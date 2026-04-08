Oltre le solite mete: 3 città europee da scoprire con la nuova offerta flash di Ryanair

Volete viaggiare lontano dalle rotte più affollate? Con l'offerta flash di Ryanair potete raggiungere tre città europee a cui (forse) non avevate mai pensato

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Elena Usai

Travel blogger & content creator

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

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Oltre le solite mete: 3 città europee da scoprire con la nuova offerta flash di Ryanair
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La Piazza del Mercato Vecchio a Poznań è un'esplosione di colori

Le grandi destinazioni europee continuano a essere le protagoniste della scena turistica, ma chi vuole cambiare direzione sa che la mossa migliore per vivere un viaggio diverso dal solito risiede altrove. Non stiamo parlando dell’ormai sorpassato concetto di “posto segreto” o “perle nascoste”, ma di città vive che, per adesso, non sono state trasformate in set fotografici ad uso e consumo dei social.

La buona notizia è che molte di queste mete possono essere raggiunte con la nuova offerta flash di Ryanair. Prenotando il vostro prossimo volo entro il 9 aprile 2026 per viaggiare dall’8 aprile al 31 maggio 2026 potrete acquistare i biglietti da 16,99 euro. Per voi, abbiamo trovato tre mete da raggiungere a prezzi ancora più bassi, con voli a partire da 14,99 euro.

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