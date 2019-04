Ryanair, offerta di voli low cost per partire a Pasqua

editato in: da

Ryanair ha lanciato l’offerta low cost di Pasqua che scade a mezzanotte di sabato 20 aprile.

Ci sono biglietti aerei a partire da 9,99 euro per volare in Europa fino a maggio.

Le destinazioni principali dove trovare le offerte sono Malaga, Malta, Palma di Maiorca e anche la nostra Capitale, Roma.

Affacciata sul mare, Malaga è anche una città ricca di storia e di cultura. Proprio a Malaga è nato Pablo Picasso e la sua città natale gli ha reso il massimo tributo dedicandogli un intero museo: il “Museo Picasso” ha una ricca collezione di opere e quadri dell’artista. Altro simbolo della città è l’Alcazaba, un’impronta indelebile del passato arabo nel territorio. Collegato attraverso una muraglia alla fortezza araba c’è il Castello di Gibralfaro, una fortezza del XVI secolo. Entrambe le costruzioni difensive si trovano in una posizione dominante rispetto alla città, da cui si può godere di una bellissima vista, in particolare sulla Plaza de Toros e sul Teatro Romano. Ci sono voli in partenza da Bergamo, Fiumicino, Bologna e da Venezia Treviso.

Perfetta per il super ponte di Pasqua è l’isola di Malta, una meta ideale per tutti, anche per le famiglie. Il clima qui è perfetto e c’è turismo tutto l’anno. Se gli italiani vanno pazzi per Gozo e Comino e per la città fortificata di Dwejra, non bisognerebbe farsi mancare anche una visita a Siġġiewi con la sua splendida piazza oppure a Birgu, in particolare a ‘il collaccchio’, il quartiere frequentato dai cavalieri dell’Ordine di Malta nel ‘500, una zona carica di storia, con le antiche case dei cavalieri rimaste intatte, i vicoli pedonali e i negozietti. E se il tempo lo permette, vale la pena fare tappa alla spiaggia di Selmun, a Nord di Malta, piccola e non facile da raggiungere, ma dove il mare è bellissimo. Ci arrivano voli che partono da Milano Bergamo, Pisa, Torino, Bologna, Venezia Treviso, Roma Fiumicino, Catania, Lamezia, Bari e Perugia.

E infine, Palma, regina delle Baleari, con il suo bellissimo centro storico e le piazze – Plaza Mayor e Plaza del Sol – cuore pulsante della città e punto di partenza per andare alla scoperta dell’isola e delle sue incredibili spiagge. Tutta l’isola di Maiorca offre posti unici al mondo. A cominciare dalle numerose grotte, come le Grotte del Drago, dove si tengono anche concerti di musica classica, fino ai parchi naturali, tra cui la Riserva di Albufera, l’arcipelago di Cabrera e la Riserva di Mondragò. E poi le altre cittadine: Estellencs, Valdemossa, Deià, Lluc, Sóller e Pollença. A Cap de Formentor c’è un faro da cui si può ammirare tutto il Mediterraneo. Ci sono voli da Bergamo, Roma Ciampino e da Bologna.

Chiara Ravara di Ryanair ha dichiarato che “non è mai troppo tardi per prenotare una vacanza a basso costo grazie alle nostre offerte pasquali”. Le tariffe pasquali sono disponibili direttamente sul sito di Ryanair.