La Thailandia è tra le mete più amate dagli italiani

Fonte: iStock Doi Inthanon a Chiang Mai, Thailandia

Nel mese di agosto 2024, la Thailandia ha registrato un numero record di arrivi dall’Italia, superando persino i dati pre-pandemia con 41mila ingressi (rispetto ai 39.000 del 2019).

Questo segnale positivo evidenzia la crescente attrattiva del Paese come meta turistica per gli italiani, non soltanto per le indiscusse bellezze naturalistiche, ma anche per la ricca offerta culturale, gastronomica e di intrattenimento.

Le parole di soddisfazione del marketing manager

Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente nazionale per il turismo thailandese, ha sottolineato: “Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti ad agosto. Questo traguardo non solo segna una ripresa significativa del turismo, ma evidenzia anche l’attrattiva continua della Thailandia come destinazione di viaggio preferita. La recente riattivazione del volo diretto Thai Airways da Milano a Bangkok ha sicuramente contribuito a questo successo, facilitando l’accesso per i turisti italiani”.

Grande attesa per il volo diretto Roma – Bangkok

Non soltanto la riattivazione del volo diretto da Milano a Bangkok. È iniziato anche il countdown per il volo diretto da Roma, come evidenziato dallo stesso Botticelli: “Siamo anche entusiasti per la prossima partenza del volo Ita Airways da Roma a Bangkok, prevista per novembre. Questa nuova rotta non solo rafforzerà i collegamenti tra Italia e Thailandia, ma contribuirà ad ampliare la possibilità di scelta per i viaggiatori che torneranno ad avere diverse opzioni di volo per raggiungere e scoprire il Paese del sorriso“.

Una nazione che non finisce di stupire

Fonte: iStock

Insomma, la Thailandia continua a esercitare un forte fascino, grazie alla sua combinazione unica di cultura, paesaggi spettacolari e un’ospitalità calorosa. I templi storici di Bangkok, come il Wat Phra Kaew e il Wat Arun, sono tra le attrazioni più visitate, mentre le spiagge incontaminate di Phuket, Koh Samui e Krabi donano momenti di relax e bellezza assoluti. Pattaya, invece, rimane una meta vivace per chi cerca un’esperienza più dinamica, tra locali notturni e divertimento.

L’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese gioca un ruolo chiave nella promozione del Paese, assicurando ai viaggiatori una destinazione sicura e accogliente: infatti, la collaborazione con compagnie aeree e operatori turistici ha migliorato notevolmente l’accessibilità e la qualità dei servizi offerti. Inoltre, la cucina thailandese, conosciuta per i suoi sapori ricchi e aromatici, rappresenta un altro elemento centrale dell’esperienza turistica, con piatti iconici come il pad thai, il tom yum e il curry verde, che deliziano i palati dei turisti provenienti da ogni parte del mondo.

Superato l’obiettivo di 35mila visitatori per il 2024

La Thailandia si prepara a raggiungere un traguardo notevole nel 2024, con la possibilità di accogliere fino a 36 milioni di turisti stranieri, superando l’obiettivo iniziale di 35 milioni, un afflusso che dovrebbe generare entrate per ben 53 miliardi di dollari.

Secondo la Tourism Authority of Thailand (TAT), solo negli ultimi quattro mesi dell’anno, si prevede l’arrivo di 12,2 milioni di visitatori, che contribuiranno con quasi 20 miliardi di dollari in entrate. La maggior parte dei turisti proviene dall’Asia orientale, dall’Europa e dall’Asia meridionale.

Dall’inizio del 2024 fino al 25 agosto, oltre 23 milioni di turisti hanno visitato il Paese, con una spesa totale di 31,5 miliardi di dollari. La Cina rimane il principale mercato turistico, seguita da Malesia, India, Corea del Sud e Russia, a conferma di quanto la Thailandia sia amata a livello globale.