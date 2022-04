Celebrare il capodanno thailandese a Phuket in una dimora da sogno

Nel Paese delle foreste lussureggianti, delle praterie che si perdono all’orizzonte, dei loti e delle ninfee c’è un grande fermento. I preparativi per il Songkran, il capodanno thailandese, sono ufficialmente iniziati. E mentre una grande battaglia d’acqua si appresta a snodarsi per le strade delle città del Paese, la sontuosa e barocca residenza del Governatore apre le sue porte ai viaggiatori.

Ad annunciarlo è stata Airbnb, la celebre piattaforma di affitti brevi, che ha aperto ufficialmente le prenotazioni per soggiornare all’interno della casa del Governatore della Thailandia situata sull’isola tropicale di Phuket.

Tra spiagge incontaminate, tradizioni gastronomiche tramandate da generazioni e un immenso patrimonio culturale incredibile, sarà possibile, per quattro fortunati viaggiatori, vivere un’esperienza da sogno dormendo all’interno di uno dei più grandi capolavori architettonici dell’isola.

Celebrare il nuovo anno a Phuket

Se l’inizio del nuovo anno non vi ha pienamente soddisfatto e avete ancora una lunga lista di buoni propositi da realizzare allora l’arrivo del capodanno thailandese può diventare un nuovo modo per ricominciare, e per farlo in grande stile. Proprio in occasione del Songkran, che viene celebrato dal 14 al 15 aprile, la sontuosa residenza del Governatore della Thailandia situata sull’isola tropicale di Phuket, apre le sue porte ai viaggiatori di Airbnb.

Il palazzo in questione è un omaggio al patrimonio architettonico di tutto il Paese, un’icona dell’architettura barocca sino-portoghese che invade anche la Thalang Road, la strada principale della Città Vecchia.

Interni ed esterni sono una vera delizia per gli occhi che permetteranno a chiunque soggiorni qui di vivere un’esperienza immersiva della storia, nella cultura e nel design locale.

Il palazzo storico di Phuket

I viaggiatori che voleranno in Thailandia in occasione del capodanno avranno la possibilità di dormire all’interno di un palazzo costruito più di un secolo fa dopo la fine dell’impero di Re Rama V. La maestosa residenza, con gli anni, è diventata l’emblema del patrimonio culturale di Phuket e di tutto il Paese.

Situata nella città vecchia dell’isola, è stata recentemente restaurata e portata ai suoi antichi splendori riflettendo però il contesto moderno grazie all’intervento del designer Saran Yen Panya che ha aggiunto agli elementi architettonici originali pezzi del design contemporaneo locale.

Come celebrare il capodanno thailandese

Tra spiagge da sogno e cultura locale, Phuket è diventata con gli anni la meta prediletta dei viaggiatori di tutto il mondo, pur conservando la sua perfetta autenticità. E sembra essere questo il luogo migliore per celebrare l’arrivo del nuovo anno che si traduce nel Paese nella più grande battaglia d’acqua di sempre.

In occasione del Songkran, infatti, si tiene il Water Festival. Persone di ogni età scendono in strada e nelle piazze per una battaglia gentile a suon di gavettoni d’acqua per purificare la terra e l’aria ed eliminare le energie negative in vista del nuovo anno.

Proprio per prendere parte a tutto questo, Airbnb ha aperto la possibilità a quattro viaggiatori di soggiornare all’interno della residenza del governatore. Gli ospiti che riusciranno a prenotare il soggiorno saranno accolti da un host d’eccezione, la modella e attrice Patricia Tanchanok Good. Insieme a lei anche lo chef e ambasciatore della cucina thailandese nel mondo Nooror Somany Steppe.

Tantissime, poi, le esperienze destinate a far sognare gli ospiti, come lo snorkeling tra le acque cristalline e un’attività sociale per la salvaguardia del gibbone. Il soggiorno ha un costo di soli 50 dollari per due notti ed è prenotabile qui.