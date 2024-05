“Born to Cruise”, la crociera che celebra Bruce Springsteen

Fonte: MSC/Ansa Msc Fantasia con "Born to Cruise"

L’anno prossimo, e più precisamente dal 21 al 25 aprile del 2025, partirà una crociera a tema che celebra la musica rock: è dedicata a uno degli artisti più conosciuti e rappresentativi di questo incredibile genere musicale. La crociera prenderà il nome di “Born to Cruise” e, come è possibile intuire, sarà ispirata al mitico Bruce Springsteen.

Come funziona “Born to Cruise”

Quella che prenderà il nome di “Born to Cruise” sarà una crociera a tema musicale, la prima di Msc Crociere, dedicata a fan e simpatizzanti di Bruce Springsteen. Si tratta di un’iniziativa ideata dall’associazione Noi&Springsteen per Msc Crociere e salperà i mari a partire dal 21 aprile dell’anno prossimo dalla bellissima città di Genova, per poi raggiungere Barcellona e Marsiglia, da dove la nave farà rientro nel capoluogo ligure il giorno 25 aprile 2025.

A bordo saranno organizzati concerti, seminari, tavole rotonde e karaoke. Ma non è di certo tutto, perché ci saranno anche il contest fotografico ‘Ciak. Noi & Springsteen’ e un’edizione speciale di ‘Cover Me’, il contest musicale dedicato alle migliori reinterpretazioni di Springsteen, e tanto spazio per la creatività e momenti di puro intrattenimento. Il programma dettagliato verrà ufficializzato la prossima settimana.

Nel 2025, quindi, si potrà fare un vero e proprio viaggio in mare rock che rappresenterà un’opportunità unica per connettersi e celebrare la musica, oltre che per vivere un’esperienza davvero indimenticabile.

Proposto nel catalogo Autunno 2024 di Msc Crociere, sarà prenotabile solo ed esclusivamente tramite l’agenzia G2Eventi nelle modalità che verranno rese note dall’associazione di Noi&Springsteen.

Msc Fantasia, la nave utilizzata per “Born to Cruise”

Per “Born to Cruise” verrà utilizzata la bellissima Msc Fantasia, una nave da crociera lunga 333 metri e già candidata ad ospitare il G8 del 2008. A bordo potranno salire ben 4.300 passeggeri, che si destreggeranno tra 18 ponti, 25 ascensori, due scalinate in cristallo Swarovski, lucernai in vetro di Murano, 5 ristoranti, 21 bar e 5 piscine.

Elegante ed eco-friendly, è un mezzo di trasporto che riesce perfettamente a bilanciare calore e comfort con un design all’avanguardia. Il cuore della nave è una vera e propria piazza in pietra, con un bar pieno di dolci appena sfornati e gelati che delizieranno tutti gli ospiti.

Ma non è di certo tutto, perché a disposizione ci saranno un lussuoso Casinò, una panoramica Liquid Disco e un teatro futuristico. Spazio lo avranno anche coloro che amano l’avventura, grazie a un eccitante simulatore di Formula 1 e un cinema 4D.

E poi le strutture sportive (che sono davvero numerose) dedicate a tennis, basket, minigolf, a un percorso per il jogging, una palestra e un elegante complesso piscina. E dopo tanta fatica, ecco che arriva la propria meritata dose di relax, magari presso il solarium Top 18 e la MSC Aurea Spa.

A disposizione, inoltre, ci saranno cabine e suite in grado di soddisfare tutti i gusti. La Grand Suite Aurea, per esempio, ha una superficie di circa 38-41 m², un balcone di più o meno 4-6 m², un ponte di 9-11 m, un’area soggiorno con divano, uno spazioso armadio, un bagno con vasca, angolo bellezza con asciugacapelli, un confortevole letto matrimoniale o due letti singoli (su richiesta), Tv interattiva, aria condizionata, telefono, connessione Wi-Fi (a pagamento), cassaforte e minibar.