L'Alto Adige è stato premiato per il suo Guest Pass che permette di scoprire il territorio in modo sostenibile e gratis: come funziona e come ottenerlo

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock L'Alpe di Siusi con il Sassolungo sullo sfondo

Sono davvero tante le meraviglie da scoprire in Alto Adige, dalle spettacolari Piramidi di Terra alla Strada del Vino, tra colline soleggiate e vigneti secolari, fino ai paradisi del trekking come le valli del Sellaronda. Ora, provate a immaginare questa vacanza senza lo stress dei parcheggi introvabili, le code sui passi dolomitici o il costante controllo del navigatore per evitare il traffico. Spoiler: è possibile.

Muoversi in totale libertà e a impatto zero oggi è realtà grazie all’Alto Adige Guest Pass, uno dei primi sistemi europei a trasformare il concetto di ospitalità integrando l’intera rete di mobilità pubblica direttamente nel pacchetto turistico. Basta un check-in in hotel o in un b&b convenzionato per sbloccare le chiavi di un territorio considerato un vero e proprio paradiso alpino.

Il premio vinto dall’Alto Adige Guest Pass

Se il 2025 è stato l’anno in cui l’Alto Adige ha attirato l’attenzione per la sua lotta all’overtourism introducendo soluzioni tecnologiche come lo Skadii Flow, nel 2026 ottiene un ulteriore successo nella gestione intelligente dei flussi turistici grazie all’Alto Adige Guest Pass.

Il progetto, infatti, è stato recentemente premiato a Bruxelles come miglior iniziativa europea di mobilità ai Mobility Action Awards 2025, ponendosi come strumento fondamentale per decongestionare le valli. Integrando l’intera offerta di mobilità pubblica nel prodotto turistico, la provincia trasforma il modo di vivere la montagna offrendo una soluzione pratica per ridurre i flussi. Come? Incentivando il turista a lasciare l’auto spenta e a preferire un sistema di trasporto pubblico sostenibile per il territorio che comprende autobus, treni e funivie.

In questo modo, non solo si semplifica la vita dei visitatori, ma si riduce anche il traffico privato su strada, che ha un impatto sulla viabilità, sull’ambiente e sulla qualità dell’aria dell’Alto Adige.

Come funziona e come ottenerlo

Il sistema è pensato per eliminare ogni attrito logistico, permettendo di raggiungere i luoghi naturali più spettacolari dell’Alto Adige in pochissimo tempo per tutta la durata del soggiorno.

Nel dettaglio, il Guest Pass viene rilasciato dalle strutture ricettive che aderiscono al programma (consultabili online) al momento del check-in o del pre-check-in e viene fornito comodamente via e-mail. Un dettaglio fondamentale è la sua validità temporale: il pass è attivo già a partire dalle 00:00 del giorno di arrivo, permettendo così di muoversi senza pensieri fin dal primo istante in cui si posano i piedi sul territorio.

La rete di trasporti locale inclusa nel progetto comprende tutti i treni regionali e l’intera flotta di autobus locali, che spazia dai mezzi urbani a quelli interurbani, includendo anche gli ski bus e i pullmini escursionistici. Il viaggio si sposta anche in verticale grazie alle funivie per il Renon, Colle, Meltina e Verano, senza dimenticare icone del territorio come il trenino del Renon e la funicolare della Mendola.

Tuttavia, il pass non è utilizzabile per i servizi Nightliner, per i treni a lunga percorrenza (come EC, Railjet o l’alta velocità di Italo e Frecciarossa) e per le tratte transfrontaliere verso Innsbruck o Lienz. Rimangono esclusi anche il trasporto di biciclette e animali, oltre ad alcune linee turistiche specifiche soggette a stagionalità, come i collegamenti per le Tre Cime di Lavaredo, la Val Fiscalina e il lago di Braies nei periodi di punta estiva. Infine, oltre alla mobilità, alcune versioni del Guest Pass offrono la possibilità di vivere esperienze sul territorio come degustazioni ed escursioni guidate.