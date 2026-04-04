Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

iStock Meraviglioso panorama dall'alto di Montepulciano

Pasquetta è quel giorno sospeso, leggero, in cui basta poco per partire: un’idea, uno zaino, la voglia di stare all’aria aperta. Non servono lunghi viaggi né grandi organizzazioni, perché spesso sono proprio le scelte dell’ultimo minuto a trasformarsi nei ricordi più belli.

Che si tratti di una giornata tra risate e adrenalina, di una passeggiata tra i vicoli di un borgo o di un picnic immersi nella natura, l’Italia offre infinite possibilità per vivere una Pasquetta ricca di atmosfera e momenti da godersi con lentezza.

Parchi dei divertimenti in primavera

La primavera segna il ritorno alla vita dei grandi parchi tematici, che proprio nel periodo pasquale riaprono le porte con novità, spettacoli e attrazioni per tutte le età: la giornata di Pasquetta è perfetta per lasciarsi trascinare dall’entusiasmo e vivere una giornata fuori dall’ordinario.

A fare da protagonista è, ad esempio, Mirabilandia, che ha inaugurato la stagione 2026 con un lungo ponte di sei giorni consecutivi: tra le attrazioni da record come iSpeed, Katun e Divertical, il divertimento fa rima con immaginazione, soprattutto nell’area Nickelodeon Land, premiata come miglior attrazione family: tra SpongeBob, Dora e le Tartarughe Ninja, l’esperienza diventa un viaggio colorato e dinamico, pensato per coinvolgere grandi e piccoli.

Non mancano gli spettacoli, capaci di sorprendere e coinvolgere: dal nuovo show dedicato al K-POP, che porta sul palco tutta l’energia della musica coreana, al ritorno del celebre Pinocchio al Coca-Cola Theatre, già premiato come miglior show indoor.

A Riccione, Oltremare 2.0 propone un’esperienza più immersiva e legata alla scoperta: si tratta di un vero e proprio viaggio alle origini della vita sulla Terra, dove il contatto con la natura è autentico: dagli incontri ravvicinati con i delfini ai voli dei rapaci, fino alle storie di recupero dei pappagalli. Le nuove aree come Genesis e Planet Theatre propongono percorsi entusiasmanti tra tecnologia e narrazione, mentre Speleos invita a vivere un’esplorazione speleologica unica nel suo genere.

Fiabilandia, storico parco di Rivazzurra, riapre invece con la sua atmosfera senza tempo, dal 3 al 7 aprile: qui la magia si rivela tra scenari fiabeschi e attrazioni pensate per le famiglie, dove ogni dettaglio racconta una storia che non si dimentica.

Ufficio stampa di Apt Servizi Emilia-Romagna

Pasquetta nei Borghi più Belli d’Italia

Se cercate una Pasquetta lontana dal caos, i Borghi Più Belli d’Italia diventano la scelta eccellente per rallentare e riscoprire il piacere delle tradizioni.

A Casoli, in Abruzzo, il centro storico si anima con “Pasquetta al Castello”, un evento che trasforma il borgo in un palcoscenico diffuso: le visite guidate gratuite permettono di entrare nel cuore della storia locale, tra il Castello e la chiesa di Santa Maria Maggiore, mentre le stanze del Palazzo Ducale accolgono mostre artistiche e fotografiche. L’atmosfera è vivace ma raccolta, arricchita da laboratori creativi per i più piccoli e da stand gastronomici che raccontano il territorio grazie ai sapori.

In Puglia, Sammichele di Bari celebra invece la convivialità con “Pasquetta & Zampina”, un evento che trasforma il centro cittadino in un grande barbecue a cielo aperto. Le piazze si riempiono del profumo delle braci accese, mentre il giardino del Castello Caracciolo diventa perfetto per rilassarsi al sole, ascoltare musica e lasciarsi andare a una giornata semplice e spensierata.

Pasquetta in montagna

La montagna, in primavera, regala un equilibrio perfetto tra natura che si risveglia e ultimi scorci d’inverno ed è la meta ottimale per chi desidera una Pasquetta attiva ma rigenerante.

