Ryanair, la nuova promozione per un’avventura infrasettimanale

C'è tempo fino al 27 maggio del 2024 per approfittare di un'offerta imperdibile per viaggiare a basso costo in settimana. Una selezione di mete top

Vista panoramica del castello di Santa Barbara ad Alicante, Spagna

Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa, ha lanciato venerdì 24 maggio una nuova entusiasmante promozione flash con voli disponibili a partire da soli 12,99 euro per viaggiare nei mesi di maggio e giugno per una perfetta avventura infrasettimanale.

La promozione (tornata a grande richiesta) a tempo limitato, da venerdì 24 maggio fino a lunedì 27 maggio, offre una selezione imbattibile di destinazioni mozzafiato su tutto il network Ryanair, con tante mete di mare, vivaci city break e nuovi orizzonti che aspettano solo di essere scoperti.

Quindi, sia che abbiate intenzione di rilassarvi in spiaggia o in piscina o vogliate esplorare una bellissima nuova città, c’è soltanto l’imbarazzo della scelta: per questo, abbiamo selezionato alcune mete di sicuro interesse.

Londra, una delle capitali imperdibili

Con un biglietto solo andata da Genova, ad esempio, a 12,99 euro si vola a Londra, una delle capitali imperdibili per chi ama viaggiare, ricca di cultura, storia, aree verdi e iconici monumenti.

Non è affatto facile decidere le tappe da non perdere, dalle più gettonate alle meno note, ma ce ne sono senza dubbio alcune che non è pensabile tralasciare, quali Buckingham Palace (magari per il cambio della Guardia), il Palazzo di Westminster per dare uno sguardo al celebre Big Ben, l’Abbazia di Westminster per un tuffo nel passato, la Cattedrale di Saint Paul, la Torre di Londra con il ponte levatoio.

Ma non è ovviamente tutto: la ruota panoramica London Eye, il British Musem, il più antico al mondo, la galleria d’arte moderna Tate Modern, i caratteristici mercati da Brick Lane a Greenwich Market da Covent Garden a Borough, fino allo street food di Camden Lock tra bancarelle, profumi e sapori.

Alicante, la più bella della Costa Blanca

Da Bologna, un biglietto solo andata da 12,99 euro porta in Spagna, ad Alicante, una delle perle della Costa Blanca, dove il clima è mite, le spiagge favolose, il relax assicurato ma anche la movida, la buona cucina e le visite culturali.

La città è ideale per tutti, dai viaggiatori singoli alle famiglie con bambini, dalle coppie ai gruppi di amici: infatti, offre una vastissima scelta di opportunità per grandi e piccoli, dagli eventi, ai locali, ai siti archeologici, ai musei, senza dimenticare, ovviamente, una paradisiaca vacanza balneare sulle candide spiagge accarezzate da acque limpidissime già a pochi passi dal centro storico.

E, a proposito, il raccolto centro di Alicante è un grazioso dedalo di stradine lastricate, chiostri, casette colorate, piccole chiese e piazzette, da scoprire passo dopo passo per posare lo sguardo su autentiche chicche quali la Concattedrale di San Nicola di Bari dalla cupola blu, installazioni artistiche, il Museo de los Fogueres incentrato sui fuochi di San Giovanni che qui si svolgono il 24 giugno, e la Basilica di Santa Maria del XVI secolo. Unico anche il Castello di Santa Barbara, maestosa fortezza dall’eccezionale punto panoramico sulla vetta del monte Benacantil.

Malta, boom di turisti

Infine, dall’aeroporto di Cagliari, approfittando della nuova offerta Ryanair con un biglietto a 12,99 euro solo andata si atterra a Malta, dove è boom di turisti grazie al clima piacevole tutto l’anno, i villaggi pittoreschi, il fascino del folklore e un mare dalle acque trasparenti e dai fondali che pullulano di pesci e grotte, spiagge meravigliose e insenature profonde.

D’obbligo è una passeggiata nel cuore della capitale, La Valletta, Patrimonio UNESCO, plasmata da edifici storici, architetture barocche, meravigliose chiese e case dai balconi colorati, una visita alle Tre Città (Birgu o Vittoriosa, Senglea e Cospicua), un tuffo nella magica Blue Lagoon al largo di Comino, e una sosta alla fortificata “città silenziosa” di Medina.

Insomma, una vacanza top che sa andare incontro a tutti i gusti: non mancano, infatti, festival, eventi, eccellenze gastronomiche e vita notturna.