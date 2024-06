Ryanair, nuovi voli in offerta per partire questa estate

Sul sito della compagnia low cost irlandese sono disponibili tantissimi voli in offerta per viaggiare verso destinazioni da sogno fino al 31 luglio di quest'anno

Fonte: iStock Un bellissimo angolo di Dubrovnik

Non avete ancora organizzato le vostre vacanze estive e avete paura che i prezzi siano ormai alle stelle? Non possiamo assicurarvi che nella maggior parte dei casi non sia così, ma quel che possiamo dirvi con certezza è che potete risparmiare un po’ di soldi sul volo: la compagnia aerea low cost Ryanair ha lanciato un’offerta per viaggiare questa estate a partire da soli 14,99 euro a tratta.

L’offerta da prendere al volo di Ryanair

Disponibile sul sito della compagnia aerea a basso costo irlandese c’è un’offerta davvero interessante: prenotando entro il 19 giugno (compreso) è possibile viaggiare in alcune delle destinazioni più belle del nostro continente (e non solo) da oggi stesso fino al 31 luglio di quest’anno.

Tantissimi sono i voli a disposizione, ma occorre affrettarsi perché i biglietti non sono infiniti, soprattutto perché il prezzo iniziale è di soli 14,99 euro a tratta.

Le partenze sono previste da tutta Italia, ma noi di SiViaggia abbiamo pensato di selezionare per voi le migliori destinazioni da raggiungere e gli aeroporti di partenza per trascorrere delle vacanze da sogno.

Le migliori destinazioni da raggiungere

Se siete in partenza da Perugia, per soli 14,99 euro potete volare verso Brindisi, bellissima città della Puglia che in questi ultimi giorni è stata al centro dell’attenzione mondiale perché anche qui si è svolta una parte dell’attesissimo G7. Conosciuta anche come “Porta d’Oriente”, vanta uno dei porti naturali più importanti d’Italia ed è anche una città con un ricchissimo patrimonio storico da scoprire e tante spiagge nelle vicinanze che sono una più bella dell’altra. Un’altra ottima opzione, sempre per lo stesso prezzo, è Bruxelles, elegante Capitale del Belgio, che è ricca di musei ed opere ed anche una città estremamente vivace, tanto da essere molto amata dai giovani.

Partendo da Torino per lo stesso prezzo (oltre a Bruxelles) potete raggiungere Parigi e questa è un’occasione da non perdere perché è proprio nella romantica Capitale della Francia che si terranno le Olimpiadi del 2024. Una meta da visitare (almeno) una volta nella vita, perché è proprio tra le sue strade e i suoi palazzi che si condensa il meglio della cultura e della storia europea. Vi basti pensare al meraviglioso Museo del Louvre, alla Tour Eiffel e a quartieri estremamente affascinanti come Montmartre o il Marais.

Chi parte da Bari, invece, per soli 14,99 euro potrebbe volare verso Dubrovnik, affascinante città della Croazia in cui il sole risplende per più di 250 giorni dall’anno. Dal passato “doloroso”, oggi Dubrovnik è una città moderna e incantevole, caratterizzata dal bianco della pietra dei suoi edifici che si mescola con i colori tenui dei tetti, che a loro volta creano un contrasto molto suggestivo con il blu del mare.

Infine – ma sul sito sono disponibili molti più aeroporti di partenza e mete da raggiungere – voli a 14,99 euro anche per chi vuole decollare dall’aeroporto di Catania. In questo caso vi consigliamo di raggiungere Malta, magnifico arcipelago bagnato da un limpido Mar Mediterraneo, piena di siti storici collegati ai vari dominatori dell’isola, dai romani, ai mori, ai Cavalieri di San Giovanni, ai francesi e agli inglesi. Non mancano le spiagge che sono una più bella dell’altra.