A San Candido, tra le Dolomiti, la giornata si trasforma in un’esperienza per tutta la famiglia tra cacce alle uova e trekking nei sentieri del Parco Naturale delle Tre Cime di Lavaredo.

In provincia di Modena, a Fanano, il lunedì di Pasquetta si tinge di tradizione con il “Coccetto”, una competizione antica e curiosa che coinvolge turisti e abitanti: le uova sode diventano protagoniste di una sfida giocosa, fatta di colpi e strategie, dove vincere significa conquistare l’uovo dell’avversario.

Nel comprensorio del Corno alle Scale, invece, la natura è la vera protagonista: il Centro visita di Pian d’Ivo offre un rifugio di quiete, perfetto per famiglie che vogliono trascorrere qualche ora lontano dal rumore, tra sentieri, silenzi e panorami che invitano a rallentare.

Pasquetta tra passeggiate e feste nel verde

Se c’è un modo autentico di vivere Pasquetta, è senza subbio all’aria aperta, lasciandosi guidare dai ritmi della natura.

A Tovena, nel cuore delle Prealpi venete, prende vita un percorso che unisce arte e paesaggio: “La Via degli Angeli nell’Arte”. Il nuovo itinerario ad anello si snoda tra colli e vigneti e trasforma la camminata in un’esperienza contemplativa. Gli angeli diventano presenze silenziose che accompagnano il cammino, mentre il paesaggio si apre in scorci ampi e rigeneranti.

Nel Parco Nazionale Arcipelago Toscano, la Pasquetta si moltiplica in tante possibilità, una più suggestiva dell’altra: dall’Isola d’Elba a Pianosa fino a Capraia, le esperienze spaziano tra trekking, escursioni in e-bike e visite guidate. La salita alla Fortezza del Volterraio, con apertura straordinaria e guida sul posto, diventa un viaggio tra storia e natura, mentre Pianosa offre un’immersione totale tra percorsi naturalistici, archeologia e paesaggi incontaminati.

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A Montepulciano, la Festa alla Casetta trasforma la Riserva Naturale del Lago in un luogo di incontro e scoperta: la giornata inizia con attività dedicate ai bambini e prosegue tra passeggiate guidate, esperienze didattiche e momenti più contemplativi, come il disegno en plein air, e il battello alimentato a energia solare aggiunge un tocco sostenibile.

Pasquetta nella suggestiva cornice dei castelli

Amate le atmosfere sospese tra storia e leggenda? Allora i castelli diventano la cornice perfetta per la vostra Pasquetta.

Il Castello di Gropparello, tra i più antichi d’Italia, apre le sue porte con un’esperienza che unisce storia e immaginazione: tra camminamenti antichi e visite guidate, il maniero racconta secoli di vicende, mentre per i più piccoli prende vita la “Caccia all’uovo di drago” nel Parco delle Fiabe, per un’avventura senza pari.

A Contignaco, i visitatori diventano protagonisti di una vera storia medievale: la caccia al tesoro si snoda tra indizi, racconti e paesaggi che si spingono fino al bosco, per un’esperienza immersiva dove ogni tappa è un frammento di narrazione.

Il Castello di Tabiano, a sua volta, sorprende con spettacolari esibizioni di falconeria, mentre Torrechiara invita a scoprire una delle storie d’amore più affascinanti del Rinascimento italiano, legata alla figura di Bianca Pellegrini: la visita guidata diventa un racconto capace di far rivivere emozioni lontane nel tempo.

Pasquetta sugli sci

Se non siete ancora pronti a salutare l’inverno, il giorno di Pasquetta può trasformarsi nell’ultima occasione per tornare sulle piste.

Località come Madonna di Campiglio, Val di Fassa e Alpe di Siusi vantano scenari in cui neve e primavera convivono, e regalano giornate luminose e rilassanti. In Val Gardena, la stagione si chiude con i Winter Finals, un evento che unisce sport e musica trasformando il Sellaronda in un vero festival sulla neve. Tra le piste, un PistenBully si trasforma in una consolle itinerante, portando musica live tra gli sciatori.

