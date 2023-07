L’offerta Ryanair per partire dopo l’estate a prezzi veramente low cost

Fonte: 123rf L'offerta low cost Ryanair per volare dopo l'estate

Per chi deve volare, ormai i giochi sono (quasi) fatti. Se avete sborsato cifre da capogiro per un biglietto aereo verso la meta delle vacanze non possiamo più fare nulla per voi, se state aspettando un miracolo last minute neppure (almeno per il momento). Tuttavia, possiamo darvi una mano se pensate di poter partire subito dopo il mese di agosto per una vacanza, lunga o breve che sia.

Ryanair ha appena lanciato una super promozione per volare nei mesi di settembre e ottobre a prezzi davvero low cost. Ci sono biglietti aerei a partire da 21,99 euro a tratta. L’offerta scade il 10 agosto, quindi c’è ancora tempo, ma saprete benissimo che i voli migliori sono quelli che si esauriscono prima.

Poi si può viaggiare nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 di ottobre. Perfetto per un weekend di fine estate al mare o addirittura per la meritata vacanza estiva, per chi non se l’è potuta permettere in alta stagione.

Fonte: iStock

Offerte per fine estate in Italia

Anche perché le mete in offerta sono il top. Ci sono voli da tutti gli aeroporti italiani operati da Ryanair verso le spiagge d’Italia e delle isole maggiori. Si può volare in Puglia scegliendo tra Brindisi, per chi vuole raggiungere il Salento, le Maldive d’Italia, e Bari se andate nel Gargano. Si può volare in Liguria atterrando all’aeroporto di Genova.

Oppure si può volare in Sicilia, con le offerte low cost per Palermo o Trapani, più comodo per raggiungere le spiagge di Scopello e San Vito lo Capo o le isole Egadi. Ci sono voli in offerta per la Sardegna per atterrare a Cagliari, punto di partenza perfetto per il Sud dell’isola, oppure ad Alghero, se siete fan di Stintino e della sua famosissima spiaggia, La Pelosa.

Fonte: iStock

Voli low cost per le città d’arte

Non solo mare, però. Ci sono biglietti in offerta per settembre e ottobre anche per alcune città italiane. Prima fra tutte Venezia, dove proprio la prima settimana di settembre si tiene la Mostra internazionale d’arte cinematografica, che quest’anno festeggia l’80° edizione.

L’offerta è valida anche sui voli per Verona, la città più romantica d’Italia. Fino alla prima settimana di settembre si svolge l’Opera Festival nell’antica arena: assistere a uno spettacolo come l’Aida o la Madama Butterfly qui dentro è un’esperienza indimenticabile. Ma le mete sono molte altre, basta cliccare.