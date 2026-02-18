Una selezione di mete perfette per Pasqua 2026 tra città d’arte, borghi di mare e capitali, con eventi tradizionali e atmosfere perfette per la primavera

iStock Sentiero degli Dei, Costiera Amalfitana

Pasqua è uno dei momenti migliori dell’anno per concedersi una pausa e organizzare un meraviglioso viaggio. Le giornate si allungano, le temperature diventano più piacevoli e molte destinazioni si animano con eventi, riti religiosi e tradizioni storiche.

La primavera è sinonimo di fiori, rinascita, colori e nuovi profumi. In tutta Europa il periodo pasquale è accompagnato da celebrazioni suggestive, festival pittoreschi, mercatini e appuntamenti religiosi di grande impatto emotivo.

Per chi sta pianificando un viaggio per Pasqua 2026, abbiamo selezionato alcune mete italiane e internazionali perfette per trascorrere dei giorni piacevoli in famiglia o con amici.

Quando è Pasqua 2026

Nel 2026 Pasqua cadrà domenica 5 aprile, mentre il Lunedì dell’Angelo (Pasquetta) sarà il 6 aprile 2026. Queste date di Primavera rendono il periodo ideale per organizzare un weekend lungo o una vacanza culturale di qualche giorno.

In molte destinazioni europee il clima sarà piacevole, con temperature miti e giornate di sole. Questo è il momento perfetto per passeggiate nei centri storici, escursioni panoramiche e giornate all’aria aperta a contatto con la natura. Il tutto ovviamente accompagnato da un pranzo tipico pasquale in una trattoria o ristorante locale.

Dove andare a Pasqua 2026

Ecco una selezione di mete italiane e straniere dove trascorrere Pasqua 2026, tra grandi città d’arte, località di mare e destinazioni famose per eventi tradizionali spettacolari e indimenticabili.

Firenze, tra arte e Scoppio del Carro

Firenze è una delle migliori destinazioni italiane dove andare a Pasqua 2026, soprattutto per chi desidera fare un viaggio che unisca cultura e tradizione.

La domenica di Pasqua, 5 aprile 2026, si svolgerà lo storico Scoppio del Carro, una tradizione che affonda le radici ai tempi della prima crociata. Un grande carro decorato, chiamato Brindellone, verrà posizionato in Piazza del Duomo; alle ore 11, la colombina – razzo a forma di colomba – partendo dall’altare maggiore della Cattedrale, darà il via a uno spettacolo di fumate multicolori che, se avrà esito positivo, simboleggerà buon auspicio per la città.

Oltre alla tradizione pasquale, Firenze in primavera è semplicemente meravigliosa: il clima è ideale per visitare la città e perdersi per le sue vie, passeggiare sul Ponte Vecchio e visitare i luoghi iconici come il Duomo, Palazzo Vecchio e gli Uffizi. Inoltre, le colline toscane in primavera si tingono di verde intenso e offrono l’opportunità di organizzare tour enogastronomici tra vigneti e borghi medievali.

iStock

Roma, il cuore della Settimana Santa

Per chi desidera vivere una Pasqua intensa dal punto di vista religioso e culturale, Roma rappresenta una scelta simbolica. Durante la Settimana Santa si svolgono celebrazioni di risonanza mondiale, tra cui la Via Crucis al Colosseo il Venerdì Santo e la benedizione Urbi et Orbi in Piazza San Pietro la domenica di Pasqua. L’atmosfera è solenne e suggestiva, con fedeli provenienti da ogni parte del mondo.

Ma Roma a Pasqua non è solo religione: la primavera valorizza i suoi spazi verdi, le terrazze panoramiche, i ristoranti con tavoli all’aperto e i quartieri storici come Trastevere e Monti. È il periodo perfetto per esplorare la città senza l’afa estiva e gustare dolci tipici pasquali nelle pasticcerie storiche.

Costiera Amalfitana, Primavera vista mare

La Costiera Amalfitana è perfetta per chi cerca una Pasqua 2026 all’insegna del relax, del mare e dei panorami mozzafiato.

Ad aprile, località come Positano, Amalfi e Ravello iniziano a risvegliarsi sotto i primi raggi caldi di sole. I limoneti sono in fiore, le terrazze si affacciano su un meraviglioso mare e l’atmosfera è davvero piacevole.

È il periodo ideale per percorrere il Sentiero degli Dei con vista su Positano, Capri e la penisola sorrentina, ammirare le ville storiche di Ravello o concedersi una pausa gourmet con piatti della tradizione campana.

Sicilia, riti antichi e borghi barocchi

La Sicilia è una delle regioni più affascinanti dove trascorrere la Pasqua 2026, soprattutto per chi vuole immergersi in tradizioni autentiche.

Le processioni della Settimana Santa a Enna (con riti di origine spagnola) e Trapani (la Processione dei Misteri) sono tra le più suggestive d’Italia.

In primavera, inoltre, la Sicilia offre temperature perfette per visitare siti archeologici come la Valle dei Templi, esplorare borghi barocchi come Ragusa Ibla o passeggiare lungo le coste che piano piano si risvegliano sotto i raggi del sole. La gastronomia pasquale, tra cassatelle, agnello e dolci tradizionali decorati, completa un’esperienza ricca di sapori.

Siviglia, l’emozione della Semana Santa

Per chi sta pensando a dove andare a Pasqua 2026 all’estero, Siviglia è una delle destinazioni più spettacolari d’Europa. La Semana Santa – da domenica 29 marzo a domenica 5 aprile – è un evento di grande intensità: più di 60 confraternite sfilano con imponenti carri processionali, accompagnate da musica e da un pubblico profondamente partecipe. L’atmosfera è carica di emozione religiosa e tradizione.

Oltre alle celebrazioni, Siviglia conquista con il suo centro storico, l’Alcázar, la Giralda e le piazze. Il periodo è perfetto anche per conoscere la cucina pasquale come i garbanzos con espinacas (ceci con spinaci) – piatto tipico della Semana Santa – e i vari dolci (leche frita, pestiños e torrijas).

iStock

Vienna, mercatini e atmosfera elegante

Vienna è una meta raffinata e perfetta per un weekend pasquale 2026 all’insegna della cultura. Durante il periodo di Pasqua la città ospita mercati tradizionali, come quello davanti alla Reggia di Schönbrunn, con bancarelle di artigianato, uova decorate e specialità locali. L’atmosfera è romantica e curata in ogni dettaglio.

Parigi, romanticismo primaverile

Parigi è una delle città più amate per una fuga di Pasqua. In aprile i giardini iniziano a fiorire e le rive della Senna diventano perfette per passeggiate romantiche mano nella mano.

Molte chiese storiche celebrano messe solenni, mentre le pasticcerie si riempiono di creazioni pasquali a base di cioccolato – oltre alle uova fatte in tantissime varianti, ci sono galline, campane e anche piccoli pesci, tutti rigorosamente di cioccolato. Pasqua è anche il periodo ideale godersi l’atmosfera parigina con temperature piacevoli.

Lisbona, tradizione e oceano

Anche Lisbona è una meta interessante per Pasqua 2026. La città offre un mix affascinante di tradizione religiosa, quartieri colorati e panorami magnifici sull’oceano.

Durante la Pasqua si svolgono varie processioni religiose e eventi culturali, mentre il clima primaverile invita a esplorare i miradouros panoramici e a gustare dolci tipici pasquali come il Folar da Páscoa.