Anche l’Appennino emiliano sorprende con una Pasqua innevata: il comprensorio del Cimone e il Corno alle Scale garantiscono piste aperte e neve abbondante, per una giornata sulla neve a pochi chilometri dalle città.

Pasquetta tra mostre d’arte e non solo

C’è anche un’altra Pasquetta possibile, quella che si vive tra le sale di un museo, davanti a un’opera che cattura lo sguardo.

A Modena, il viaggio nell’arte prende forma tra visioni e suggestioni contemporanee: nell’Ala Nuova del Palazzo dei Musei, “Giorgio de Chirico. L’ultima metafisica” accoglie in un universo fatto di enigmi, prospettive e simboli, aperto per tutto il weekend pasquale dalle 10 alle 19. Poco distante, a Palazzo Santa Margherita, la mostra “Seeing is believing. Vedere per credere” di Mishka Henner spinge lo sguardo oltre il visibile, muovendosi sul confine sottile tra fotografia e Intelligenza Artificiale.

A Piacenza, il percorso si fa ancora più ampio e stratificato: a Palazzo Gotico, “Sguardi sull’Africa” riunisce oltre 200 opere e manufatti, uno sguardo profondo su culture, identità e storie lontane, con apertura dalle 10 alle 19 durante le festività. A Palazzo Farnese, invece, “Sibille. Voci oltre il tempo, oltre la pietra” accompagna in un racconto che attraversa epoche e simboli e restituisce voce a figure sospese tra mito e realtà.

Bologna si conferma una delle città più vivaci dal punto di vista culturale, con un calendario ricchissimo: a Palazzo Fava, la mostra “Archive 01 – The School of Bristol (1983–2005)” racconta la scena artistica che ha dato origine a Banksy, tra oltre 300 opere che restituiscono l’energia di un’intera generazione. Al MaMbo, la prima grande retrospettiva italiana dedicata a John Giorno esplora il legame tra parola, performance e arte visiva, mentre l’antologica su Mattia Moreni riporta l’attenzione sulla forza espressiva della pittura. A Palazzo Boncompagni, infine, Michelangelo Pistoletto conduce in un percorso che unisce arte e società, tra “Cittadellarte” e “Statodellarte”.

Ufficio stampa di Apt Servizi Emilia-Romagna

A Ferrara, Palazzo dei Diamanti propone “Ladies and Gentlemen”, una mostra dedicata a Andy Warhol che invita a riflettere su identità, immagine e rappresentazione. Poco distante, allo Spazio Antonioni, le fotografie di scena di Florian Steiner raccontano il cinema da una prospettiva intima e autentica, restituendo il dietro le quinte di uno sguardo.

A Montepulciano, il Museo Civico Pinacoteca Crociani custodisce opere che toccano secoli di storia, tra dipinti, terrecotte robbiane e testimonianze che raccontano le radici della città. A questo si aggiunge la mostra “I bandi de’ Medici”, allestita tra il museo e il Palazzo Comunale, che permette di entrare nelle dinamiche politiche e sociali del Granducato. E con un biglietto unico, la visita si completa con la salita alla Torre, da cui lo sguardo si apre sull’incantevole paesaggio tutt’intorno.

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa (Napoli), infine, presenta “Vintage Vibes: Passioni su Ruote”, un’esposizione promossa dalla Fondazione FS Italiane che invita a un viaggio per scoprire la storia della mobilità in Italia, in un dialogo originale tra treni storici, automobili d’epoca e icone del design del Novecento. Tra i pezzi più pregiati in esposizione spiccano esemplari della Collezione Lopresto, tra le più importanti raccolte italiane di auto storiche (tra cui l’Alfa Romeo 1900L appartenuta al Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi e la Fiat 1500 di Anna Magnani).

Un focus speciale è riservato al contributo di Pininfarina, che ha segnato l’estetica dell’automobile italiana e ha saputo trasferire il suo linguaggio progettuale anche nel settore ferroviario, unendo funzionalità e stile in maniera innovativa.