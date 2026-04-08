La buona notizia è che molte di queste mete possono essere raggiunte con la nuova offerta flash di Ryanair . Prenotando il vostro prossimo volo entro il 9 aprile 2026 per viaggiare dall’8 aprile al 31 maggio 2026 potrete acquistare i biglietti da 16,99 euro . Per voi, abbiamo trovato tre mete da raggiungere a prezzi ancora più bassi, con voli a partire da 14,99 euro .

Le grandi destinazioni europee continuano a essere le protagoniste della scena turistica, ma chi vuole cambiare direzione sa che la mossa migliore per vivere un viaggio diverso dal solito risiede altrove. Non stiamo parlando dell’ormai sorpassato concetto di “posto segreto” o “perle nascoste”, ma di città vive che, per adesso, non sono state trasformate in set fotografici ad uso e consumo dei social.

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Da Milano Bergamo a Poznań

Quando si pianifica un viaggio in Polonia, Poznań (una delle tratte salve dai tagli ai voli previsti da Ryanair per l'estate) non è sempre la prima meta a cui si pensa ed è proprio questo a renderla una destinazione tutta da scoprire. Se cercate un luogo fuori dai soliti circuiti, questa città, raggiungibile con voli Ryanair a partire da 14,99 euro, saprà conquistarvi con un mix perfetto di leggende e vivacità moderna.

Basta una passeggiata nel centro storico per respirare la storia in ogni angolo, ammirando le facciate gotiche, classiche e barocche che circondano il magnifico Municipio rinascimentale. Assicuratevi di trovarvi lì allo scoccare del mezzogiorno: sopra l’orologio della torre, le due leggendarie caprette Pyrek e Tyrek fanno la loro comparsa per scontrarsi dodici volte tra lo stupore dei passanti.

Non si può dire di aver visitato la città senza aver assaggiato il rogal świętomarciński. Questo croissant di San Martino è un prodotto a denominazione protetta: la sua ricetta è così speciale che solo poche pasticcerie selezionate vantano la certificazione per produrlo.

Se avete più giorni a disposizione, sappiate che Poznań è anche il punto di partenza ideale per esplorare i dintorni nella regione della Wielkopolska. Con brevi tragitti in auto, treno o bus, potrete facilmente raggiungere la storica Gniezno, l’elegante Palazzo di Rogalin o immergervi nella natura del Parco Nazionale della Grande Polonia.

Da Milano Malpensa a Plovdiv

Per molto tempo Plovdiv, raggiungibile con voli da 14,99 euro, è rimasta in disparte, quasi oscurata dal prestigio di Sofia. Negli ultimi anni, però, questa città è finalmente emersa sulla scena internazionale, consacrata dal titolo di Capitale Europea della Cultura nel 2019. Una trasformazione che non ha sorpreso i nomadi digitali, che da tempo consideravano questa perla bulgara il loro segreto più prezioso.

Economica, vivace e traboccante di fascino, Plovdiv sprigiona un’energia magnetica che invita a rallentare. Il modo migliore per scoprirla, infatti, è lasciarsi guidare dall'istinto: perdersi tra i vicoli acciottolati della Città Vecchia, sedersi sulle gradinate dell’antico Teatro Romano per contemplare il panorama e lasciarsi avvolgere dalla sua atmosfera.

Oltre al teatro, la città nasconde anche altri luoghi interessanti. Durante la vostra esplorazione, non dimenticate di fare tappa all’antico Stadio di Philippopolis, di immergervi tra le botteghe e i murales di Kapana, il vibrante quartiere artistico e culturale, e di scoprire le radici millenarie di questa terra presso il Museo Archeologico Regionale.

Da Pisa a Birmingham

Un tempo cuore pulsante dell'industria britannica, oggi Birmingham è una metropoli vibrante che brilla per creatività e calore umano. Se nell'immaginario collettivo la "Città dei mille mestieri" evoca le atmosfere fumose e le strade acciottolate di Peaky Blinders, la realtà odierna è un mosaico di colori: dai murales di Digbeth alla tranquillità bucolica dei suoi canali.

Passeggiando dal Gas Street Basin, si scopre un lato sereno, lontano dalle ombre di Thomas Shelby. Ma è a tavola che la città svela la sua anima multiculturale, dove tra le specialità da provare nei numerosi ristoranti stellati spicca l'originale Balti, il leggendario curry speziato nato proprio tra queste vie negli Anni '70.