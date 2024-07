Le nuove crociere per le famiglie sono un portento

Nuovi tour per famiglie ed esperienze uniche: le novità Costa Crociere per l’estate nel Mediterraneo

L’estate di Costa Crociere parte col vento in poppa con i nuovi tour per famiglie nelle principali destinazioni del Mediterraneo occidentale, arricchiti da un ricco programma di animazione a tema per i più giovani.

Le nuove proposte includono sia tour a terra creati su misura sia attività di intrattenimento a bordo legate ai tour, disponibili esclusivamente con Costa Crociere nelle principali destinazioni del Mediterraneo occidentale: Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Cagliari, Barcellona, Valencia e Marsiglia. Le attività pre e post escursione sono curate dal team di animatori dei Club di bordo dedicati ai bambini, lo Squok Club e il Teens Club, garantendo divertimento e coinvolgimento per tutta la famiglia.

Due programmi per due fasce d’età

Il programma delle esperienze a terra prevede due opzioni principali per fasce d’età: una per bambini dai 3 ai 13 anni, accompagnati dai familiari, e una per ragazzi dai 14 ai 17 anni che possono partecipare autonomamente sotto la supervisione degli animatori. I genitori potranno così rilassarsi mentre i figli vivono esperienze coinvolgenti e sicure.

I tour per bambini e bambine dai 3 ai 13 anni accompagnati dai familiari, prevedono attività come esplorare i mercati di Palermo alla ricerca degli ingredienti del cannolo e poi partecipare a una cooking class a bordo; scoprire Marsiglia attraverso i giochi e i prodotti tipici del luogo, come la petanque e il sapone; trascorrere una fantastica giornata sulle colline di Genova con la visita dell’Osservatorio, dove vivere l’esperienza coinvolgente dell’osservazione del sole che lascia a bocca aperta non solo i bimbi, ma anche i genitori. Il ritmo di questi tour è lento, con momenti di svago, gioco e riposo per garantire una piacevole esperienza a tutta la famiglia.

Per i ragazzi più grandi, dai 14 ai 17 anni, che vogliono divertirsi in autonomia e con i loro coetanei, sotto la supervisione degli animatori Costa, sono state pensate attività avvincenti, come i tour fotografici alla scoperta della street art di Marsiglia; un’avventurosa giornata di surf e paddle-boarding a Cagliari; un giro tra i luoghi più “instagrammabili” di Napoli, seguendo il percorso più “social” della città; un trekking alla Grotta dei Falsari vicino a Savona; o un’escursione in barca a vela a Palermo a bordo del “Lisca Bianca”, un piccolo veliero dalla storia incredibile.

Le nuove proposte di Costa Crociere offrono vantaggi per tutta la famiglia: esperienze coinvolgenti e divertenti per bambini e ragazzi di tutte le età, momenti di relax e tranquillità per i genitori, che possono godersi le mete della crociera in tutta sicurezza mentre i loro figli si divertono con gli animatori.

Le attività per famiglie a bordo

Ma non finisce qui. Perché una volta tornati a bordo, il nuovo programma di Costa Crociere dedicato alle famiglie prevede altre attività di intrattenimento in continuità con i tour, per un’esperienza a tema che dura tutto il giorno. Tra queste, cooking class per piccoli chef che potranno imparare i segreti della cucina dai maestri Chef di bordo, preparando deliziosi piatti insieme ai loro genitori, laboratori creativi e giochi per dare spazio alla fantasia e al divertimento, balli di gruppo e attività sportive pensate per tutte le età.

Su Costa Toscana e Costa Smeralda, una giornata intera sarà dedicata alle famiglie, con la mascotte Squok come guida in tutte le attività, che culmineranno con un emozionante spettacolo serale al Colosseo. Inoltre, presso La Hall of Fame allo Squok Club e nella Teen Zone, i ragazzi potranno condividere le foto più belle della loro vacanza, scattate durante le escursioni e a bordo.