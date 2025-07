Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Le Lofoten sono tra le mete della Coolcation per l'estate 2025

C’è un nuovo trend che sta facendo impazzire gli amanti dei viaggi (e no, non parliamo di set-jetting o delle solite vacanze in spiaggia con 40 gradi all’ombra): si chiama coolcation e sta rivoluzionando il modo in cui pensiamo all’estate. Il viaggio da sogno? Non è più nelle mete tropicali ma tra fiordi norvegesi, saune finlandesi, placche tettoniche islandesi… insomma, mentre il sud dell’Europa è alle prese con ondate di calore, il coolcation conquista tutti. Rinfrescarsi, rallentare e connettersi con la natura è possibile e no, le destinazioni fredde non sono affatto solo per l’inverno.

Tendenza coolcation

Una coolcation è, letteralmente, una vacanza in un posto fresco, nel senso climatico del termine, ma anche in quello “cool” di stile. È il trend che vede sempre più viaggiatori scegliere destinazioni dal clima mite o freddo, come i paesi nordici, il Canada, la Scozia o la Groenlandia, per scappare dal caldo torrido e dal turismo di massa.

Il perché è semplice: il cambiamento climatico si fa sentire sempre di più. Italia, Grecia o Spagna in estate stanno diventando veri e propri forni, tra temperature record e incendi. E così, la voglia di prendere fiato, e magari respirare un po’ d’aria fresca, ha portato a un boom verso mete più “fredde”. Secondo Virtuoso, le prenotazioni verso posti come Islanda, Finlandia e Canada sono aumentate del 44% nel 2024. Dragon Pass ha registrato un raddoppio delle prenotazioni nei Paesi Scandinavi in un solo anno.

Ma non è solo questione di termometro. La coolcation è un’esperienza: si va per esplorare, per rallentare, per vivere la natura in modo autentico. C’è chi fa trekking sotto il sole di mezzanotte, chi si tuffa tra gli iceberg della Groenlandia, chi si perde tra le cascate islandesi. In più, queste destinazioni offrono un valore sempre più importante per il viaggiatore moderno: la sostenibilità. I Paesi nordici vantano infrastrutture green, trasporti elettrici, alloggi eco-certificati e un turismo meno invasivo.

C’è poi un altro aspetto che rende la coolcation irresistibile: la connessione. Con le persone, con la natura, ma anche con se stessi. In un mondo iper-digitale e caotico, una vacanza dove il tempo si dilata, il silenzio è reale e ogni esperienza è autentica, è esattamente ciò di cui molti hanno bisogno.

Ma dove fare coolcation nel 2025? Ecco i posti top da prendere in considerazione per fuggire dal caldo.

Danimarca

Chi ha detto che serve volare ai Tropici per vivere un’estate da sogno? In Danimarca, la parola d’ordine è freschezza. Spiagge bianche e selvagge, porti cittadini trasformati in piscine naturali, dune che sembrano uscite da un film di fantascienza: il Paese offre un mix irresistibile tra natura incontaminata e stile di vita slow, tutto all’insegna della “coolcation”.

Dallo Jutland alla Selandia, puoi scegliere tra spiagge come la sorprendente Palmestranden (sì, con vere palme!), la rilassante Marielyst o la family-friendly Kerteminde Nordstrand. Se ami l’avventura, sali sulla duna mobile di Råbjerg Mile o salta da un’isola all’altra nell’arcipelago della Fionia. Per un tuffo cittadino, Copenhagen, Aarhus e Odense hanno trasformato i loro porti in moderni luoghi di balneazione urbana. E per chi ama guardare il mondo dall’alto, la Forest Tower promette una vista che toglie il fiato.

iStock

Austria

Sogni montagne che sembrano dipinte, laghi color smeraldo e un’aria talmente pura da sentirla fin nei polmoni? Punta tutto sull’Austria, dove la coolcation assume sfumature rigeneranti. Tra le vette alpine di Tirolo, Salisburghese e Carinzia, il relax è garantito: temperature frizzanti, panorami da cartolina e una lunga tradizione di villeggiatura estiva (la mitica “Sommerfrische”).

Passeggiate slow, bagni nei laghi alpini, cascate benefiche come quelle di Krimml e le grotte di ghiaccio di Werfen (le più grandi al mondo!) rendono l’estate austriaca un vero toccasana. Il Salzkammergut, con i suoi laghi amati da poeti e musicisti, incarna la perfetta fusione tra natura e cultura. E nelle città? Vienna e Salisburgo offrono oasi verdi e parchi ombreggiati ideali per una pausa rinfrescante.

Finlandia

Se pensi che il nord sia solo sinonimo di gelo, la Finlandia ti sorprenderà. D’estate, il sole non tramonta mai e la natura si accende di vita. La coolcation qui è sinonimo di libertà: respira l’aria più pulita del mondo nei parchi nazionali come quello di Ylläs-Pallas o goditi le acque tranquille del lago Inari in canoa.

Tra una sauna in riva al lago e un tuffo nel mar Baltico, potrai rilassarti come un vero finlandese. Le città? Helsinki e Tampere mescolano design, cultura e vibrazioni internazionali. Non manca il lato gourmet: nella regione di Saimaa, eletta capitale europea della gastronomia 2024, il viaggio culinario diventa parte dell’avventura.

Svezia

A due passi da Stoccolma si nasconde un paradiso di silenzio, mare e tradizione: l’arcipelago svedese, con oltre 30.000 isole, è l’essenza della coolcation scandinava. Grazie al nuovo Stockholm Archipelago Trail, puoi scoprire a piedi 20 isole collegate tra loro e dormire in B&B, cottage e campeggi tra pini e scogliere. Qui si vive slow: si esplora in kayak, si mangia pesce appena pescato, si visitano musei locali e si pedala tra villaggi con case rosse e blu. La “Magic Season”, da metà agosto a ottobre, è perfetta per godersi pace, luce dorata e temperature fresche senza folle.

iStock

Norvegia

Norvegia d’estate? Decisamente sì. Dimentica il caldo soffocante: qui trovi spiagge bianchissime, fiordi da esplorare in kayak e avventure a misura di famiglia. I bambini possono fare hiking come veri norvegesi, andare in bicicletta a Trysil o divertirsi nei climbing park tra zip-line e percorsi sospesi.

Le giornate infinite del sole di mezzanotte permettono di vivere al massimo ogni minuto. Aggiungi parchi tematici, musei interattivi e la possibilità di vivere come un vichingo per un giorno, e il mix è perfetto per grandi e piccoli. E alla sera? Relax in una baita vista fiordo o in una cabina sull’albero.

La coolcation è il futuro delle vacanze estive poiché riesce ad essere sostenibile, autentica e rigenerante. Il caldo può aspettare: quest’estate, la rotta è verso mete fresche, dove non si suda e ci si gode la natura al 100%.