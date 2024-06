Le sagre da non perdere a giugno in Italia

Fonte: iStock Centro storico di Cannobio, Lago Maggiore

Il mese di giugno è l’inizio dell’estate, quel periodo in cui il desiderio di trascorrere giornate e serate all’aria aperta è ancora più forte, le vacanze sono ormai vicine (o già iniziate), e il clima di norma caldo e soleggiato.

In un’atmosfera che si lascia alle spalle la frenetica vita di tutti i giorni con i suoi pressanti impegni, i weekend e le sere si animano con eventi, feste e sagre che hanno tutto il sapore di svago, relax e villeggiatura.

Per questo, noi di SiViaggia abbiamo selezionato per voi le sagre più interessanti di tutta Italia, da Nord a Sud, così da poter organizzare al meglio questi 30 giorni.

Le sagre più belle di giugno nel Nord Italia

Fonte: iStock

Il 13, 14 e 15 giugno, il paese di Cannobio (nella splendida cornice del Lago Maggiore nel Verbano-Cusio-Ossola) ospita il Rolling Truck Street Food, un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati del goloso cibo di strada. Un “vortice di profumi e sapori” dove gustare specialità nazionali e internazionali e godersi una serata all’aperto tra amici o in famiglia. L’ingresso è gratuito.

Spostiamoci ora in Lombardia, a Gerenzano in provincia di Varese, un’altra ghiotta occasione con la festa di paese il 14, 15 e 16 giugno, la “Street Food & Music” di Hello Eventi. Tre serata tra cibo e musica a ingresso gratuito, con tributo a Max Pezzali & 883, tributo a Vasco Rossi e Ligabue, street food italiano e internazionale nonché birra di qualità.

L’1 e il 21 giugno Festa Pugliese a Montecchio Maggiore, provincia di Vicenza, per un’esperienza memorabile per chi ama i sapori e i profumi del Sud. Oltre ai prodotti tipici pugliesi, non mancano bancarelle con prodotti da acquistare e spettacoli musicali per immergersi al 100% in Puglia. Ingresso gratuito.

Arriviamo poi in Liguria, l’8 e il 9 giugno, per la 57esima edizione della Festa del Fiore, sulla vetta del Monte Carmo, Loano: una kermesse musicale che trasforma il monte più alto della provincia di Savona in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. I concerti saranno due, uno di rock acustico e l’altro corale: in particolare, l’8 giugno sarà il momento dei lambertzvox che, alle ore 16.30, si esibiranno unplugged, poi cena condivisa, e allo scoccare della mezzanotte, il “Caffè della Buonanotte”.

Il 9 giugno, messa alle ore 11.00 presso la Baita del Carmo accompagnata da arie liturgiche, e poi il “Pasta Party“.

Le sagre di giugno da non perdere nel Centro Italia

Giugno è il mese delle sagre anche nel Centro Italia, a partire dalla Sagra del Cacciucco e Gamberoni alla griglia a Rufina (Firenze), durante il weekend del 1 e del 2 giugno e dell’8 e del 9: un’opportunità per gustare ottimo pesce a un prezzo vantaggioso. Infatti, il menu prevede prelibati antipasti, primi piatti raffinati, caciucco senza spine, gamberoni alla griglia, frittura di calamari e gamberetti, il tutto accompagnato da eccellenti vini. Per chi non ama il pesce, non manca la carne alla griglia.

Eccoci poi nel Lazio, a Filacciano in provincia di Roma, dove il 15 giugno va in scena il “Filacciano Street Food Festival“, in Piazza Umberto I dalle ore 17.30. I partecipanti potranno, così, apprezzare tipici “piatti di strada” ascoltando musica dal vivo grazie alle band locali che si esibiranno con ritmi anni 90/2000. Per gli appassionati di sport, anche la possibilità di seguire gli Europei 2024.

Uno sguardo alle Marche dove, a Consalvi di Macerata, l’ 1 e il 2 giugno la Pro Loco organizza la Sagra della Bruschetta, tradizionale manifestazione arricchita da numerose attività: serate danzanti, tornei di carte, Pesca di Beneficenza e lotteria. Ogni sera, un fornitissimo stand gastronomico saprà deliziare anche i palati più esigenti.

Sempre l’1 e il 2 giugno, a Raiano, provincia dell’Aquila, da segnalare la Sagra delle Ciliegie, il frutto tipico del paese: ancora oggi, l’evento si snoda attorno ai carri allegorici, alla rassegna di poesie popolari e canti folkloristici, la vendita di varie qualità di ciliegie e la Fiera Agroalimentare con espositori provenienti da tutta la regione.

Le sagre più interessanti di giugno nel Sud Italia

Fonte: iStock

In Puglia, il 20 e il 21 giugno la Pro Loco di Calimera (Lecce), promuove per la ventunesima edizione la Festa dei Lampioni e de lu Cuturusciu, una manifestazione che unisce tradizione e arte, sacro e profano, e che colora le vie del centro storico.

In queste due sere, la piazza centrale e le vie limitrofe diverranno un “palcoscenico vivente” grazie ai lampioni artistici che narrano le storie tramandate di generazione in generazione: oltre alla magia visiva, non manca la gastronomia con il cuturusciu, delizia culinaria del territorio, un grande tarallo, quasi una ciambella.

A impreziosire ulteriormente l’atmosfera, due concerti di musica dal vivo: Enzo Petrachi & Folk Band22 e Antonio Castrignanò con Taranta Sound.

Il 29 e il 30 giugno vi consigliamo di raggiungere Castello del Lago (nella piccola frazione di Venticano), in provincia di Avellino, per la Sagra della Penna e dello Spiedino, l’appuntamento gastronomico da non tralasciare per gli amanti della cucina tipica locale, della musica e dello spettacolo. L’ingresso è gratuito.

Voliamo in Calabria per la XIV edizione della Sagra della Ciliegia a San Pietro Apostolo, in provincia di Catanzaro, dove il 16 giugno, nel magnifico scenario del centro storico, sarà possibile gustare delizie alla ciliegia, ascoltare musica tradizionale, e acquistare prodotti tipici e artigianali.

Non manca l’intrattenimento per i più piccoli né, dalle ore 16.00 fino a tarda notte, la ciliegiata e la famosissima “crostatona di mezzanotte”.

Le sagre top sulle Isole italiane

In Sicilia, giugno è il mese del sole: per celebrarlo, gustosa è la Sagra delle Ciliegie che si svolge, da oltre vent’anni, a Graniti, nella Riserva Naturale della Valle dell’Alcantara, l’8 e il 9 giugno. Nel territorio, infatti, vengono prodotte oltre 10 varietà di ciliegie, grosse e saporite.

Durante l’evento, in Piazza Manganelli, si potranno visitare gli stand dei produttori, assaporare le ciliegie appena colte, dolci, marmellate e sciroppi a base del rosso frutto nonché prodotti dell’enogastronomia della zona.

A Castelsardo, provincia di Sassari, invece non mancate, l’1 e il 2 giugno, alla prima edizione della Festa della Birra Castellanese, che si terrà presso il Piazzale Fronte Papillon Lu Bagnu dalle ore 18.00 fino a tarda notte.

Oltre alla musica degli artisti, ad allietare le serate la zona Food & Beverage, i gonfiabili per i più piccoli e le bancarelle locali.