento. La capacità massima dei visitatori all’interno di un museo in qualsiasi momento è di una persona per 4 metri quadrati, compreso il personale, rispetto al distanziamento fisico di 2 metri richiesto tra le persone. Infine, è possibile spostarsi liberamente all’interno del territorio di Malta.

Cosa fare al rientro in Italia

In base alla normativa italiana vigente (e in vigore fino al 30 luglio), gli spostamenti da/per Malta sono consentiti senza necessità di motivazione, vale a dire che è consentito viaggiarci anche per turismo. Al rientro è però necessario:

presentare la certificazione verde COVID-19 (Green Pass) rilasciata ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, e dei Regolamenti UE 2021/953 e 2021/954 (Regolamenti in materia di EU Digital Covid Certificate) da cui risulti: che si è completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni; che si è guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo); che ci si sia sottoposti a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza.

La certificazione relativamente al completamento del ciclo vaccinale, ovvero il Green Pass con il suo Qr Code, deve riferirsi a uno dei quattro vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali: Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria, Jansen (Johnson & Johnson).

Ricordiamo, tuttavia, che le regole per contenere la pandemia da Covid -19 sono in continuo mutamento sia in Italia che nel resto del mondo. Per questo motivo, prima di organizzare un viaggio a Malta, vi invitiamo a visionare i siti istituzionali del Paese di destinazione e il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ViaggiareSicuri.

Per maggiori informazioni su come ottenere il Green Pass europeo utile per i viaggi, vi rimandiamo alla nostra semplice guida con tutte le regole e i link utili per scaricarlo