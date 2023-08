Whitehaven Beach, un paradiso a cui è impossibile credere

Vi siete mai chiesti quale sia la spiaggia più bella del mondo? Noi di SiViaggia riteniamo che sia impossibile dare una risposta unica e definitiva, ma allo stesso tempo siamo certi che c’è un luogo che ci si avvicina, un vero paradiso in terra che per le sue caratteristiche nemmeno sembra vero. Parliamo di Whitehaven Beach, un posto incantato, poetico, che pare dipinto dalle mani fatate di un artista, uno di quei territori del mondo che, per la loro è bellezza, è quasi impossibile credere che sia vero.

Dove si trova Whitehaven Beach

Per scoprire le spettacolo di Whitehaven Beach occorre fare un viaggio piuttosto lontano: si trova in Australia, nel cuore della Grande Barriera Corallina, dove dimorano meravigliose creature marine. Più precisamente siamo nelle Whitsundays Islands, un arcipelago di 74 isole che fa parte del Queensland. La nostra spiaggia da sogno prende vita nell’isola omonima, ovvero Whitsunday Island, la maggiore di tutto l’arcipelago e un posto così bello che è davvero complesso descriverlo.

Attenzione però, perché quando parliamo di paradiso riferendoci a Whitehaven Beach intendiamo un posto dove la mano dell’uomo non è ancora visibile: non ci sono strutture alberghiere e/o servizi di qualsiasi tipo. È un’area autentica, priva di barriere architettoniche e che colpisce certamente per i suoi colori morbidi, ma soprattutto perché mare e dune di sabbia sembrano fondersi in una danza romantica, mentre gli abitanti del mare nuotano liberi in acque limpide.

Cosa aspettarsi

Onde evitare di rimanere delusi, occorre tenere a mente questa informazione: se è vero che Whitehaven Beach è una spiaggia che è ancora al suo stato primordiale e dove l’intervento dell’uomo è assente, è altrettanto reale che è molto famosa tra i viaggiatori, e per questo è spesso raggiunta da migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo.

Molto probabilmente, quindi, non sarete i soli a visitarla. Per il resto, preparatevi a osservare una delle immagini più belle del nostro pianeta, a capire il vero significato della parola paradiso e a sentirvi dentro a un quadro dalle linee morbide.

La Spiaggia di Whitehaven è caratterizzata da una sabbia bianca e brillante, mentre il mare che l’accarezza offre delle sfumature che vanno dall’azzurro, al verde e al blu, in base all’altezza della marea.

Lunga ben 7 chilometri, si narra che la sua sabbia così bianca – non è assolutamente un azzardo paragonarla alla neve o alle nuvole – con il solo riflesso del sole riesca ad abbronzare. Nelle giornate di bassa marea, lingue di sabbia bianchissime si estendono per centinaia di metri, mentre durante l’alta marea prende vita una mescolanza di sfumature di bianco, verde ed azzurro che con estrema eleganza cambia forma al ritmo dei mutamenti stessi del mare.

Ad ogni modo, occorre ricordarsi che ci si trova in un posto speciale e che deve necessariamente essere preservato. C’è persino uno slogan a sottolinearlo e con semplici ma significative parole: “Take nothing but photos. Leave nothing but footprints”, che tradotto vuol dire: “Non fare altro che foto. Non lasciare altro che impronte”.

Sappiate, infine, che presso la magnifica Whitehaven Beach non è consentito fumare.

Cosa fare presso la spiaggia

Whitehaven Beach fa innamorare al primo sguardo, e solo questo è un motivo più che sufficiente per visitarla. Tuttavia, ci sono anche tante altre ragioni per cui, almeno una volta nella vita, bisogna dirigersi verso questo spettacolo della natura. Innanzitutto, è un posto che regala una sensazione unica: la sabbia sembra magica per i suoi colori e per la sua morbidezza, ma anche perché non trattiene assolutamente il calore.

Immergendosi nelle acque che la accarezzano, inoltre, si avrà l’opportunità di nuotare vicino a dolcissime tartarughe marine, pesci pagliaccio e così via. Con escursioni organizzate, esperti sub guidano anche alla volta della Grande Barriera Corallina dove poter ammirare persino gigantesche balene.

Non manca la possibilità di partecipare a diversi tour organizzati per scoprire le isole vicine, scorgendo dei panorami che toccano le corde del cuore.

Infine, ricordatevi che qui la parola d’ordine è rispetto: nel 2010 questo angolo incantato è stato nominato come “la miglior spiaggia ecologica al mondo”. Un premio meritatissimo per via del lavoro svolto dalle numerose organizzazioni locali che ormai da anni gestiscono, in modo autorevole, la salvaguardia di questo territorio incredibile.

Quando andare

Le Isole Withsunday sono baciate dalla fortuna: qui è sempre estate. Ciò vuol dire che è un’ottima idea visitare Whitehaven Beach in ogni momento dell’anno.

Tuttavia, se proprio non si vogliono correre rischi è più opportuno evitare gennaio, febbraio, marzo e aprile, ovvero quando c’è una maggiore possibilità di precipitazioni. Inoltre, durante questi mesi le temperature si abbassano, anche se di pochissimi gradi.

Altro elemento da tenere in considerazione è il fatto che, da ottobre a maggio, queste magnifiche acque si popolano di meduse che possono rivelarsi pericolose. Le più temibili sono la minuscola Irukandji e la cubomedusa, quella che gli australiani chiamano Box Jellyfish.

Nonostante ciò, ogni momento è l’ideale per correre a visitare questa magnifica spiaggia in cui sembra di camminare sulle nuvole mentre si accarezzano lingue di cielo, che invece è il cristallino mare.

Come arrivare presso questo paradiso incontaminato

Ci sono diversi modi per arrivare presso le meraviglie di Whitehaven Beach. La prima cosa da fare, tuttavia, è raggiungere Airlie Beach, una popolare cittadina costiera. Da qui si può salire a bordo di una delle tante barche che, attraverso una crociera ecologica di un giorno, permetto di trascorrere una giornata tra snorkeling nella Grande Barriera Corallina australiana e spiagge paradisiache.

C’è anche la possibilità di partecipare a una crociera più breve, ovvero di 6 ore, oppure di noleggiare una barca privata con lo skipper, personalizzando al massino la propria esperienza.

Gli spiriti più romantici possono invece optare per la barca a vela, mentre i più avventurosi possono vivere un sogno ad alta quota: sedersi su un volo panoramico di 60 minuti alle Whitsundays o un indimenticabile giro in elicottero.

L’unico consiglio da tenere bene a mente è che, per questioni di prezzo e di richiesta, è sempre meglio prenotare questi tour in anticipo, quindi anche dall’Italia.

Per il resto, godetevi al massimo la Whitehaven Beach, ovvero una delle spiagge più belle del mondo.