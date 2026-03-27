ANSA/iStock Il legame tra D'Artagnan e Maastricht

La figura di Charles de Batz de Castelmore – il quarto moschettiere d’Artagnan – continua ad affascinare storici e appassionati di turismo culturale. Celebre per essere stato l’ispirazione del protagonista del romanzo I tre moschettieri di Alexandre Dumas, d’Artagnan è una figura a metà tra realtà e leggenda.

Oggi, un’incredibile scoperta nei pressi di Maastricht riaccende l’interesse verso la sua vera storia, trasformando questo episodio in un potenziale richiamo turistico di grande valore.

La scoperta

Secondo diverse fonti olandesi, i resti del celebre moschettiere potrebbero essere stati rinvenuti all’interno della chiesa di San Pietro e Paolo di Maastricht, nei Paesi Bassi. L’ipotesi, avanzata già nel 2008 dalla storica francese Odile Bordaz, suggeriva che d’Artagnan fosse stato sepolto rapidamente sul campo di battaglia, nella chiesa situata vicino all’antico accampamento militare francese di Wolder.

D’Artagnan, al servizio del Re Luigi XIV, perse la vita nel 1673 durante l’assedio francese di Maastricht, probabilmente a causa di un colpo di moschetto. Per secoli non è mai stata trovata alcuna prova concreta della sua sepoltura, anche perché i registri ecclesiastici non riportavano alcuna informazione in merito.

La scoperta è arrivata in modo del tutto inaspettato: il cedimento del pavimento della chiesa ha portato alla luce uno scheletro umano. Accanto ai resti sono stati rinvenuti elementi significativi, tra cui una moneta francese e frammenti di un proiettile conficcato nella zona del petto. Un dettaglio che coincide con le testimonianze storiche sulla morte del moschettiere.

Un altro elemento rilevante riguarda il luogo del ritrovamento: lo scheletro si trovava in un’area corrispondente all’antico altare. Tradizionalmente, quella zona era riservata a persone di alto rango, suggerendo che il defunto potesse avere un ruolo di grande importanza. Attualmente sono in corso analisi del DNA, confrontate con quello di un discendente di un membro della famiglia De Batz, per confermare definitivamente l’identità dei resti.

L’importanza della scoperta

Se confermata, questa scoperta avrebbe un impatto significativo non solo dal punto di vista storico, ma anche turistico e culturale. D’Artagnan, infatti, è una figura che unisce realtà e mito: nella vita fu un fidato collaboratore del re, impegnato in missioni delicate come spionaggio e protezione personale; nella letteratura, invece, è diventato simbolo di coraggio, lealtà e amicizia.

La sua fama globale è dovuta principalmente all’opera di Dumas, che lo ha trasformato nel celebre “quarto moschettiere” accanto ad Athos, Porthos e Aramis. Sebbene il romanzo raccontasse liberamente la sua vita, ha contribuito a rendere immortale il personaggio, attirando nel tempo visitatori curiosi nei luoghi legati alla sua storia.

Proprio a Maastricht, ad esempio, esiste una statua dedicata a d’Artagnan, considerata un emblema dei valori cavallereschi. La possibile identificazione dei suoi resti rafforzerebbe ulteriormente il legame tra la città e questa figura storica, creando nuove opportunità per itinerari turistici tematici e percorsi culturali.

Inoltre, la scoperta offre uno spunto importante per la ricerca storica, permettendo di colmare lacune documentali rimaste aperte per secoli. Il ritrovamento potrebbe infatti fornire dettagli più precisi sulla morte e sulla sepoltura di uno dei personaggi più iconici della storia della Francia.

Il caso dei resti di d’Artagnan rappresenta un perfetto esempio di come storia, archeologia e letteratura possano intrecciarsi, dando vita a nuove narrazioni capaci di attrarre viaggiatori da tutto il mondo.