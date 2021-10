Ryanair, l’offerta per volare a metà prezzo in tutta Europa

È tempo di tornare a volare, e perché non farlo approfittando di un’incredibile offerta? L’Europa vi attende, e se siete in coppia (o in un gruppo di amici) non dovrete far altro che scegliere la vostra destinazione e acquistare un volo Ryanair, per ottenerne un secondo a metà prezzo. E le mete sono tantissime, c’è davvero di che sbizzarrirsi.

Ryanair, l’offerta lampo

Una bella vacanza d’autunno è proprio quel che ci vuole, soprattutto visto il difficile periodo che abbiamo alle spalle. Le compagnie aeree hanno risentito moltissimo del crollo del turismo e del quasi totale blocco dei voli, ma ora finalmente abbiamo potuto assistere a numerosi segnali di ripresa. L’adozione del Green Pass, che ha permesso di spostarsi entro i confini dell’Unione Europea con molta più facilità, ha segnato il primo passo verso un ritorno alla normalità. E, più di recente, l’apertura di alcuni corridoi turistici verso mete esotiche ha dato il via ad una nuova strada da percorrere per tornare a viaggiare.

In tutto questo, le compagnie aeree non hanno certo deciso di rimanere con le mani in mano. Ryanair, per festeggiare quest’autunno finalmente di nuovo ricco di persone che vogliono viaggiare, ha lanciato una promozione speciale. Per chi ha in mente una vacanza di coppia (o di gruppo), ora è possibile acquistare un biglietto aereo a prezzo pieno e ottenerne un secondo scontato del 50%, sullo stesso volo. L’offerta è disponibile su tutto il network europeo, ma non sulle rotte nazionali. I biglietti così acquistati possono essere utilizzati per viaggiare dal 1° novembre al 15 dicembre 2021, ma dovrete affrettarvi: si tratta di un’offerta lampo e scadrà alla mezzanotte di oggi, mercoledì 27 ottobre.

Dove andare in vacanza in autunno

Tante sono le destinazioni europee da visitare in questi mesi che ci conducono pian piano verso l’inverno. Se non siete troppo freddolosi, potreste approfittare dell’offerta Ryanair per andare alla scoperta della Transilvania e di una delle sue città simbolo, la splendida Sibiu. Nel suo centro storico si celano perle davvero affascinanti: nella Città Alta è possibile ammirare bellezze come il Palazzo Brukenthal, un capolavoro in stile tardo barocco, e i numerosi edifici antichi che si affacciano sulle sue ricche piazze. Mentre, attraversando il Ponte delle Bugie, si arriva alla Città Bassa e alle sue strette viuzze dove si affastellano vecchie casette, e dove il tempo sembra essersi fermato. Dall’aeroporto di Malpensa, è possibile raggiungere Sibiu a partire da 12,99 euro.

Ancora, un’altra città assolutamente da non lasciarsi sfuggire è Lviv. Centro culturale e artistico dell’Ucraina, è un luogo vivace e multiculturale dove si respira un’aria di libertà e divertimento. Oltre ad essere una delle più antiche di tutta Europa, la cittadina ricorda un po’ Roma: anch’essa è adagiata su sette colli, e sul più alto si erge imponente l’Alto Castello, da cui si gode di un panorama pazzesco. Una delle peculiarità di Lviv è la sua ricchezza culturale e il vasto numero di musei che vi si possono ammirare. Come quello dell’Architettura Folk e della Vita Contadina, che permette di fare un vero e proprio tuffo indietro nel tempo. Dall’aeroporto di Fiumicino, è possibile trovare biglietti aerei per la città ucraina a partire da 7,99 euro.