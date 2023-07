L’offerta Ryanair per scoprire una città subito dopo l’estate

Le vacanze sono alle porte, qualcuno è anche già partito, ma per chi ama viaggiare c’è sempre un nuovo progetto all’orizzonte. E la nuova offerta Ryanair viene incontro proprio a coloro che stanno già pensando al prossimo viaggio, da fare a fine estate, magari in una Capitale europea.

Grecia, meta numero uno

La fine dell'estate e l'inizio dell'autunno sono il periodo migliore per viaggiare, quando il tempo è ancora bello e le temperature non più così calde. Si può ancora scegliere una meta mare. Ci sono offerte per Atene, per esempio, da dove poi spostarsi verso la vicina costa o verso le isole, alcune raggiungibili in un'ora di traghetto. Come la splendida Andros, per esempio, la più settentrionale dell'arcipelago delle Cicladi. Diversa dalle altre, è un’isola con spiagge da favola (la più famosa è Tis Grias To Pidimas, con la sua roccia che spunta dal mare), borghi pittoreschi, ma anche un entroterra montuoso che regala panorami impareggiabili sull’Egeo e passeggiate tra boschi, prati fioriti e fresche cascate. Chi cerca il relax, bei paesaggi, buon cibo e prezzi accessibili è su quest’isola, lontana dalla folla di Mykonos e Santorini, che dovrebbe trascorrere le vacanze.

Fonte: @SiViaggia

Al caldo nel Sud della Francia

Ci sono anche offerte per Marsiglia, la meno francese delle città dalla Francia, tra antico e moderno, è tutta da scoprire. E poi, appena fuori città ci sono luoghi meravigliosi, borghi di pescatori e un mare da favola. Come Cassis, per esempio, una piccola St Tropez con le case pastello affacciate sul pittoresco porticciolo. È il punto di partenza per raggiungere le famose Calanques, alte muraglie di arenaria che si gettano nel mare color smeraldo. Questa zona è un Parco Naturale Nazionale, visitabile direttamente dall’acqua, con la barca, per godere dello spettacolo dal migliore punto di vista possibile, ma anche via terra, con trekking piuttosto impegnativi ma che regalano viste mozzafiato.

Fonte: iStock

Sole garantito sulla costa spagnola

E ci sono offerte anche per Alicante, sulla Costa Blanca, in Spagna, con i suoi oltre 240 chilometri di spiagge, cale e scogliere. E la Costa Blanca deve la sua popolarità al fatto di offrire più di 300 giorni di sole: la temperatura media annuale è di ben 20°C. Alcune delle città più amate dai turisti oltre ad Alicante sono Benidorm, Altea, detta "la perla di Alicante", Elche e Javea. Quest’ultima è nota principalmente per le sue spiagge: tra queste spiccano quella di Arenal, attrezzata e ricca di numerosi bar e ristoranti, e quella di Granadella, una cala caratterizzata da un'acqua cristallina e una natura incontaminata.